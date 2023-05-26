賽事心得／濟州島馬拉松 痛苦並快樂著的人生初馬

恭喜我順利完賽啦 (圖/JACKY)

Hi 大家好，我是Jet，3月中跑完初半馬的我，從來沒想過，我這麼快就迎來我的人生初馬……偶然機緣下剛好有機會可以出差至濟州島，帶領運動筆記舉辦的台灣參賽團前往濟州島，並參與濟州島馬拉松的盛大慶典。

運動筆記濟州馬拉松參賽行程 (圖/運動筆記)

月跑量不到80K的我，賽前不斷掙扎到底要半馬還是全馬，但最後敗在Jacky 的一句話：「誰初馬就是海外馬，這種經驗很難得」，一直說我可以、我的實力夠了，一陣醍醐灌頂下，我就傻傻的入坑了。

由於濟州島全馬有關門時間5小時，也就是要全程7分速左右才不會被關門，對沒跑過超過半馬以上距離的我，是一個未知的恐怖挑戰。賽前一直有認知，全馬絕對不是兩個半馬，這麼簡單而已，但卻沒想到是原來可以落差這麼大。

2023年5月20日

這是比賽的前一天，早上7:00與Jacky相約輕鬆慢跑一下飯店附近的，沿著漂亮的海岸，享受一下濟州島的早晨。這是我第一次在台灣以外的地方跑步，第一次用雙腳認識一個地區一個城市甚至一個國家，我想這就是跑步旅遊真正吸引人的地方。

濟州島海岸線晨跑，是很棒的回憶 (圖/JACKY)

這晚，旅行團所有的人集合在飯店大廳，領取物資及濟州觀光局特別加碼贈送給所有運動筆記台灣參賽團隊跑者的濟州伴手禮。Jacky快速講解了比賽一些該注意的事項，隨後便在飯店大廳來一張大合照。

濟州島馬拉松的物資及觀光局提供的伴手禮，都是橘子🤣 (圖/JET)

回到房間後開始整理明天比賽使用的物資，也進行了一下跑者最重視的賽前儀式，身為初馬跑者的我，這儀式顯得更加重要。

裝備儀式還是要有的 (圖/JET)

插播📣📣📣感謝 2XU知道我要跑全馬，提供我MCS高階跑步壓縮短褲及跑衣，讓我可以完成這次的全馬。完全不知知道什麼是MCS的我，上網查了一下，原來MCS (Muscle Containment Stamping)一種革命性的科技面料，可以支撐局部肌肉，提供更強大的壓縮力，在激烈的運動中降低肌肉震盪及微小肌肉傷害，在這樣的科技面料中結合3D印製可以增加支撐力。長知識了，謝謝2XU，特別是在跑步使用率極高的股四頭肌有做加壓，不僅在賽事中沒有很嚴重的抽筋，同時也幫我分散膝關節的壓力，讓我有舊疾的膝蓋沒有在過程中影響到我。

2023年5月21日

濟州時間早上6:30，濟州觀光局替我們準備好了接駁車輛，專車前往會場。此時的我心情很緊張，不知道這班列車是通往收容車還是終點拱門🤣

搭乘濟州觀光局提供的接駁車前往會場(圖/JACKY)

準時抵達會場後，濟州觀光局安排了一個專屬運動筆記參賽團的帳篷給我們，濟州市長也很賞光的蒞臨我們的小帳篷還一起合照。帳篷隔壁是一個韓國跑團，一群很熱情的大叔，知道我要跑初馬後，很熱情的跟我加油。

濟州市長立林及隔壁熱情的跑團（圖/JACKY)

閒晃了一陣子後，看到免費貼紮的攤位，話不多說，先排隊再說。貼紮有分兩道(全半馬/5K10K)，且每一道都有3-4個醫護人員再協助貼紮，讓人流可以很快速地被消化。

免費的貼紮服(圖/JACKY

起跑

這場比賽全馬只有140多位參加，因此在起跑前的人數沒有到很多，我也鑽鑽鑽到最前排去(雖然我知道等等會被淹過去，但不管) 。鳴槍起跑後，大概不到500公尺，就已經在海景第一排了，真的是沿著海岸線奔跑，超近！

起跑站直接鑽到最前面(圖/JACKY)

前半馬

前半馬按照計畫 跑在6:30左右。一路上看看風景吹吹海風，時不時的跟身旁的韓國大叔笑一下，簡單講幾句話，就繼續各自努力。在路線的規劃上真的很棒，風景好，也沒什麼爬升，去程的感受度是很好的。海邊時不時會有很可愛的佈置及場景，看了心情會很好。

沿路海景第一排及各種可愛的佈置(圖/JACKY)

去程一路上玩得很開心 (圖/JACKY)

折返點

就這樣很快速的，以輕鬆愉快的心情，邊笑邊跑，開心的以2小時16分完成前半馬。不過恐怖的在後面….半馬是我跑過最長的距離，套句JACKY在我快受不了的時候對我說的話：「你每踏一步，都是超越」。

2小時16分通過折返點 (圖/JACKY)

25K處

回程的路上，太陽越來越大，腳步越來越沈重。”舉步維艱”，是最好的寫照。從生理的感受上來說，每抬腳一次，大腿的肌肉彷彿像橡皮筋拉最緊的狀態，只要多一點就會斷裂；每落地一次，就好像光著腳從高處跳下來，腳底直接撞擊地面，讓人不自覺得想要停下來。

腳步開始越來越沈重....(圖/JACKY)

30K處

情緒起伏滿滿的越來越大，沒什麼想法，但眼淚一直不自覺的流出來，JACKY在旁邊陪著我，一直告訴我：「帶著輕鬆的心情，只要保持現在這樣就好」「跟自己對話，鼓勵自己也好，罵自己也好」「繼續保持，有在前進就對了」「不要放掉，放掉就都沒有了」「堅持、堅持、堅持」。話都有聽到，但我沒辦法回應，內心也很想督促自己努力前進，但心裡唯一的想法是「幹我也想啊 但我就很痛🤣」

腳真的好痛喔.....(影/JACKY)

36K處

還有 8公里，但距離5小時關門時間僅剩35分鐘，JACKY停下腳步，看著我說：「後面的路 你要自己完成」「跑也好走也好 前進一步是一步」「都到這裡了 放掉你就沒了」「現在我要做一件事，我要放生你了」「我們總要有一個人完賽 」。於是做了最後的道別🤣，他就以4分速奔向終點，而我也持續在豔陽下緩慢前進。

39K處

時間來到原定的關門時間 5小時整，而我還在39K處，腦中想著，我終究還是太淺了，幹嘛要不自量力，報什麼全馬。我開始左顧右盼，明明很想跑完，卻不自覺的觀望，有沒有收容車要把我收走，我就可以不用這麼痛苦了。但經過有管制的路口時，引導人員依然很熱情的指揮我往前要我加油，也經過了最後一個補給站，全補給站的人都為我鼓掌為我吶喊，然後還是很熱情地在服務我。此時萌生的念頭是，莫非….沒有要關我？我還能繼續跑下去嗎？

調整一下心態及做好心理準備後，我開始邁出步伐，腳步依然很沈重，肌肉依然很緊繃，腳底撞擊地面依然很痛苦。但我想著，痛苦也就最後了，忍一下！我可以的！

終點

終點就在眼前，快速環顧了一下，所有的攤位、團體、大會都已經在撤場，終點已經沒什麼人，都已經鳥獸散。但我在乎都不是這些，我只在乎拱門下的晶片墊。看了一下，還在！而且還有人指揮我過地墊！痛哭流涕🥺🥺

我的初馬完賽時間 ⏱️ 5:24:07

回到終點後，領了獎牌領了物。還留在帳篷內的韓國大叔們看到我回來，立馬叫住我，他們在帳篷內已經開吃了，還立馬端了飯菜跟酒要我喝🤣真的是很熱情。

超熱情的韓國大叔，他已經50馬了 (圖/JACKY、JET)

回顧

對月跑量不到80公里的我來說對接觸跑步大約7個月的我來說對3月才剛完成初半馬的我來說(也是我跑過的最遠距離）在這樣的條件下直上全馬，絕對是瘋了，但，我要很大聲的說我完成了！而且還是無傷完賽！(有啦…🥚🥚磨破皮 跟 曬傷….都很痛，害我走路腳都打開開.....很感謝JACKY給我這次的出差機會，也說服我參加挑戰全程馬拉松，一路上也一直在我身邊幫我拍照、補給、提醒我鼓勵我。如果沒有他，我可能在10公里我就偷偷折返降組半馬了🤣，很高興我的初馬就是海外馬，也很高興是由他在我身邊陪著我完成的。

我最棒的教練 兼 好夥伴 兼 補給員

這是我的第一場全馬，不過不會是最後一場，但下次我一定會準備好再來挑戰的！謝謝看到這裡的大家，我會一直跑下去的，我是JET，我們下次見。