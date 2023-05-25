賽事心得／山西太原馬拉松 提供全馬個人AI短視頻

大陸在上週末（5.20-5.21），有近20場馬拉松在全國各地開跑，雖然大陸各地天氣已經逐漸炎熱，但仍然不能阻擋跑者們在賽場創造佳績！

太原馬拉松、密雲馬拉松等多場賽事都誕生了新的賽會紀錄，紀錄創造者不乏許多00後運動員，這也證明著大陸馬拉松整體水準正在不斷地提升。而那些創造新紀錄的年輕運動員們，或許就是未來中國馬拉松的中堅力量。

2023太原馬拉松賽6人破賽會紀錄闊別兩年，「雙金」太馬榮耀回歸。今天上午7:00，九牛牧業·2023太原馬拉松賽在晉陽湖國際會展中心鳴槍起跑。來自25個國家的35000名選手在汾河兩岸用腳步丈量錦繡太原城。

「太」給力，6人打破賽會記錄！

30名國際精英選手和國內頂尖知名選手齊聚太原，為大家貢獻了一場精彩絕倫的「速度大戰」。經過兩個多小時的激烈角逐，來自衣索比亞的選手阿貝貝·塔菲斯·戴勒隆（ABEBE TAFESE DELELEGN）以2:10:08的成績率先沖線，成功問鼎2023年太原馬拉松賽男子全程。

中國選手楊紹輝4秒之差，以2:10:12的成績斬獲男子亞軍，也打破了由楊成祥在2020年創造的2:15:12的中國籍選手男子全程記錄，將太馬國內男子冠軍賽會成績提高了整整五分鐘。摩洛哥的希查姆·拉庫阿希（HICHAM LAQOUAHI）緊隨其後，以2:10:49摘得季軍。

女子選手也迎來大爆發，3名來自衣索比亞的選手全取前三，且全部打破了由肯亞選手在2017年創造的女子全程賽會記錄2:29:36。范圖·澤烏德·吉法爾（FANTU ZEWUDE JIFAR）摘得冠軍，成績為2:25:45。阿赫什·迪羅·索博卡（URGE DIRO SOBOKA）以2:26:06獲得亞軍。季軍是特吉圖·西尤姆·阿勒馬耶胡（Tejitu Siyum Alemayehu），成績為2:27:20。

在男子半程項目中，「馬拉松常青樹」董國建以1:04:14摘得冠軍，唐浩然隨其後以1:04:31獲得亞軍，兩人均打破太原馬拉松男子半程馬拉松1：05:40的賽會記錄，季軍由鄭冠宇獲得，成績為1:08:49。

而在女子半程項目中，殷曉雨以1:17:42取得冠軍，這也是她繼19年摘得太馬女子半程的桂冠之後，再度蟬聯女子半馬的冠軍；亞軍由王巧霞摘得，成績為1:19:00，季軍的獲得者為郭利亞，成績為1:20:24。

「太」貼心，跑馬福利大放送

「熱情山西、好客山西」，為了歡迎世界各地跑友來到太原，給跑友們提供更好的賽事體驗，太馬拿出了滿滿誠意，為跑友提供多重福利。

5月20日-24日期間，所有2023太原馬拉松參賽選手可憑選手參賽號碼布（任意組別），免費乘坐太原市內公共交通（公交，地鐵），抵達任意站點。2023太馬提前至7：00鳴槍開賽，為保證所有選手出行便利，21日比賽當天，太原所有的公車首班車開行時間都提前到早上5點。

與此同時，5月20日-24日期間，跑友只要使用95128計程車服務電召平臺，叫到車之後，出示參賽號碼布，便可享受免費的接送服務。滴滴網約公司也將拿出服務大禮包，為太馬助力。

除此之外，2023太馬所有全、半程參賽選手，5月13日至5月28日可憑參賽號碼布及與參賽姓名一致的有效身份證件（身份證/護照），可免費游太原古縣城、晉祠、太原市博物館、天龍山石窟、雙塔寺（永祚寺）。已太馬為橋樑，讓全世界各地的跑友享受山西燦爛的歷史文化、優美的地理人文和優質的文旅資源。

「太」科技，智慧馬拉松升級

選手體驗本屆太馬廣泛使用科技手段，全方位提升參賽選手體驗感。賽前太馬推出攜手糖果宇宙和鏈玩，推出「錦繡太原·激情太馬」系列數位盲盒，以數位助力太馬激情燃跑！

本屆太馬還為所有全程馬拉松選手提供個人AI短視頻，跑友可以在完賽後在「太原馬拉松」微信公眾號功能表列，點擊AI短視頻查詢下載自己的參賽小視頻，參賽儀式感滿滿，高級感十足。

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