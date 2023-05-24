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跑步小品／學音樂的孩子不會變壞 也可以跑很快
或許你們會覺得
不過上凸台領獎而已
有什麼好分享的
也或許覺得像我這樣的上凸台
是很平常的事
但…..你一定不知道一件事
減肥而跑的馬拉松
到今天能上凸臺
領到這些獎盃
是努力的汗水
血淚的辛酸史💪💪💪💪
真的很不容易也很辛苦
認識我的朋友一定知道
我從2016年開始到2019總共減了
28公斤 （80-52kg)
還上了運動筆記 激勵很多人
但…….2020疫情爆發那年開始
我生了場病 體重整整又吹了氣球🎈
胖到62公斤大關
這近兩年與口罩相處的時間
就算要跑也很無力
就這樣我下定決心
慢慢趨緩的疫情我一定要再次跑起來
重返我紓壓的跑道上
好好鍛鍊一下
為了能再次跑起來
我開始調整步伐
每天10-15公里跑程
又從62減回52公斤
並在2023年3月5日從返跑場
比了人生第一個國際賽事
台南古都馬拉松 10km
拿下了女子分組第一的頭銜
有了這張國際賽事的信心
我決定要有賽事的壓力才能讓自己
一直不斷精進自己
於是在5/21我又報了
將軍漁港馬拉松 10公里
是的！！幸運的比了分組第一
雖然沒有其他人厲害
但我想說 減肥永遠不嫌晚
相信自己可以做到
持之以恆 永不放棄
或許你也能像我一樣
會是個因減肥而跑的素人跑者
跑出興趣與成就感
最後把努力的血淚汗水
解鎖人生成就 上凸台領獎的人
我是一名不設限的音樂老師
誰說學音樂的孩子都不會跑步
都是公主王子呢！
我….就是那個
在馬場上很會跑的音樂人
在教育.音樂領域裡面
不失音樂模樣的音樂人與老師
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