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跑步小品／學音樂的孩子不會變壞 也可以跑很快

運動筆記／ Lee En-Chi

或許你們會覺得

不過上凸台領獎而已

有什麼好分享的

也或許覺得像我這樣的上凸台

是很平常的事

但…..你一定不知道一件事

減肥而跑的馬拉松

到今天能上凸臺

領到這些獎盃

是努力的汗水

血淚的辛酸史💪💪💪💪

真的很不容易也很辛苦

認識我的朋友一定知道

我從2016年開始到2019總共減了

28公斤 （80-52kg)

還上了運動筆記 激勵很多人

但…….2020疫情爆發那年開始

我生了場病 體重整整又吹了氣球🎈

胖到62公斤大關

這近兩年與口罩相處的時間

就算要跑也很無力

就這樣我下定決心

慢慢趨緩的疫情我一定要再次跑起來

重返我紓壓的跑道上

好好鍛鍊一下

為了能再次跑起來

我開始調整步伐

每天10-15公里跑程

又從62減回52公斤

並在2023年3月5日從返跑場

比了人生第一個國際賽事

台南古都馬拉松 10km

拿下了女子分組第一的頭銜

有了這張國際賽事的信心

我決定要有賽事的壓力才能讓自己

一直不斷精進自己

於是在5/21我又報了

將軍漁港馬拉松 10公里

是的！！幸運的比了分組第一

雖然沒有其他人厲害

但我想說 減肥永遠不嫌晚

相信自己可以做到

持之以恆 永不放棄

或許你也能像我一樣

會是個因減肥而跑的素人跑者

跑出興趣與成就感

最後把努力的血淚汗水

解鎖人生成就 上凸台領獎的人

我是一名不設限的音樂老師

誰說學音樂的孩子都不會跑步

都是公主王子呢！

我….就是那個

在馬場上很會跑的音樂人

在教育.音樂領域裡面

不失音樂模樣的音樂人與老師

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