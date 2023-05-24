賽事心得／TNF100台北越野跑 久違的比賽、噁心的階梯

離出發前還有一個半小時，比起昨天的陣雨不斷，今天一早的氣溫回升的很快，雖然不是艷陽高照但也不是涼爽的陰天。北臉的賽事只有參加過北京的一場跑的好像也是20K組，對於大品牌的賽事的印象就是人多熱鬧。提早一天來會場領物飄著小雨，剛好現場志工正在準備著，我成為第一位現場領物的，檢查下T恤沒少印一個I後繞了一下會場，或許是場地關係，場面不大主舞台有點低，趁雨還沒下大趕緊前往民宿。

雨濛濛的會場

成為第一位現場領物

整間民宿有六個床位(都是參賽者)，我在閣樓地板也算舒適的。等到雨停後周圍逛下，一路遇到不少貓，大多慵懶自在眼神鄙視著我這位不識相沒帶貢品的外地人，看到一個簡陋的小攤阿公喝著啤酒看著海景，我跟阿嬤點了個臭豆腐跟茶葉蛋。我問阿嬤說開到幾點?(想說宵夜再來一盤)阿嬤說沒人來就收了，現在很少人來這邊啦!都去另一邊!但是這邊比較漂亮啦!

清幽的民宿

著名的陰陽海

想從此路過留下罐罐來

阿嬤的臭豆腐

開場半小時前就是〝落落長的〞一堆誰誰誰的致詞。趁這時看看周圍的參賽者滿有意思的，有團體、有情侶、有常見的越野咖、也有妝化的美美不忘錄影的(網紅?)，總之就是熱鬧。品牌賽事活動大多會把安全放在第一，考慮到補給與救援需要賽道不會太野也是可以接受，階梯與舖裝路面多也是大家在賽前抱怨最多的。或許是搭配著山海景色跑起來挺舒服的，來到第一個補給站看見花樣還不少雖然沒可樂冰涼的愛玉喝了不少杯，章魚小丸子、花枝丸、地瓜球也不錯吃差點捨不得離開。

人潮擁擠的會場

漫長的等待終於要出發

人真的不少

山海景可惜能見度不佳

階梯來了

比較像是防火道

景區步道

能見度好點

來到補給站

檸檬愛玉超讚

緊接著是碎石步道、階梯、公路比例倒是可以接受還不到厭世只是真的有點熱，在不厭亭那看到小蜜蜂馬上停腳下結冰椰子水跟礦泉水各來一罐帶走，尤其把結冰水放在腰部真是一個字〝爽〞。到了第二個補給站依然沒有可樂，還好有啤酒頂著，吃了好吃的蘿菠糕後到了比較像山徑的賽道。

當作山地馬吧

感謝太陽沒有出來

還好公路段的景色優美

快完成一半了

等到了差不多20K左右到了第三站補給站又吃了油飯與冰涼的米苔目，到目前為止對賽道的體驗感還不錯感覺明年可以再來一次，但是進入主辦加送的3K階梯後完全打消這念頭，明明是20K組距離夠了也有其他路線回終點，卻硬加這上上下下的景區階梯的意義？加上遇到人多的10K組與遊客在階梯上爭道也增加危險性。

常看到的景點

捕獲在地野咪一隻

隱約可見的海邊

也算是抹茶山吧

進補給站就是吃

沒冰可樂就來啤酒吧

比較像是越野跑的山徑

雖然是上上下下比階梯好多了

快收工了

這站開始人超多的

茶壺山

噁心的階梯

最後還是階梯...

到了終點領了獎牌與完賽禮，現場的餐車區都是大排長龍選了一個人較少的餐車換了碗不錯吃的炒麵，休息完整理換裝打包下就去搭車，這場賽事的交通蠻方便的(住宿挺麻煩的)。賽後在網上看到一堆人抱怨有些補給站缺水缺食物的，想不到這麼大的賽事籌畫準備大半年還遇到這鳥事。參加品牌賽事最大的好處之一就是紀念品多，但完賽獎牌的品質就有點粗糙了。希望北臉可以多辦幾場，畢竟台灣的山脈這麼豐富不用只辦在北部，相信若在中南部舉辦參加的也會不少。這場賽事算是疫情結束後最大場的越野賽，要靠北的地方還真不少相信之後會改善的，最好調整下最後那厭世的階梯路線不要去跟遊客爭道，最後說一下會場…竟然沒有設選手休息區…幹~I真的服了U啦。

賽後餐算是點安慰了

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康