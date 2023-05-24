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中職／長打能力不如人 味全拚速度靠盜壘也能多贏球

聯合新聞網／ Tzuyi
味全今年的特色就是團隊速度戰，他們用大量盜壘增加得分機會，有效彌補長打能力的不足。 聯合報系資料照片
味全今年的特色就是團隊速度戰，他們用大量盜壘增加得分機會，有效彌補長打能力的不足。 聯合報系資料照片

在經歷四月份激烈廝殺的拉鋸戰後，五月之後戰局有明顯的改變，各隊紛紛展現今年的特色。樂天即使少了陳俊秀，依舊打出暴力猿打線；中信主力輪替過程顯現厚實板凳深度，另外還有穩定的守備功力；味全年輕有活力，以速度戰取勝；統一則是再現投手王國，有非常好的團隊防禦率；富邦則不負All Blue口號，慘到讓球迷都很Blue。

味全龍過去雖有洋砲助陣，團隊打擊表現仍不理想，即使網羅吉力吉撈．鞏冠及林智勝，打擊成績仍是聯盟後段班。加上他們沒有碰過打擊年的加持，很少靠運氣狂攻猛打，得分大多要靠連貫的安打，以及推進的基本功。還好總教練葉君璋以往除了以「再生工廠」著稱之外，帶領打擊火力後段班的球隊也是很有經驗。在義大犀牛時期，他深知硬碰硬行不通，因此採用了更多的戰術。像2016年台灣大賽，即使當時極度被看衰，對手戰力真的是高出許多，但靠著速度戰智取總冠軍，成為許多球迷津津樂道的傳說。

常見的戰術包含偷點、盜壘、跑打或打跑等，最主要的就是要靠球員的速度，以及洞悉對方投手及捕手的習性。過去兩年味全龍隊雖許多球員都有盜壘紀錄，但主要的執行者為郭天信李凱威，他們兩位就佔球隊約一半的次數。他們對於職棒適應能力較好，很快地就可以打出不錯的身手，靠著上壘率高及速度快的加持，自然是盜得不亦樂乎。

郭天信(右)進入職棒兩年一直展現初生之犢不畏虎的氣勢，憑藉自身速度在攻守上都有不錯的表現，讓教練團很好下戰術。 聯合報系資料照片
郭天信(右)進入職棒兩年一直展現初生之犢不畏虎的氣勢，憑藉自身速度在攻守上都有不錯的表現，讓教練團很好下戰術。 聯合報系資料照片

目前龍隊打擊率及長打率雖不是各隊最差，但仍遠不及前段班球隊，尤其他們製造壘打數的能力，仍然是聯盟最差。既然長打能力不足，就必須靠更多的推進增加得分機會。如果戰術成功率低，那教練團就會相對保守。不過味全大部分球員年輕有活力，速度原本就不差，加上已越來越適應職棒，已不會綁手綁腳，因此教練團可以更大膽的執行戰術。目前他們開始大規模的打出速度戰，團隊盜壘次數達到32次，平均每場接近有一次盜壘成功。這個次數比第二名的悍將22次多10次，比桃猿及獅隊更是多一倍以上。

味全龍不再是只有郭天信及李凱威會跑，包含林孝程、曾傳昇、劉基鴻、張政禹及陳品捷等人都有不錯的盜壘表現。實際上他們主力打者中，只有吉力吉撈．鞏冠、瑪仕革斯．俄霸律尼、劉時豪及林智勝沒有再跑，其他幾乎都有盜壘的能力。被視為重砲接班人的劉基鴻，即便今年總算繳出被期待的狀元身手，但他不僅打擊有好表現，連盜壘數都是名列排行榜前茅。讓大部分球員都勇於盜壘，而且有高成功率，可見龍隊教練團勢必有下過一番功夫。

劉基鴻(右)今年不但展現恐怖的長打能力，同時也勇於盜壘，只要上壘幾乎都可進佔得點圈，讓龍隊增加更多得分機會。 聯合報系資料照片
劉基鴻(右)今年不但展現恐怖的長打能力，同時也勇於盜壘，只要上壘幾乎都可進佔得點圈，讓龍隊增加更多得分機會。 聯合報系資料照片

如果打線中大部份的球員有盜壘能力，除了有機會不用損失一個出局數就可以推進外，有時候在壘包上跳來跳去，可以給對方投手添加無形的壓力，容易分心失投。對於教練團而言，也更容易去搭配其他戰術，即使打者未能執行成功，還可能形成純盜壘，不至於賠了夫人又折兵。若戰術成功，則可以增添更多得點圈攻擊機會，讓球隊更有贏球可能。

當然棒球比賽進攻的本質依舊是球員要能適時擊出安打，才可以累積更多的分數。不過味全龍啟用速度戰，可以替球隊增加更多得分機會，這也是他們保持中段班的原因。當他們運用的越來越爐火純青時，將會替龍隊取得更多勝利，或許未來的哪天又能在台灣大賽展現智取總冠軍的經典畫面。

棒球專欄 中華職棒 味全龍 郭天信 李凱威 劉基鴻

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