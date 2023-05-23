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TNF100 世界跑者齊聚台灣！曾小強享受賽道勇奪冠

運動筆記／ Eulla

曾小強表示 TNF100 臺北越野跑挑戰賽很好玩，不過天氣實在太悶熱。圖/Ian

睽違了三年，TNF 臺北越野跑挑戰賽正式回歸，秉持「Never Stop Exploring」品牌精神，今（21） 日於新北市東北角秘境開跑！眾多越野好手齊聚在新北市金瓜石的勸濟堂，總共有 3000 人左右參與，包括越野小王子江晏慶、鐘易霖、周平記、周玲君等人，以及香港世界級的越野跑者曾小強也特地飛來參賽，就連藝人林柏宏和項婕如也獻出人生第一次越野跑，參與 10 公里體驗組。

TNF 臺北越野跑挑戰賽於新北市東北角秘境開跑！圖/Chun

21 日凌晨 04:00，揮別了昨日的滂沱大雨，今日是個晴朗的好天氣，50 公里組別鳴槍起跑，亮點選手有江晏慶、周平記、周玲君、鄭國賓以及香港的世界級越野跑者曾小強，有著法國隊長之稱，長期居住在台灣的 Landry Benoit 都現身賽道，競爭相當的激烈，最終由曾小強以 05:40:48 拿下男子組冠軍、江晏慶以 05:43:49 奪亞軍，而女子組則由周玲君以 07:06:08 封后。

左起古明政、曾小強、何萬豐、江晏慶。圖/大會提供

隔了好幾年才再次來台灣參加越野跑的曾小強，非常感謝一路上有晏慶跟著他一起跑，兩人邊跑邊聊天，一起在溪水沖涼、喝水，彼此激勵，覺得這次的賽事非常的好玩。他說：「我一直想來看看台灣的山，透過這次賽事用雙腳來認識覺得很棒，尤其賽道上的志工都好熱情，唯一比較困難的就是今天的天氣真的太悶熱了。」

曾小強表示，可能是台灣的越野跑還不像香港這麼的成熟，因此在路徑上以水泥地居多，比較少土徑，期待未來能有更多更原始的賽道。他想跟大家分享：「越野跑可以說很難，但也不會到太難，它可以讓你進到大自然放空自己，當你習慣在大自然後，慢慢就不會害怕，反而會很享受在其中探索的過程。」

曾小強很開心可以跟江晏慶一起共跑。圖/Ian

江晏慶則是認為今天自己的狀態沒有很好，過程中不斷的抽筋，原先想要跑進 5 小時 10 分內，但並沒有達到目標。他說：「我覺得應該是因為我有甲狀腺的症狀，最近又不太認真吃藥，導致身體容易缺鉀，就比較會抽筋，不過還好六月之後就沒有安排比賽了，希望可以好好檢查身體，把它調整好。」

江晏慶以 05:43:49 奪下 50 公里組亞軍。圖/Chun

江晏慶透露，自己的第一場 100 公里賽事就是 TNF 舉辦的，讓他非常難忘，因此之後只要沒有卡到其他事情，他都會來參賽，他說：「這場大概是全台灣最膾炙人口的越野跑，它接觸的人群是最廣的，很謝謝 TNF 舉辦這樣的賽事，讓更多人認識越野跑這項運動。」

江晏慶透露，自己的第一場 100 公里賽事就是 TNF 舉辦的，讓他印象非常深刻。圖/Chun

在越野跑界好些日子的江晏慶分享：「越野跑是一條非常自由的路，你可以跑也可以走，路途中你會發現很多不一樣的自己，也會更了解這一塊土地的故事，推薦大家一起來玩。」

江晏慶分享：「越野跑是一條非常自由的路，你可以跑也可以走，路途中你會發現很多不一樣的自己。」圖/Ian

拿下女子總一的周玲君目前是台灣 100 英里、100 公里以及 12 小時的國家紀錄保持人，預計在 6 月初將飛往奧地利參加越野世界錦標賽，今天參賽的目標就是要無傷完賽。她說：「這次的賽道有很多的地形，不只有上下坡、樓梯、土徑、水泥路等，地形相當的豐富，因此我在我拿手項目就會加緊往前衝，不過像是遇到土徑我比較不拿手，我就會放慢速度穩穩地度過。」

周玲君以 07:06:08 封后。圖/大會提供

和晏慶一樣，周玲君的第一場越野賽也是 TNF 舉辦的，而且還恰巧拿下了女總一，後來 TNF 贊助她到北京比賽，周玲君又奪女總二的好成績，讓她對 TNF 舉辦的賽事特別印象深刻。

周玲君非常享受 TNF 舉辦的賽事，想把它推廣給更多喜歡越野跑的民眾。 圖/Ian

她想把 TNF 100 越野跑挑戰賽這項賽事，推廣給更多的人：「雖然我的年紀大了，我還在思考明年要不要來參賽，但我真的很想把它推薦給更多的朋友，因為不管是賽事氛圍、賽道補給還是整體賽事的安排都是非常貼心友善的，讓參賽者跑起來非常的舒服快樂！像這次的補給就完全沒有讓我餓著，有薯餅、章魚燒等，品牌再用心不過。」

藝人宋城希（左）開心完賽越野跑 20 公里。圖/Chun

緊接著登場的 20 公里組別，於上午 7 點起跑，選手可以說是來自各行各業，包括台灣先生谷月涵、藝人宋城希、職棒應援團長阿努、愛跑步的那個薇安等人都聚集在此。比賽最後由主攻長距離場內賽及半馬賽事的張致遠以 02:33:23 的成績封王，女子冠軍則由林婷妤以  03:19:38 奪下。

比賽最後由主攻長距離場內賽及半馬賽事的張致遠以 02:33:23 的成績封王。圖/大會提供

人生第二場越野跑賽就拿下 20 公里冠軍的張致遠，平時主要是以 5000 公尺及半馬賽事為主，越野跑則是自己的興趣。比起第一場的越野賽，致遠進步了不少，也十分享受今天的賽道，他分享說：「前幾個禮拜有特別來這裡場刊，稍微跑了一下，覺得這裡真的好漂亮，不但四面環山，跑到後面還可以看到海，整個是也就很寬闊。我覺得越野賽和路跑最不一樣的地方是心境，因為他的距離和時間比較長，可以跑在一起的選手也不多，多半是跟自己相處，之後我還會想要來參加，嘗試挑戰更長一點距離的項目。」

張致遠未來想試著挑戰更長距離的越野跑。圖/Ian

女一的林婷妤是在朋友的推坑下來參賽，她表示：「今天天氣雖然有點炎熱，但賽道補給做的還滿足的，水站也設置的恰當。我覺得最難的地方是，賽道上階梯的部分比較多，土路比較少一點，但跑起來是愉悅的，希望 TNF 以後多舉辦類似的活動，下次我會帶更多的朋友來參加。」

20 公里組女子冠軍由林婷妤以  03:19:38 奪下。圖/大會提供

在 8 點登場的 10 公里挑戰組，男子組競爭相當由簡弘竣以 00:53:49 拿下，蔡依欣以 01:17:43 封后。

10 公里挑戰組簡弘竣以 00:53:49 拿下男子冠軍。圖/Chun

簡弘竣和第二名的吳奇穎兩人競爭相當火烈，在終點前兩三公里都還難分難捨，最終由簡弘竣率先衝線，他表示今天就是來玩的，過終點那一刻很爽快！下次一定要再來參賽，他也想推薦還沒入坑的朋友們，可以先去山裡走走看看，一起加入這項運動。

10 公里挑戰組蔡依欣以 01:17:43 封后。圖/Chun

蔡依欣則是看準黃崇華教練設計的賽道，而報名參賽，因為她也想把她喜愛的運動分享給更多的人。她說：「我自己本身是一位上班族，只能利用假日的時間和男友一起入山訓練，讓自己的肌肉熟悉公路及土徑的轉換，讓自己不要抽筋。我想跟大家說：『如果跑平路或公路厭煩時，那你可以試著踏入山徑，一開始速度不用快，可以跑跑走走，久了你就會慢慢愛上進入山林這件事。』」

林柏宏於 TNF100 臺北越野跑挑戰賽獻出人生第一場越野跑。圖/The North Face

而這次除了眾多好手來參賽，也有不少明星藝人一起來參與，大家最關注的莫非就是人生第一次跑越野跑的演員 林柏宏。這次他參賽的是 10 公里的體驗組別，以 1:32:16 的時間完賽，他笑說：「在開始之前滿緊張的，前 1.5 公里有很陡的坡又有很多樓梯，我幾乎都是用走的，那時候還想說不知道自己能否順利完賽，不過還好中後段開始習慣坡度跟心律，狀況有比較好一點。」

林柏宏以 1:32:16 的時間完賽 10 公里體驗組。圖/大會提供

為了這場比賽林柏宏也特地請江晏慶帶著他一起訓練：「教練會帶我在陽明山還有北投山區來做訓練，同時也會教我一些越野跑會遇到的問題跟小技巧。這次比賽前段讓我感覺很像在跑半馬的前 13 公里的心情，只要撐過了就會比較順暢，希望之後除了馬拉松之外也可以多參與越野跑，歡迎大家一起來跑，在山林中跑起來的感覺跟一般的很不一樣。」

林柏宏（右）完賽後開心與教練江晏慶（左）一同於拱門前自拍留念。圖/林柏宏臉書粉專

項婕如參與 TNF100 臺北越野跑挑戰賽。圖/運動筆記

另一位星光則是演員項婕如，她和林柏宏一樣加 10 公里的體驗組，最後以 01:46:14 完賽，女子排名第 19 名！她開心的說：「最近拍戲、宣傳電影太過忙碌，沒有太多的時間去做訓練，原本我還擔心我的身體會沒有辦法完賽，所以最後一公里的時候我真的好感動，很謝謝自己的身體這麼給力，到最後一刻都沒有鬆懈掉，是一個更信任自己身體的過程。」

林柏宏與項婕如親切與跑友自拍合影。圖/林柏宏臉書粉專

平常休閒時期都去登百岳的項婕如表示：「一步一步走跟用跑的去認識山很不一樣，跑得更能夠去感受踏出去的每一步，會有很不一樣的觸地跟質感，用跑的會比較刺激一點。不過我覺得兩者相似的點是，在爬山的過程中遇到山友都會互相鼓勵打招呼，在跑步也是！有時候一個眼神，一句加油，就會讓你更有動力的去完成這件事情。」

她想跟大家說：「不管是跑步爬山還是越野跑，都很像是在跟自己對話的過程，有點像冥想，你會更加信任自己的身體，相信自己的腳可以帶你到很多很遠的地方，當你看到很美的風景時，你會很感動！所以非常推薦大家不管是跑步還是爬住家附近的小山，都可以讓你發現更多不一樣的世界。」

TNF100 臺北越野跑挑戰賽精美的完賽獎牌。圖/Ian

TNF100 賽事現場讓跑友體驗手作苔球。圖/Ian

這次的 TNF 賽事不僅現場氣氛營造得非常熱絡！有小攤車的食物可以補充體力，現場還有很多 Outdoor 咖的最愛，像是露營帳篷、炊具、烤爐等用品展示，跑友還能透過闖關遊戲來互動，去體驗攀岩、手作植物苔球等，比起一場越野跑賽，更像是一場專屬越野熱愛者和 Outdoor 的熱鬧嘉年華會，期待明年再次和大家相會。

圖片拍攝：Ian 、Chun

責任編輯：Eulla

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