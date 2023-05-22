賽事心得／中央公園馬拉松 吃龍蝦與進步5分鐘的抉擇，吃還跑？

(補給對厲害的跑者來說蠻貼心的，而且這場獎金蠻高的，雖然跟我沒關就是了XD)

看著活動簡章，上面寫著頂級補給，有龍蝦、干貝、烤全豬、烤雞、肋排、骰子牛、龍膽石斑、烏魚子...一堆，心想哪嗚可能，太唬爛了吧！不過跟朋友還是帶著娛樂性質報了半馬(嘴和手還挺誠實的嘛)。

去年10月長榮半馬跑1小時34分後，對跑步更有興趣了，決定增加一些跑量和做些改變：

1.跑量：每週跑兩次改成每週跑三次，原本跑量大概40~70km間，後來五個月變成90~140km(三月有挑戰全馬，所以不算)，算是增加一倍的訓練量，勉強不影響工作與娛樂。

(這輩子月跑量最高的時候XD，第一次破100K就是12月)

2.課表：原本自己是毫無課表的，因為平日能運動的時間就是40分左右，能盡量跑就盡量跑，也沒在看配速與心率。長榮馬跑完後，研究了一些漢森課表，不過以他的課表訓練量，我時間是不夠的，所以參考他課表中的間歇訓練、節奏跑訓練、LSD訓練。我一週跑三天而已，休息時間很夠，我捨棄了所有的輕鬆跑(應該說以前也沒輕鬆跑過XD)，安排每週一天間歇訓練、一天節奏跑/半馬配速訓練、一天半馬配速Long Run訓練，為了迎戰新北市萬金石馬拉松與4117中央公園馬拉松。

(每次能訓練的時間不多，大概就30~50分，所以重訓、跑步都算短，週日才會長一點)

就這樣自己亂練過了五個月，終於來到見證頂級補給的這一天。承襲傳統是一定要的！跑前一天提早睡，果然又睡不著了😱(平常作息太糟了)但跟上次萬金石比，至少有小休到，當天體能狀況也OK。

開跑後，前面心律與速度都很穩定，直到遇到大橋與上坡雖然這次有為上坡預留體力，只是沒想到還蠻長的，還是影響到= =”中科路爬到後面，轉往最熟悉的潭雅神綠園道進入那裡蠻混亂的，全馬、半馬接力、半馬的人混在一起...看到很多人都卡在這個補給站，想說這麼多人我之後再補就好，聰明😎

折返後又來到那個補給站，還是非常多人，有點想擠過去看到底有什麼不過為了不排隊調速太多，還是繼續前進了倒數1K時被一位男跑者超了，已加不太起速，但還是奮力跨過最後的終點線。過終點後，工作人員興奮的對我前面選手說：「欸哩來，你可以去那領菁英跑者頂級餐盒。」我想說哇靠這爽，我也有捏！正要走過去時，他說：「這總排前20名才有，你21名啦。」那時斷訊了幾分鐘，就像網路連不上一樣後來才知道多人那站有龍膽石斑、龍蝦、干貝、肋排、骰子牛…賠了龍蝦又折餐盒，可憐R！

查詢成績時，意外發現有跑進90分鐘內，跟上次比進步了5分鐘！雖然感覺還可以再盡力一點，但還是很開心，跑步有進步就會更愉悅😁

(小小進步5分鐘，終於進入半馬90分鐘內)

4117這場是第一次辦，我覺得物資、路線、會場、氣氛、補給、完賽禮都很不錯！不過老實說，交管蠻雷的，被擋了三次，而且是停很久那種= ='-

(還好回去還有烤乳豬吃，也是不錯啦)

(辛苦裝補給的工作人員們)

(結束舞台還有賞心悅目的表演，蠻好看的)

(獎牌這的設計很特別，蠻喜歡的)