快訊

中國大陸和巴基斯坦帶頭反對 台灣確定被WHA拒於門外

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／中央公園馬拉松 吃龍蝦與進步5分鐘的抉擇，吃還跑？

運動筆記／ 吳星

(補給對厲害的跑者來說蠻貼心的，而且這場獎金蠻高的，雖然跟我沒關就是了XD)

看著活動簡章，上面寫著頂級補給，有龍蝦、干貝、烤全豬、烤雞、肋排、骰子牛、龍膽石斑、烏魚子...一堆，心想哪嗚可能，太唬爛了吧！不過跟朋友還是帶著娛樂性質報了半馬(嘴和手還挺誠實的嘛)。

去年10月長榮半馬跑1小時34分後，對跑步更有興趣了，決定增加一些跑量和做些改變：

1.跑量：每週跑兩次改成每週跑三次，原本跑量大概40~70km間，後來五個月變成90~140km(三月有挑戰全馬，所以不算)，算是增加一倍的訓練量，勉強不影響工作與娛樂。

(這輩子月跑量最高的時候XD，第一次破100K就是12月)

2.課表：原本自己是毫無課表的，因為平日能運動的時間就是40分左右，能盡量跑就盡量跑，也沒在看配速與心率。長榮馬跑完後，研究了一些漢森課表，不過以他的課表訓練量，我時間是不夠的，所以參考他課表中的間歇訓練、節奏跑訓練、LSD訓練。我一週跑三天而已，休息時間很夠，我捨棄了所有的輕鬆跑(應該說以前也沒輕鬆跑過XD)，安排每週一天間歇訓練、一天節奏跑/半馬配速訓練、一天半馬配速Long Run訓練，為了迎戰新北市萬金石馬拉松與4117中央公園馬拉松。

(每次能訓練的時間不多，大概就30~50分，所以重訓、跑步都算短，週日才會長一點)

就這樣自己亂練過了五個月，終於來到見證頂級補給的這一天。承襲傳統是一定要的！跑前一天提早睡，果然又睡不著了😱(平常作息太糟了)但跟上次萬金石比，至少有小休到，當天體能狀況也OK。

開跑後，前面心律與速度都很穩定，直到遇到大橋與上坡雖然這次有為上坡預留體力，只是沒想到還蠻長的，還是影響到= =”中科路爬到後面，轉往最熟悉的潭雅神綠園道進入那裡蠻混亂的，全馬、半馬接力、半馬的人混在一起...看到很多人都卡在這個補給站，想說這麼多人我之後再補就好，聰明😎

折返後又來到那個補給站，還是非常多人，有點想擠過去看到底有什麼不過為了不排隊調速太多，還是繼續前進了倒數1K時被一位男跑者超了，已加不太起速，但還是奮力跨過最後的終點線。過終點後，工作人員興奮的對我前面選手說：「欸哩來，你可以去那領菁英跑者頂級餐盒。」我想說哇靠這爽，我也有捏！正要走過去時，他說：「這總排前20名才有，你21名啦。」那時斷訊了幾分鐘，就像網路連不上一樣後來才知道多人那站有龍膽石斑、龍蝦、干貝、肋排、骰子牛…賠了龍蝦又折餐盒，可憐R！

查詢成績時，意外發現有跑進90分鐘內，跟上次比進步了5分鐘！雖然感覺還可以再盡力一點，但還是很開心，跑步有進步就會更愉悅😁

(小小進步5分鐘，終於進入半馬90分鐘內)

4117這場是第一次辦，我覺得物資、路線、會場、氣氛、補給、完賽禮都很不錯！不過老實說，交管蠻雷的，被擋了三次，而且是停很久那種= ='-

(還好回去還有烤乳豬吃，也是不錯啦)

(辛苦裝補給的工作人員們)

(結束舞台還有賞心悅目的表演，蠻好看的)

(獎牌這的設計很特別，蠻喜歡的)

馬拉松

延伸閱讀

火鍋店「龍蝦吃到飽」突急喊卡惹議　邵庭道歉認有缺失

大龍蝦、龍虎石斑粥補給 菊島澎湖跨海馬拉松11月5日登場

2023母親節美食優惠盤點！ 30家up「中西日式餐廳」寵愛媽咪大餐推薦　牛排、龍蝦、燒肉火鍋、吃到飽任她選

香港酒樓2隻龍蝦352萬？網驚：可付買房頭期款

相關新聞

賽事心得／中央公園馬拉松 吃龍蝦與進步5分鐘的抉擇，吃還跑？

看著活動簡章，上面寫著頂級補給，有龍蝦、干貝、烤全豬、烤雞、肋排、骰子牛、龍膽石斑、烏魚子...一堆，心想哪嗚可能，太唬爛了吧！不過跟朋友還是帶著娛樂性質報了半馬(嘴和手還挺誠實的嘛)。

訓練心得／運動筆記列車長揪團練-台中中央公園

身為台中人在中央公園還沒有完全開通前也來這裡散步了幾次，但身為不專業跑者還沒有在中央公園裡練跑過，這次看到了運動筆記的列車長開團練而且還是在中央公園就決定來參加囉！ 早上七點集合現場已經有好多人

2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽 - 賽前提醒

「2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽」睽違 3 年將於 5 月 21 日（星期日）新北市金瓜石勸濟堂盛大舉行。本屆齊聚 The North Face 曾小強、江晏慶、陳在琮等眾多越野好手共襄盛舉。此次更邀請林柏宏擔任賽事探索大使，參與 10K 體驗組迎向人生第一場越野跑。

什麼是跳島777？ 七天七島七馬一次滿足！

什麼是「跳島777」？7天內，從6月12日至6月18日，挑戰台灣和6座外島，從第一天的蘭嶼開始，接著綠島、台灣大鵬灣、小琉球、金門、澎湖、最後一天到馬祖。每天一島一馬，七天七島七馬一次滿足！ 本

菊島澎湖跨海馬拉松超狂痛風補給 11月5日熱情開跑！

由交通部觀光局澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）主辦的「2023 菊島澎湖跨海馬拉松」已經邁入第 6 年，活動將在 112 年 11 月 5 日（星期日）盛大舉辦，結合美麗的海岸線賽道、豐富的特色海鮮補給、多元的人文特色，打造別具特色的馬拉松賽事，邀請更多跑者前來共襄盛舉！

菊島跨海馬拉松11月登場 富邦Angels為跑者應援

由交通部觀光局澎管處主辦、今年邁入第6年的「2023菊島澎湖跨海馬拉松」將在11月5日登場，今年賽事不僅依舊結合美麗的海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦