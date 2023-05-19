2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽 - 賽前提醒

「2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽」睽違 3 年將於 5 月 21 日（星期日）新北市金瓜石勸濟堂盛大舉行。本屆齊聚 The North Face 曾小強、江晏慶、陳在琮等眾多越野好手共襄盛舉。此次更邀請林柏宏擔任賽事探索大使，參與 10K 體驗組迎向人生第一場越野跑。

精彩可期的「 2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽」，感謝近 3,000 名、23 國的選手一同參與亞洲最具規模越賽事，5 月 11 日公開「 TNF100 賽事手冊」重點資訊一次統整大公開：

交通資訊

（一）交通接駁賽事將近，由於勸濟堂大停車場 05/20~05/21 不開放車輛進入，報名時有選擇加購「台北-勸濟堂」或「水湳洞-勸濟堂」接駁乘車券的選手，切記事前掌握交通、報到、裝備檢查、寄物、起跑等時間。

▲大會設置「台北-勸濟堂」或「水湳洞-勸濟堂」便捷交通接駁專車 （圖/運動筆記）

【台北-勸濟堂】

選擇搭乘「台北-勸濟堂」方式前往的選手，建議及早規劃前往忠孝復興站2號出口，首班車為 21 日上午凌晨 1:15 於忠孝復興站2號出口前，滿車依序出發前往會場，以下附上忠孝復興站附近的停車場資訊：

序 名稱 地址 1 SOGO 台北復興地下停車場 台北市大安區忠孝東路三段302號 2 忠孝復興1站室外停車場 台北市大安區復興南路1段126巷8號旁停車場 3 停車棧室內停車場 台北市大安區安東街57-1號

▲ 2023 TNF100 「台北-勸濟堂」接駁車票（圖/ 運動筆記）

【水湳洞-勸濟堂】

除了「台北-勸濟堂」的接駁乘車選擇，大會亦提供另一個選項，讓欲開車前往的選手有更多元的方式安排行程！選手可將車輛停放於水湳洞停車場（免收費），並搭乘大會接駁車直達會場，不僅方便也可減少碳排放汙染，水湳洞停車場（具體位置）

▲2023 TNF100 「水湳洞-勸濟堂」接駁車票（圖/ 運動筆記）

（二）大眾運輸工具除了搭乘 TNF100 為選手們準備的大會接駁車之外，也可以選擇乘坐火車至瑞芳火車站，並轉搭 1062 公車（臺北-金瓜石），直接抵達最終點站“金瓜石（勸濟堂）“，不僅方便也可順道遊覽瑞芳火車站商圈、黃金博物館、九份老街等知名景點。

【1062 公車（臺北-金瓜石）】

【 886 公車（和美國小-瑞芳）】

另一種方式也可搭乘火車至瑞芳火車站，再轉乘 886 公車至水湳洞下車，並轉搭「水湳洞-勸濟堂」的來回接駁車，直達賽事會場。

會場配置

亞洲最具規模越野賽事「 The North Face 100 臺北國際越野跑挑戰賽」（簡稱 TNF100 ）主會場，將於壯闊景致的勸濟堂旁大停車場舉行，本屆會場共有幾大特色區域，分別為賽事主會場、TNF100 VILLAGE 、餐車胖卡區。賽前（20日）現場領物的選手，須於 13:00~17:00 間於主會場報到處進行物資領取，競賽當天（21日）也請選手務必攜帶事先填寫的免責聲明書、健康聲明書、裝備檢查表（附件下載）進行裝備檢查作業；因此，請務必提早至少 30 分鐘到達會場，以免耽誤起跑時間影響自身權益。

相關會場配置圖如下：

▲2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽 -主會場配置（圖/運動筆記）

現場報到時間

(1)領物地點：金瓜石勸濟堂大停車場

(2)領物日期：2023年05月20日（星期六）

(3)領取時間：13:00-17:00

(4)查核機制：個人有效證件（需含個人大頭照） *本國人查核國民身分證或健保卡 *外籍人士查核外國護照或居留證

(5)領物號碼：附件查詢

會場周邊活動

（一）完賽獎牌雷雕服務：打造專屬 TNF 100 紀念獎牌！

▲2023 TNF100 周邊活動 -雷雕獎牌服務（圖/運動筆記）

想將個人成績留存在 2023 TNF100 獎牌上嗎？選手於完賽後即可拿著個人獎牌，憑晶片、號碼布至「 2023 TNF100獎牌雷雕區」兌換服務乙次。

詳細兌換資訊如下

獎牌雷雕服務時間：5月21日（日）8:30~17:00

兌換資格：50K、20K - 憑號碼布+掛飾晶片+獎牌 10K - 憑號碼布+獎牌

兌換數量：數量有限，兌完為止

（二）TNF100 VILLAGE本屆賽會現場設置 TNF100 VILLAGE 活動區域，邀請選手們與喜愛 TNF 的朋友一起追尋山野，開啟全新旅程！

遠離城市喧囂，身入自然之境，探索山野與戶外的激動能量，沈浸在大自然的體驗坊當中，解鎖 TNF100 VILLAGE 的美好野趣脈絡！探險家充分展現 Never Stop Exploring 精神！完成指定任務更可免費兌換戶外野食與山野植藝苔球手作體驗！

▲ 2023 TNF100 周邊活動 -TNF100 VILLAGE（圖/運動筆記）

活動時間：5月21日（日）10:00~17:00

參與資格：TNF100 VILLAGE 區域屬開放性活動，不限參加對象

亮點：TNF100 巨型山網裝置、TNF山野攀牆、山野植藝苔球、戶外潮拍棚、野食探索、現場互動遊戲等。

天氣資訊

本周四(18)鋒面接近，環境偏西南風，週五、週六受鋒面影響，各地均有局部短暫陣雨或雷雨。週日鋒面遠離但水氣仍多濕度偏高，賽事當天 50K 組別凌晨四點出發氣溫約在 24 度，降雨機率 25%；20K 組別上午七點出發氣溫約在 25 度，降雨機率 15%；10K 挑戰與體驗組別上午八點後出發氣溫約在 26 度，降雨機率 40%，完賽回主會場時間容易遇到山區常有的午後短暫陣雨。

另針對越野跑遇到下雨天氣型態，以下提供選手小提醒：

1.注意賽道路況：踩踏濕軟路段，會讓腳的施力增加，雨後石頭容易打滑，所以在賽道上應盡量小心，避開石頭，並踏穩腳步。

2.提前下載 GPX 離線地圖：因無法及時的掌握天氣及賽道情況，可能遇雨能見度降底而影響路面判斷，建議事先下載 GPX 離線地圖，利用手機或 GPS 功能手錶協助進行導航，電子設備必須做好防水的保護。

3.做好防寒措施：高海拔地區氣溫較低，加上多變的天氣型態，風及雨的影響下恐讓選手有失溫的風險。因此再次提醒選手需注意保暖、防風、隨時補充水分與高熱量食物，防止水份及熱量的流失，降低失溫發生的機率。

貼心小叮嚀

出發前請記得再查閱天氣唷！一起探索永不停止，Never Stop Exploging！預祝選手們順利完賽

賽事手冊：https://pse.is/4uqka8

責任編輯：陳宥騰

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