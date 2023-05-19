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訓練心得／運動筆記列車長揪團練-台中中央公園

運動筆記／ chuchulee

身為台中人在中央公園還沒有完全開通前也來這裡散步了幾次，但身為不專業跑者還沒有在中央公園裡練跑過，這次看到了運動筆記的列車長開團練而且還是在中央公園就決定來參加囉！

早上七點集合現場已經有好多人也有地方跑團支援這次的團練，還好今天的天氣是多雲陰涼，跑起來還算舒服。第一次參與運動筆記團練的活動，現場看到了平常在路跑賽事活動照片出現、還有在IG上追踨的車長們有種莫名的激動感 XD

熱身完後大家選擇自已想要的配速列車上車，我選了5:30/KM列車今天也是舒服的跑跑~中央公園真的很大，之前來散步時就覺得園區逛不完而且還有很多特別裝置藝術，這次的路線是先沿這藍線然後接紅線回去一躺約3.5K，有緩上坡也有階梯，還會需要過馬路要特別留意，早上運動散步的人也不少，不過列車長也都會貼心提醒，讓上車的大伙們可以放心的跟好，重點是看到攝影師在拍攝也會提醒大家喔。

參加團練還可以試試補給品，謝謝工作人員幫忙準備補給，除了冰水外還有櫻桃王KINGORCHARDS可以喝，還有幾分鹹海鹽錠，有機會可以試，平常沒有試過的當然也是補好補滿 ~ 呵呵呵

兩圈下來都跟著列車用穩定的配速穩穩的完成，最後一圈應該是放風時刻大家都各自開出去，我也稍微加速的跟著車長約4分半的配速跑回終點，跑完後大家一起收操各自解散。

☛跑經過正在早晨運動健走的阿姨們還聽到他們稱讚車長的跑姿好輕盈好好看呀 XD

♥謝謝攝影師美拍和現場準備工作人員

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