菊島澎湖跨海馬拉松超狂痛風補給 11月5日熱情開跑！

Fubon Angels 的三位啦啦隊成員秀秀子、Jessy、潔米將到賽道為跑者們加油！

由交通部觀光局澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）主辦的「2023 菊島澎湖跨海馬拉松」已經邁入第 6 年，活動將在 112 年 11 月 5 日（星期日）盛大舉辦，結合美麗的海岸線賽道、豐富的特色海鮮補給、多元的人文特色，打造別具特色的馬拉松賽事，邀請更多跑者前來共襄盛舉！

本活動宣傳記者會於 5 月 17 日下午 2 時在交通部觀光局旅遊服務中心舉辦，由澎管處許宗民處長主持，現場媒體記者及嘉賓雲集，包含有各界長官、觀光產業等貴賓，記者會開場特別邀請 Fubon Angels 的三位啦啦隊成員秀秀子、Jessy、潔米帶來一段精彩的啦啦隊舞蹈表演，她們今年也將到馬拉松賽道用熱情應援幫跑友們加油打氣，相當期待能到澎湖欣賞美麗的賽道風光及拍照打卡！

荷蘭籍馬拉松好手何韻柔。

另外，記者會也邀請到荷蘭籍馬拉松好手何韻柔擔任嘉賓，她說跑過國內外多場馬拉松賽事，沒有看過這麼豐富的補給，還直呼：「太誇張了！」。為迎接更多的外國跑者，大會特別在起終點服務台都增加英語翻譯人員，會場及賽道上的指示牌也皆有中英雙語的標示，就是讓來參與的外國跑者都能覺得特別親切，以及賓至如歸的感受。

澎管處許宗民處長表示：「2023 菊島澎湖跨海馬拉松」不只能深度體驗當地獨特地景，還有許多澎湖在地美食打造的「特色美食補給站」。

澎管處表示，「2023 菊島澎湖跨海馬拉松」不只透過賽事深度體驗當地獨特地景及人文風情，還設有許多澎湖在地美食打造的「特色美食補給站」，包含產地新鮮直送的大龍蝦、花枝丸、小管、丁香、龍虎石斑海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕、仙人掌汁等澎湖豐富美食讓跑者捨不得完賽，而賽道沿線的加油團更是將澎湖居民滿滿的熱情傳遞給每個跑者；除此之外，強勁東北季風也有別於其它路跑，進一步增添了跑者的挑戰度，今年更呼應菊島馬特色 slogan「迎風奔 Fun」，特別邀請澎湖風箏協會於活動路線及終點會場施放多種特殊風箏，為跑者加油打氣，作為賽事另一個亮點，讓跑者體驗不同的旅跑活潑氛圍。

2023菊島澎湖跨海馬拉松超狂龍蝦補給。

「2023菊島澎湖跨海馬拉松」具備 IAAF/AIMS 國際專業賽道認證，是全台唯一具備「跨海+跳島」的度假型跑旅賽事，賽道特色為「AB 點」不折返、不繞圈、沿途美景不重複之經典馬拉松賽事，賽道路線融合澎湖離島的特有元素，在主要路線上會行經澎湖眾多的著名景點，有漁翁島燈塔、牛心灣、大菓葉柱狀玄武岩、再經跨海大橋抵達通梁古榕，而全馬跑者更可以跑過許家彩繪村抵達有三百年歷史的觀音亭等諸多旅遊超夯景點。

澎湖在地居民熱情為跑者們加油。

今年除了原本就有的全馬組（42公里）、半馬組（21公里）、休閒組（5公里）、接力組（42公里）以外，特別增加了體驗組（11公里）的路線，起點由觀音亭出發，一路沿帆船訓練中心、光榮海堤、重光漁港，至西衛尖山角景觀台補給後，再經市區回到觀音亭，沿途會經過我們今年最新最夯的地標重光媽祖像，以及尖山角觀景台360度的漂亮海景，全新的路線希望帶給大家全新的體驗。

為鼓勵熱愛路跑的勇者們，本屆賽事除提供 CP 值破表的豐富活動贈品外，同時為推動永續環保的理念，贈送可重複使用的賽事專屬環保杯，參加全馬、半馬及接力組的跑者還可獲得獨特的風衣外套，讓來自全台的英勇跑者們滿載而歸；賽後於活動會場除了安排菊島市集等周邊特色活動外，還有現場抽獎，有機會將大獎龍蝦帶回家，希望全台灣跑友、家人，一起用雙腳親觸「跨海+跳島」，來體驗澎湖秋冬之美。

更多「2023菊島澎湖跨海馬拉松」活動詳情，請至活動官方網站參閱及報名！！

圖片提供：澎湖國家風景區管理處

責任編輯：Eulla

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