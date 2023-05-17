賽事心得／河北秦皇島馬拉松 絕美的環海賽道

大陸上週末的賽事明顯少了很多，甚至大多是半馬的規格~~這次挑選的這場賽事算是規模有上萬人，而且前三名沒有外藉選手的哦!

本周國內最重要的馬拉松可能是秦皇島馬拉松賽。全馬冠軍2萬元人民幣，居然沒有非洲選手參加，男女前三全部被國內選手包攬。秦皇島馬拉松時隔三年之後首次舉辦，它擁有國內頂級的海景賽道，且是國內老牌田協金牌賽事，今年的比賽分設全程馬拉松和迷你跑兩個專案，總規模1.5萬人。

以下為官方發佈內容：15000名跑友歡聚在濱海之城，奔跑的熾熱之情熱烈澎湃，一切都在今天達到了頂峰！一場秦馬，一座城市，一場體育盛會。君樂寶2023秦皇島馬拉松，我們終於來了！！！久別重逢生出更多欣喜，海濱之城的美更勝當年，從繁華都市跑進山川湖海，蔚藍海岸迎接著一位又一位馬拉松選手的到來。

早上7：30，當鳴槍的助威聲響徹天地，15000名馬拉松選手穿越龍門，奔湧向前！賽場上熱血沸騰的呐喊聲震撼人心，賽道旁熱情歡呼的加油聲聲不息，一句句飽含真摯的鼓勵話語隨風飄蕩，掛在山川綠野高高的枝頭，久久在秦馬絕美的環海賽道中回蕩。

海風輕柔吹拂，帶來透心的沁爽，遠山重巒疊嶂，海鳥歡鳴相隨，激情澎湃的海浪奏響即將沖線的號角。最終，歷經兩個多小時的激烈角逐，來自中國內蒙古的包畢力格以02：18：11的成績奪得男子馬拉松冠軍。來自中國江蘇的程乾育以02：22：13的成績獲得男子馬拉松亞軍；來自中國山東的姬玉良緊隨其後以02：22：48的成績獲得男子馬拉松季軍。

來自中國遼寧的白麗以02：38：26的成績奪得女子馬拉松冠軍。來自中國福州的張水華以02：49：25的成績獲得女子馬拉松亞軍；來自中國哈爾濱的馬洪利以02：52：37的成績獲得女子馬拉松季軍。

激情馬拉松，奔跑新時代！恭喜他們取得佳績！今年的秦馬，太美了！ 此時，趁著奔跑的熱烈未散，讓我們再次回到秦馬。

用腳步去丈量秦皇島自然的美、歷史的美、人文的美、都市與山海交織的美、直抵靈魂的曠達之美，42.195公里，乘風破浪的無畏奔湧向前，海岸邊詩意畫卷徐徐展開，一切美得剛剛好！這是一場奔跑，更是一次美的享受！美得舒暢，比賽報到一路暢通 報到環節一如既往的絲滑流暢。從5：30開始，秦馬組委會貼心為選手們準備的擺渡車，便已等待在湯河公園公交站，一路暢通，直達奧體中心北廣場，讓選手們免去奔波之勞，無憂參賽。

作為河北省首個百分百綠色電力馬拉松賽事，體育賽事標準不止踐行“零碳”，出行同樣堅持綠色低碳的環保理念。清晨的秦皇島，擁有別樣的美。坐在擺渡車上愜意遊覽，空氣清爽澄澈，近看海濱城市林海之美，鬱鬱蔥蔥，遠眺山川湖海曠野之美，給予選手勇往無畏的能量！抵達比賽現場，那抹耀眼沁爽的海洋藍昂然矗立，熱情的迎接每一位選手到來，入口貼心接待的志願者揚起的燦爛笑臉感染著每一個人。“濱海之城”獨特美學的場景搭建，井然有序的存包現場、秩序良好的嚴謹安檢……一路順暢抵達起點，身畔是並肩前行的跑友夥伴，油然而生一種“爽”，一切都美得舒暢！

美得沉醉，絕美蔚藍環海賽道 在秦皇島，因為天然的自然綠野、蔚藍海岸，尤其能感受到馬拉松的快樂。全國少有的濱海馬拉松環海賽道，更是為秦皇島搭建起一座向外展示的嶄新橋樑，讓更多的人認識秦皇島、圓夢秦皇島、愛上秦皇島。

站在奧林匹克體育場南門，當國歌響起那一刻，猶如夢回08年奧運會全國狂歡的熱血場面，來自內心深處的共鳴與驕傲油然而生，為奔跑注入力量，選手們帶著夢與榮耀，在萬人加油的狂歡中，奔湧向前，每一步都與城市同頻共振。出發！！！迎著紅日浴海，豪爽之意滿溢在心，鴿子窩的美動人心魄；群虎盤踞的巨石延伸入海，山海相映的老虎石海上公園，美不勝收；金夢海灣的潮漲潮平，北戴河濕地的萬鳥臨海，還有賽道沿途助威的彩色展演加油站……奔跑在秦馬賽道上，一面是繁華都市人文底蘊之美，一面是綠野湖海自然之美，古今交融的秦皇島，中國最美海濱城市，徜徉其中，每一秒都美得令人沉醉。

美得赤誠，溫心貼心暖心的賽事服務 秦皇島馬拉松的美好，不止山川湖海的自然之美與奔跑自由之趣，從報到直至賽事結束，人文關懷無處不在，讓人倍感溫心、貼心、暖心。從抵達秦皇島站那一刻，秦馬的志願者便等待在此，耐心的交通引導和賽事講解，為選手們帶來第一縷海濱城市的熱情之風。一路隨處可見的秦馬宣傳大屏，處處宣告著秦皇島對秦馬參賽選手的歡迎熱情。抵達酒店，大堂內醒目放置的秦馬賽事溫馨提示，這一刻屬於秦皇島、屬於秦馬的歸屬感令人心安。破浪前行，一路酣暢淋漓，奔跑在路上，加油助威聲浪一浪高過一浪，給予選手們力量！比賽現場無處不在的志願者，出現在每一個選手需要的地方。

入口處揚起的燦爛笑容、存包處耐心的接待、補給站及時伸出的雙手、噴淋站旁加油歡呼的呐喊、終點處即刻到旁的攙扶、取包處熱烈的誇獎……無微不至的關懷與服務令人暖心；官兔似水流動，穩步帶領選手達成心中目標；時刻待命的醫療救援團隊、急救志願者、安保人員等，隨時隨地為選手保駕護航。

君樂寶2023秦皇島馬拉松，特別為每一位馬拉松參賽女選手準備了浪漫有愛的禮物，衝破終點的同時獻上一枝康乃馨。康乃馨動人的美與女性跑者運動美交相輝映，整個秦馬終點被愛意包圍，一幕幕猶如浪漫溫情的定格電影，美得令人心醉。「獨一無二的秦馬獎牌」讓金牌秦馬，見證金牌實力！當馬拉松選手勇往無畏的一路向前奔跑在賽場上，為完成心中的突破目標而歡呼雀躍時，最好的獎勵及證明，大概就是完賽獎牌。

貝殼與海岸線完美結合，蔚藍色珠光漆彰顯浩瀚大海的波瀾壯闊，更特別的是每塊獎牌都擁有獨一無二的紋理，是秦馬精心設計的驚喜。整體獎牌以金屬灰和大海的蔚藍色為設計主色，貝殼邊緣增加凹凸紋理圖案，流暢的線條突破了傳統的桎梏，更顯靈動，給秦皇島注入活力與動感，盡顯大氣高級。

秦馬獎牌的另一大亮點，便是雕刻的特色城市地標，老龍頭、山海關等，讓獎牌更具地方特色和文化內涵，給參賽者留下深刻印象。獎牌直徑80mm，厚度8mm，拿在手中極具有厚重感，也寓意著秦皇島深厚的文化積澱。「銘記破三的榮耀風采」一路破風，縱情奔跑，每一份激情、每一次拼搏、每一滴汗水，在42.195公里的蔚藍海岸中盡情釋放。當破三選手，將秦馬專屬破三紀念幣拿到手中，極具分量的質感，猶如腳下堅定的每一步，代表著無數日夜，突破自我、突破極限，不斷刷新PB的精神信仰。

「溫馨的關門儀式」對於每一位跑者，跑完42.195公里馬拉松比賽，就像完成了一場跑步的朝聖之旅。為表達對每一位參賽選手參與秦皇島馬拉松，支持秦皇島馬拉松，本屆賽事特設立關門儀式。最後一名完賽選手沖過終點線，秦皇島市體育局局長肖鳳利為最後一名完賽選手親自戴上獎牌並獻上鮮花。海洋、森林、沙灘、濕地、建築、陽光下無限拉長的奔跑身影，空中自由翱翔的海鳥，延時攝影般一幕幕在眼前略過，每一次秦皇島馬拉松的奔跑，就好像一部浪漫有情節的故事電影。

以賽為媒，盡展文體旅融合發展 一場體育盛會，一張城市名片，一場全城狂歡！秦皇島敞開懷抱，以最飽滿的熱情，歡迎每一位熱愛奔跑、熱愛體育的人的到來，“長城濱海畫廊、四季休閒天堂”的秦皇島美景，通過秦馬傳遞給五湖四海的每一個人。

作為中國唯一一個協辦過亞運會和奧運會的地級市，秦皇島心曠神怡的天然運動環境，無需修飾，得天獨厚，給每一位來秦跑馬遊玩的人留足了放鬆肆意地空間。

人美、心美、海美、山美、運動美、城市美！這麼近，那麼美，週末到河北！

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