解封後最大賽事！第20屆舒跑杯Yellow黃宣代言 2萬人跑起來

我們往往高估了近期可以達成的結果，卻低估了長期的效果，自認不是跑步的天生好手，幾年下來，歲月的累積，我也跑進了波士頓，想要在幾個月內，從不跑步到跑完全馬，恐怕是要受傷的，但是把時間拉長到三、五年，我相信大多數人是能夠跑完42公里，我想能夠完成馬拉松的人選，是那些可以把簡單的事重複做，重複的事認真做的人，不說頂尖選手，一般市民跑者，好的習慣比好的資質更重要。

2023-05-15 09:38