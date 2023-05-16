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跑步小品／跑馬真的不便宜 完賽就是心情好

運動筆記／ 朱承道

如果問我什麼是一天最快樂的事？過去我的答案肯定會很多，自從投入馬拉松運動後，現在祗有「完賽就是心情好」一個；就算沒有上凸台領獎，領完參賽物質，拎著寄放的手提袋，拖著疲憊的腳步，這就是一天最快樂的時刻了！半馬21公里對我們60歲的熟齡跑而言，其實是非常適合的距離，2個半小時完賽都算是好手，唯一的遺憾就是沒有「成就感」，花了2個多小時賣力演出，卻不被稱呼是「馬拉松選手」；所以42公里的全馬，雖然挑戰難度高，喜歡馬拉松的朋友都想一試，不論成績好壞，祗要在規定時間完賽，就是「爽」字可以形容。

其實每一場跑馬費用都不便宜，先不講前後花掉的時間，從報名費、車費、住宿費、餐費和跑鞋耗損等開銷來看，至少要萬元上下，沒有完賽就像潑出去的水難以收回，你可想而知完賽是有多麼重要！完賽證明自己就是馬拉松選手，再苦再難都要咬牙撑下去！

馬拉松要完賽不是靠意志力就可以做到，也不是靠運氣就能完成，至少在體能要達到一定的條件；如果平時訓練不夠，很可能初馬就要受傷或退賽，跑馬是靠長期訓練的累積，正因為如此，完賽更是對自己訓練的「驗收時刻」。

就算相同場地的馬拉松，每一次的天候、補給和服務人員都不會相同，更何況要面對不同的馬拉松時，要克服的狀況更多，祗有曾經參與過的朋友才會懂，這也就是馬拉松迷人的地方，歡迎大家來一試。

馬拉松

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