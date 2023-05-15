跑步小品／日常訓練帶來安定威

累積一個星期的壓力，都此刻宣洩

「我們總是高估未來2年會發生的改變，低估了未來10年將發生的改變。」～比爾蓋茲

我們往往高估了近期可以達成的結果，卻低估了長期的效果，自認不是跑步的天生好手，幾年下來，歲月的累積，我也跑進了波士頓，想要在幾個月內，從不跑步到跑完全馬，恐怕是要受傷的，但是把時間拉長到三、五年，我相信大多數人是能夠跑完42公里，我想能夠完成馬拉松的人選，是那些可以把簡單的事重複做，重複的事認真做的人，不說頂尖選手，一般市民跑者，好的習慣比好的資質更重要。

有時跑步訓練是痛苦的，生理上的痛苦，心靈有因此提升嗎？我想比較像是自我的挑戰，當越過了極限，會有靈魂出竅的感覺，但之所以讓我一直回來的，倒不是跑步本身，而是跑完之後立即的成就感，我今天又完成了一件了不起的一件事，我燒了幾百大卡、我又讓自己更健康、更強壯，有累積了幾公里、幾十公里的里程，這樣有很了不起嗎？我不確定，但完成訓練的滿足感，是立即又真實的。我常類比自己是個機器人，一旦設定好程式，自動運行，不花大腦，容易多了，每天早上醒來，自己會去刷牙洗臉，不是容易多了？還要先想先洗臉再刷牙，或刷完牙，再洗臉，那每天會多耗費多少不必要的精力？所以賈伯斯固定的黑Ｔ加上牛仔褲，節省下來的心神，就去設計發想蘋果電腦美美的機器，先要單調，才有創意。我的生活夠單純嗎？單純真的好嗎？還是要活得深刻？

我發現我的日子，總是過得匆匆忙忙，是因為貪心，光是運動，我就想要跑步、游泳、健身、瑜伽，還想要騎車，這樣有比較好嗎？或者我要過減法人生？減什麼呢？極簡，值得追求嗎？前陣子去美國跑波士頓馬拉松，本來想要安排一個行程，去梭羅寫下《湖濱散記》的華登湖（Walden Pond），距離波士頓並不是太遠，至少可以去到書中提的Concord市區，時間雖然久遠，但能夠跟他靠近他生存過的空間，或許可以有更多的體悟，我想知道的是，他的日子是單純或者深刻？他的生活沒有古典音樂或者R&B或者爵士吧？他一輩子去過的地方也是有限的吧？

我去過亞洲各地，去過澳洲、美洲、歐洲，我的日子比梭羅單調或豐富？我的生命又比他更精彩或貧脊？工作、讀書、運動、藝術、親情、友情、飲食、睡眠，人生可以化約到怎麼樣的簡單元素？有意義的關係，據說是快樂人生的關鍵，我們是有意識的拼湊這些元素的嗎？生命有限，我們在時間的長河，擺佈這些星羅棋布元素，像是獨一無二的圖畫。世界很複雜，跑步很單純，特別是心情煩躁的時候，跑步的日常，帶給我安定。