地圖、指北針準備好 新竹城市定向越野限定6場即起報名！
新竹城市馬拉松系列賽事：限定6場220名！
🗺地圖、🧭指北針拿起來！2023新竹城市馬拉松系列賽~ 海（🦪南寮貝殼公園）、陸（📍新竹市立體育場）限額220名！
🎯 2023 新竹城市定向越野挑戰賽
場次一 ｜06/03 南寮貝殼公園
場次二 ｜07/01 新竹市立體育場
5月28日中午12:00截止或額滿為止
6月26日中午12:00截止或額滿為止
場次三 ｜07/29 南寮貝殼公園
場次四 ｜08/26 新竹市立體育場
7月24日中午12:00截止或額滿為止
8月21日中午12:00截止或額滿為止
場次五 ｜09/16 南寮貝殼公園
場次六 ｜10/07 新竹市立體育場
9月11日中午12:00截止或額滿為止
10月2日中午12:00截止或額滿為止
✅ 新竹城市馬拉松系列賽事
✅ 限定220名選手紀念禮
✅ 200元即可獲得越野物資
✅ 二人即可組隊參賽
✅ 定向教練現場指導
✅ 激活獨立思考與運動量
責任編輯：陳宥騰
＊馬拉松賽事，盡在跑步筆記
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