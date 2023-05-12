賽事心得／佐渡朱鷺馬拉松 自行宣佈台灣隊第一名！

★賽道的景色之一二

戲說「Being 公婆」的由來

輕鬆跑，以日常練跑的6分速快樂無傷的完賽，是此次「Being公婆」雙人組面對海外佐渡朱鷺馬拉松的期許。日後，馬場上的「Being公婆」就是我們夫妻倆，請多多指教。（註一）

我家的路跑賽事，不管是上山下海都是夫妻雙打。因為，老公太幹練，老婆功能退化到只有跑步還勉強可以啦！尤其海外賽事，老公擔心金魚腦的老婆經手搞砸行程，只好能者多勞獨攬一切繁瑣賽事行政事宜，像是報名、訂機票、訂旅館、自駕兼導遊……。由於，是夫妻同台演出，好處雖然可以互相提攜，但壞處就得彼此遷就，不管是老公還是老婆受傷，獨樂樂恐怕會醞釀家庭風暴，因此，倆人很有默契不敢越雷池一步，就怕引爆火藥庫。自從COVID-19疫情開始爆發，公婆倆人宛如約定好似的，爭相負傷，看似誰也沒虧欠誰？但心裡卻沒有那麼豁達，只能用自憐來掩飾耽誤對方參賽的愧疚感。這期間，惜腳如金，沒有好好練跑，也不敢貿然參加賽事，悄悄的倆人頹廢了三年，在馬場上幾乎消聲匿跡。

佐渡朱鷺馬拉松，是一場人生的意外。隨著疫情的趨緩，夫妻倆人嗅到馬場開始蠢噪不安，洞察先機的朋友們早已蓄勢待發，磨腳霍霍向賽道，反觀我們這種駑鈍之輩還在自我催眠，相信自己還不能跑，像鴕鳥般把頭藏在舒適的泥土裡，嘿！嘿！嘿！不想面對，不想面對。日本長跑女將野口水木說：「跑過的路不會背叛你！」練了多少，就有多少實力，這一點是跑步界的真理。肌耐力很現實，沒有練習，沒有成績。道理很簡單，但就是做不到。然而契機發生在老婆無預警的染疫，我深深感嘆意外比明天早到，可是，人生的夢想清單（Bucket list）卻一題也沒做。為人師表，身教很重要，自己都做不到了，怎麼要求學生。我得要有策略讓自己再次「動起來」，想來想去還是覺得直接又現實的「獎賞」策略最符合人性，悶三年了，終於可以出國了，但出國旅遊方案內容一定要綁跑步。這種下猛藥物質獎賞的自我激勵策略，可以大大的刺激大腦分泌的愉悅的多巴胺，很有效，為了可以飛出去~~，老婆拼了，這裡痛，那裡痠已不成為練跑的絆腳石。

新潟縣佐渡島在哪裡？

為什麼要跑日本的離島馬？因為，今年全中運在新竹縣，我們把寒假延展四天在賽期，也就是說全縣高中職教師和學生在學期中有6天的假期。此次海外賽事的規畫必須配合放假時間。上網蒐集04/23日本的賽事有三場，長野馬拉松、新潟縣佐渡島朱鷺馬拉松和山形縣山寺藏王超級馬拉松。因為，其他兩處景點早已收錄至日本旅行地圖，佐渡島沒去過，對我們來說相對的新鮮、有趣，為了揭開她神秘的面紗，沒有理由不選她。

★佐渡島位置圖

佐渡島是日本第二大島嶼，僅次於冲繩。位於新潟縣西邊的小島。對台灣旅人而言，路途相對遙遠，台灣目前沒有直飛新潟的航班，所以，從成田機場到東京站後，先花4小時搭新幹線到新潟站後，再來，要換Bus花15鐘車程前往佐渡島的搭船處。最後，再花1小時左右搭乘噴射快艇抵達佐渡兩津港。不含接泊等候，淨交通時間足足要花費將近9hrs時間，若乘坐速度慢的「車用渡輪」，還要再加1.5hrs的交通時間。

從新潟到佐渡島交通方式沒有其他，就是乘船！這也是參與賽事人數不多的原因之一。前往佐渡島有兩種船型，分別是船身較小、速度飛躍的「噴射水翼船」，一整排的絨布座椅的密閉空間，乘客無法到甲板上吹海風，單一價位（¥7,260/單程）；另一種船身相對大、船上有販售食物、最多可搭載1500名旅客和巴士、汽車的「車用渡輪」，依船艙的房型和區域的不同而有價差，最便宜的船票單程是¥3,170。這種船型有偽遊輪的錯覺的，在2.5hrs的乘船時間，乘客可以自行符合需求的平價娛樂。既然是跑旅，我們計畫在佐渡島停留3天2夜，時間就是金錢，當然要選擇航行只要1小時7分的噴射船快快靠岸，立刻進入緊湊的旅行模式。

★新潟站搭bus前往港口，遇到比利時旅行團，不顧形象，說什麼也要擠上公車。

★速度飛快的噴射水翼船，1小時7分抵達佐渡兩津港

日本的賽事幾乎都是日頭曬屁股10:00才開跑。因此，有些跑者會把行程緊湊的濃縮，選擇當天從新潟港搭乘第一班「車用渡輪」早上6:00啟程，8:30抵達佐渡兩津港，起跑會場在港口附近，還有1.5小時的緩衝，要暖身、或拍照都還綽綽有餘。不過，因為一天只有5個船班，每一班次相隔3小時以上，若有所差遲，錯過第一班船班，鐵定來不及參賽，退而求其次，新潟港週邊也很值得自主練習42K。日本多禮數，來者是客，為了表達對渡船而來的跑者的崇高的尊重，並珍惜此次在島上的緣分，下午16:05的回程船班，有熱鬧的彩帶秀，主辦單位集結佐渡島的市民，載歌載舞伴隨從輪船拋出色彩繽紛的彩帶，為搭渡輪離別的跑者送行，舞動大旗，不絕於耳的熱情高喊：「明年再來！明年再來！明年再來！」，振臂揮手送客，直到輪船消失於視線之中。

★賽事的重要儀式：佐渡市民用彩帶為搭渡輪離別的跑者送行。熱情的高喊：「明年再來！明年再來！」

以朱鷺命名的佐渡馬拉松

佐渡島之於新潟，比澎湖之於台灣，距離還要遠。日本人可能都望之卻步，更何況是外國人。但是，這個島為日本海所環繞包圍，以自然景觀、人文遺產、海鮮、農作物（越光米草莓、柿子、蘋果……）和朱鷺……稱著。朱鷺是佐渡人的引以為傲的精神之一，是日本的「特別天然紀念物」，也是「國際保護鳥種」。所以，賽事當然要以在地化的朱鷺命名。（註二）這個賽事規模不大，完賽時間7小時，肉腳也不用太擔心會被回收。賽道不擁擠，全馬選手673人（男/562人、女/111人），還有半馬、10K及5K的參賽者。賽道規畫沿途風景超美，沿著佐渡島的海岸的前進，往真野和新穗方向跑，再進入日本百景「加茂湖」，回到終點線。

★賽事路線圖，清楚的標示檢查點、補給內容、廁所......

跑者隨著身體的移動景觀也隨之遞嬗，湖光山色、海水湛藍、綠蔭夾道、鄉野大自然、遠處漁船在作業、古松參天、典型的日式矮屋聚落、日式庭園、粉嫩櫻花妝點幽靜古剎……料峭春風吹花醒，沿途花團夾道夢幻綽約，目不暇給，開始進入「加茂湖」，湖面很平靜，船屋、遊艇、蚵棚、藍天白雲、最厲害的是森林倒影遠處看得見白雪皚皚的金北山稜線。如此美麗的賽道，流連7小時千萬不要覺得罪惡，因為，你有可能會成為今天最幸運的人，在賽道與吉祥之鳥朱鷺邂逅，跳出一段曼妙的田園圓舞曲。

雖然，是一場離島的小賽事，但有些巧思也不得不令人佩服。我第一次使用號碼布和晶片二合一；只有起點和終點看得到晶片感應地墊，其餘檢查點則無設置，但卻可以精準的偵測到跑者的時間。Expo前一天就啟動一系列的趣味活動，結合當地名物的美食攤、綜合案內所有流利的英語解說員、活動當天新潟各大媒體聚集在此採訪。會場的攤販美食超好吃，雞肉串燒（必吃）、鯛魚燒、章魚燒、大阪炒麵、日式便當、櫻花蝦和干貝車輪餅（必吃）、啤酒….宛如一場美食嘉年華會，方便完賽的跑者可以在會場把酒言歡就地慶功宴。

★晶片與號碼布合而為一

★會場美食超好吃，尤其是櫻花蝦及干貝車輪餅超特別

★完賽跑者戶外慶功宴，很熱鬧，很歡樂！

補給很陽春（註三），但賽事獎項規畫也很用心，有「最高齡賞」、「遠來賞」、「趣味賞」……。主辦單位為了吸引國外跑者，設計了一項外國人參賽獎，凡是日本以外的跑者都符合資格。今年國外跑者表定只有10名，還有少數的偽日本人，我們夫妻是其中之二，因為，通訊資料填的是日本地，故不符合「遠來賞」資格，經過與大會溝通詢問，主辦單位立刻讓我們順利變成國外跑者，完賽後每人領到一只印有佐渡象徵的帆布購物袋，這個當地限地包一個¥1200，然而報名費才¥6000，主辦單位也太佛心了吧！

★國外跑者「遠來賞」，富有佐渡印象的帆布包。佐渡牛乳是以朱鷺為企業形象（左）

即使是輕鬆跑，也要全力以赴！

賽事當天，最低溫9度，最高溫只有15度。寒風與驕陽同時出來較勁。老公不耐熱，擔心過度流汗會抽筋，影響成績。所以，異於常人穿「吊嘎」參賽（註四），放眼望去，跑者中就屬他的穿著最特別與顯眼。台灣來的，比日本人還耐寒。他預料老婆只求平安完賽，開跑前再三叮嚀：「待會盡情的吃喝玩樂，享受賽道風光」，鳴槍開跑，一溜煙完全看不到他的身影。OMG今天真是他的幸運日，狀況超好，可能是昨日到台山神社參拜感動日本神明所致。

★起跑前，精神奕奕

★台灣來的，比較耐寒，「吊嘎」穿了就跑!!!!

哇賽！起跑後數公里，老婆眾裡尋他千百度，驀然回首，怎麼樣也看不到那人的車尾燈。唯有在幾處的折返點老公和老婆會在「往」、「返」對向道相遇，若以此判斷倆人輸贏差距大約1公里。老婆今天決定認輸，不與老公爭鋒，持續的輕鬆跑，打算把「金色榮耀」讓給他，以謝他帶我出國參加賽事兼吃喝玩樂。馬拉松真的是一場長距離的耐力賽，不到終點分不出勝負。在我從「加茂湖」如詩如畫的賽道緩緩朝終點線跑去時，遠方眼熟「吊嘎」的身影愈來愈清晰，睜大眼睛再三確認，沒錯！沒錯！他是我家老公，他的身體顯得疲憊，開始行軍，應該是氣力用盡，此時，離終點只剩下最後2公里，本來心想夫妻難得如此實力相當，在異國演個「手牽手」一起完賽，可能會增加賽事的精彩度，但說時遲那時快，老公先開口：「快到終點了，趕快跑！」我遲疑了一下，還是自私的往前衝，最終，還是把「金色榮耀」留給自己，自行宣佈為台灣隊第一名。

完賽禮很簡單，但又符合在地特色。佐渡產越光米所製的小飯糰一顆、能量果凍一包、可樂一杯，以及佐渡產アテビ木製造的完賽獎牌，100% Made in Sado！

★起跑前的補給最澎派，能量果凍無限供應

★在會場遇到一名台灣來的跑友（據說他6小時完賽）。起跑沒多久，刷過另一位台灣來跑友（從服裝辨識 ），根據自己蒐集到的情報，我自行宣佈台灣隊第一名。

備註：

註一、Being是比翼的諧音，傳說此鳥一目一翼，必須互相扶持雙雙並翅齊飛。英文的”being” 指人事物當下的行為狀態，而非長期以來的個性或特質。

註二、這賽事以トキ（朱鷺）命名，朱鷺為日本在佐渡復育成功的保育類鳥種，本來數量就少，在大自然中與朱鷺相遇需要特別的緣分。就像台灣的櫻花馬拉松看不到櫻花、阿勃勒馬看不到阿勃勒的概念，因為，配合季節性的主題，可遇不可求！

註三、補給以運動飲料和開水為主，比較特別的是19K處佐渡市役所處，提供當地名物水煮八幡芋；24K有香蕉補給；28k處潟上鬼太鼓（潟上應援團）私補飯糰；32k兩津鄉土博物館折返，有紅豆和黑糖小麵包。

註四、寒風中的太陽可不是裝飾用的，老公的「吊嘎」只有在賽道上威風，完賽後簡直從天堂掉入地獄，背心未覆蓋的部分嚴重曬傷，疼痛難受，幾天後脫皮掉屑製造居家髒亂，老婆受不了只好幫他剝噁心的皮。

★這也是跑者的勳章嗎？下次驕陽露臉的賽事，拜託不要再穿「吊嘎」了。