跑團天地／一起跑圖騰、用雙腳當畫筆 捕捉眼鏡貓咪

今天，我們不跑賽事，也不跑課表，而是要用雙腳畫出一隻可愛的動物圖騰。因為在我們居住的地方流傳著一個都市傳說，據說有一個學富五車的「眼鏡貓咪」，就隱藏在我們的都市叢林裡。

(大爆棚，總共來了32個人)

一群人一起跑圖騰，本身就是一件非常吸引人的事，如果再加上這一段由彩琴所寫的行銷文，任誰看了都會想要一窺這隻貓咪到底長的是什麼模樣。「明天剛好降溫，是個不錯的天氣，穿過師大、跑進安森，在小巷弄間來回個兩三次，就為了替貓咪畫上鬍鬚。在週日的清晨，人車都尚未甦醒的時刻，讓我們用雙腳親吻難得安靜的首都、用雙眼凝視這有別以往熱鬧的都市，一起迎接美麗的早晨」。

(傳說中的眼鏡貓咪，我們來了)

眼鏡貓咪小檔案

身高：25公分

特徵：身形微胖、戴眼鏡、長尾巴

外號：眼鏡貓咪、肥仔、小胖貓

捕捉難度：中

出發，一起抓貓趣

4/30這一天早上7:10，我們從捷運東門站五號出口出發，三十多人的隊伍浩浩蕩蕩，跑在還沒有甦醒的街道上，這大陣仗格外吸引不少路人的目光。今天的圖騰是由建廷帶隊領跑，有會帶路的夥伴真好，我只要無惱的跟著，就可以愜意的逛大街小弄，悠哉、輕鬆的享受跑步時光。

「眼鏡貓咪」圖形全長約11公里，距離算是長短適中，只要你有一點點腳力，即使是用走的也可以完成。前面的三公里，主要是沿著新生南路再轉進《大安森林公園》。一早的公園非常熱鬧，早起運動的人很多。能在市中心擁有一個這麼大的公園(約26個足球場面積)，提供居民運動、散步、踏青及休憩；而且公園中央還有一座露天音樂舞台，不定時會舉辦藝文表演活動。在散步或踏青之餘還能享受表演，真的是一件很幸福的事。

此外，安森還是一座「都市森林」型態的公園，生態豐富且多樣。途中我們就經過一片螢火蟲復育區，這也是我第一次和安森這麼近距離的接觸。離開《大安森林公園》後，接著進入青田街。貓咪的尾巴也現出了蹤影。好會享受的貓咪呀，一屁股就坐在公園前面，尾巴則隨意放在公園裡搖擺。

(製圖：施義輝)

一踏進青田街，環境格外幽靜，立即感受到這裡的慢步調，時間彷彿暫停似的。此外，有別於其他的街道，這裡還散發著一股濃厚的文藝氣息。原來，青田街從日治時期就屬於文教區，在國民政府時期，則轉為大學教授的宿舍。難怪聚集了一甲字的文藝氣息，讓青田街成為了近期文青的聚集地。除了還保有一些日式建築的房舍外，你還會發現藏匿在街角的咖啡店，以及許多文創小店。跑在這裡，感覺自己也有了氣質起來。

接著，我們從和平東路跑進師大校區。跑在校園裡也是一整個舒服，少了大馬路上車子的喧囂，可以聽見的是我們輕鬆愉快的歡笑聲。穿越過師大校區，再度回到和平東路，沒多久則右轉進入金山南路，此時，貓咪肥大的身軀以及兩隻大胖腿露出，哇~貓咪的下半身完成。而對於接下來要跑的「鬍鬚」和「眼鏡」則充滿了期待。

途經《麥當勞叔叔之家慈善基金會》，中興哥特別叫大家停下來拍照。後來查了資料才知道，這個基金會是個為跨縣市來台北遠地就醫的病童家庭，免費提供一個「出門在外的家」。若不是透過跑步來認識這座城市，有些地方可能永遠都不會發現。

忽然，一陣陣香味噗鼻而來，原來我們來到了美食林立的《東門市場》。看到這些美食，我瞬間餓了，然而只能聞香而不能下馬很是難受，只好快快收起流下來的口水，繼續跟上隊伍前進。

此時，貓咪的肚子也浮現出來，它的肚子居然就藏在美食巷弄裡。這胖嘟嘟的身材絕對不是一天造成的，眼鏡貓咪果然是個吃貨。

(製圖：施義輝)

貓咪的眼鏡懸掛在街頭小巷，它的尾巴，則在大安森林公園裡搖擺。「這群人在幹嚒？」「這些人是不是迷路了？」許多路人紛紛露出了好奇和納悶的眼神。沒錯，我們的隊伍在巷弄之間不斷的來回穿梭，為了就是要畫出它的「鬍鬚」。

收集完貓咪右邊臉頰的三根鬍鬚後，就來到了今天圖形的重頭戲「眼鏡」。正因為貓咪戴上了眼鏡，才讓它顯得很有知識的樣子，也同時多了一層神祕感。而且，這副眼鏡懸掛在街頭小巷，還真的得折騰我們好幾回，才能把它畫(跑)出來。

大夥共跑在一起，伴隨著說說笑笑、吵吵鬧鬧，跑起來特別輕鬆，時間也過的飛快。就在完成貓咪左邊臉頰的最後三根鬍鬚後，回到信義路上，貓咪圖形也就來到了最後收尾的階段，再幫它掛上小 鈴噹，一切大功告成。

(製圖：施義輝)

在城市中跑圖騰有一個好處，就是速度不會太快。一方面時不時就要停下來等紅綠燈，另一方面，穿梭在小巷弄之間，你的步伐也快不起來。腳步慢了，心也就跟著沈靜下來，反而有時間可以好好感受身旁所經過的人事物。就這樣，我們跑跑走走，不到兩個小時的時間，就成功捕獲了這隻「眼鏡貓咪」。可愛的模樣還蠻討人喜歡的，而且乍看之下，怎麼長的有點像漫畫《灌籃高手》裡的安西教練呀。

跑步完後的早餐聚會跑完後才9:00，正好銜接早餐時間。沒有刻意找地方，在終點附近就有一家早餐店《彼得好咖啡》。而剛剛才在新莊田徑場結束間歇訓練的Leo和高大，也特地趕過來和我們共用早餐。此時，沈睡的台北市已完全清醒，整座城市又恢復到平時車水馬龍的熱鬧喧囂。

謝謝玉米哥，還特地帶來了麝香葡萄以及自己親手做的溏心蛋。在跑完之後能夠吃到這麼美味的食物，真是太幸福了。

來來來～拍個照，剛好吃早餐的夥伴，不是戴白帽就是黑帽。不管你是白貓(帽)還是黑貓(帽)，會抓老鼠的都是好貓啦，哈哈哈。

後記

謝謝建廷開團，帶領著大家穿過大街小巷，一步一步把貓咪圖形跑出來。謝謝彩琴的大力號召，讓原本報名只有小貓兩三隻的活動，當天大爆棚竟來了三十幾個人。要特別感謝他們兩位，如果沒有他們的付出及號召，今天的活動肯定無法順利成形。

(建廷/綁頭巾，彩琴/藍上衣)

一切美好的事物，就從参與開始最後要謝謝大家，一起跑步、一起享受如此美好的假日早晨；一同穿梭街道巷弄間，把躲藏的眼鏡貓咪抓出來。當回到終點的那一刻，看到自己用雙腳一步一步踏出來的CAT圖騰，竟是如此栩栩如生，不禁令人莞爾。

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