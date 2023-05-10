全大運女子萬米湯樂榆獨走喜奪金 張育禎從日本飛回參賽摘銀

開賽後張育禎率先帶出速度。圖/Eull

全大運第二天賽事尾聲，最後一場登場的項目是公開女子一萬公尺決賽，總共有 7 位選手參賽，就連任自日本扎幌大學交換的臺體大張育禎，也特別飛回來代表學校參加全大運。賽事最後由台師大湯樂榆率先抵達終點，以 37:21.36 的成績摘下金牌。

湯樂榆、張育禎、吳敏分別拿下公開女子組萬米前三名。圖/Eulla

這天下午雨勢漸歇，現場氣溫約19 度左右，下午 4:55 分，公開女子一萬公尺正式鳴槍起跑，開出速度，開賽後張育禎率先帶出速度，領著湯樂榆、國體大吳敏，以及北市大的邱于朕集成第一集團，單圈約以 90-92 秒之間的速度通過。

北市大邱于朕掉出集團，和嘉義大學鄔心語組成追趕集團。圖/Eulla

在第二圈時邱于朕掉出集團，和嘉義大學 鄔心語組成追趕集團。賽事進到第七圈時，湯樂榆發動攻擊，超過一直領先的張育禎，並加快速度拉開距離，單圈約以 86 秒左右通過，開始一路獨走。倒數八圈時，張育禎和湯樂榆已經差快 24 秒，倒數五圈時，湯樂榆更倒追第三名的吳敏。

賽事第七圈時湯樂榆加速衝出，拉開與張育禎的距離。圖/Eulla

最終湯樂榆無懸念第一名衝線，以 37:21.36 奪下金牌，張育禎則以 37:50.41 摘銀，而吳敏排名第三，成績 39:28.07。

湯樂榆以 37:21.36 奪下金牌。圖/Eulla

張育禎以 37:50.41 摘銀。圖/Eulla

吳敏排名第三，成績 39:28.07。圖/Eulla

半年前因為練習馬拉松導致內收肌受傷的湯樂榆，其實對今天的一萬公尺沒有很有信心，因為覺得自己受傷，練習的量沒有很夠，她說：「我半年前因為要拼世大運的標準，半馬練習量太大，有累積的撕裂傷，原本想說是肌肉太緊放鬆就好，但狀況越來越嚴重，直到四月初才去治療，到賽前要調整時，我都覺得練習的不太夠。」

因為受傷導致練習量下降，讓湯樂榆對於一萬公尺並沒有太大的信心。圖/Eulla

圖/Eulla

由於對於勝算沒有太大的把握，所以湯樂榆這次採取較保守的跑法，在剛出去時跟著領先集團，以 90-91 秒左右的配速去跑，直到身體節奏慢慢上來後，在加速到單圈 88-89 秒，不但達到原先預設的目標，也順利拿下金牌。

湯樂榆不但達到原先預設的目標，也順利拿下金牌。圖/Chun

摘下銅牌的吳敏則對今天自己的成績沒有很滿意，原先預設是想跑到 39 分內，但最後成績為 39:28.07 ，和預期有些落差，她表示：「原先策略是跑 92-93 秒，所以起跑後就先跟著領先集團，看能跟多少是多少，中間有點撐不住了就有掉速，最後才又稍微加一些回來。」

吳敏對今天自己的成績沒有很滿意，和預期有些落差。圖/Eulla

吳敏：希望今年全運會可以努力達成自己的目標，拼到前三名。圖/Eulla

相信很多跑友都很好奇，吳敏近期怎麼會想要回歸場內賽，她分享說，是想要完成高中尚未完成的事情：「會重回訓練還是想以馬拉松為主，期盼可以順利破三，甚至往更高的成績邁進。之前在高中的時候我參加過全運會，於五千和一萬公尺都拿下第二名，現在我心智成熟了，希望今年全運會可以努力達成自己的目標，拼到前三名。而回到國體大跟學弟妹一起訓練，也讓我再次感受學生時期的熱血。」接下來在全大運最後一天，湯樂榆、張育禎、吳敏將再次於場上對決，讓人相當期待究竟這次誰會摘下后冠。

責任編輯：Eulla

＊賽事報導，盡在跑步筆記