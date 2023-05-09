王紫苓女子1500公尺摘全大運首金 徐苡絜0.21秒飲恨淚崩奪銀

下午 13:40 分，公開女子 1500 公尺正式鳴槍出發，單圈以 82 秒左右通過，速度略慢。圖/Eulla

全大運田徑項目進入第二天賽事，天氣依舊是陰天，降下一陣又一陣的雨勢。下午登場的公開女子 1500 公尺，前三名的選手在最後衝刺階段奮力廝殺，最終由 國立體大 王紫苓 以 04:48.77 的成績摘金，北市大 徐苡絜 僅以 0.21 秒之差奪銀，而台灣師大 羅珮慈 則以 04:53.73 獲得銅牌。

下午 13:40 分，公開女子 1500 公尺正式鳴槍出發，現場為雨天，氣溫 21 度、濕度 86%，總共有 9 位選手參賽。開跑後由來自屏東大學的陳湘葳領頭，以 65 秒左右通過 300 公尺， 82 秒通過第一圈，若依這速度，預估大概 5 分多鐘完賽，儘管整體速度稍慢，但並沒有其他選手願意出來領頭。

賽事進行到五分之三時，王紫苓才加速，領著羅珮慈和徐苡絜集成第一集團向前拉開距離。圖/Eulla

直到賽事進行到五分之三時，王紫苓才加速，領著羅珮慈和徐苡絜集成第一集團向前拉開距離，當裁判敲響最後一圈的鈴響，王紫苓已經蓄勢待發，在倒數 300 公尺左右瞬間一個加速，雙腳宛如裝上火箭砲般地向前狂衝，原本緊跟的羅珮慈和徐苡絜一度被拉開距離。

徐苡絜超過羅珮慈咬牙追上，羅珮慈穩定配速回到終點。圖/Ian

但徐苡絜並沒有放棄，反而牙一咬繼續加快步伐，超過羅珮慈，盡全力的跟上王紫苓的節奏，最後一百公尺直線加速到，全場觀眾可以說是非常的緊張，因為兩人的距離幾乎已經不相上下，誰輸誰贏不到終點都很難說，最終仍然由王紫苓以 04:48.77 摘下后冠，而徐苡絜以微小的0.21 秒之差拿下銀牌。

徐苡絜以微小的0.21 秒之差拿下銀牌。圖/Eulla

目前就讀大二的王紫苓，摘下人生第一面全大運的金牌心情相當的雀躍，她說：「今天能拿下金牌真的沒有料想到，因為我對自己比較沒信心，原本想說能跑多少就跑多少，以突破自己個人最佳為目標。但看到昨天男子萬米 李立軍學長奪金，讓我也很想為校爭光。」

王紫苓摘下人生第一面全大運的金牌心情相當的雀躍。圖/Ian

紫苓坦承自己的跑感其實沒有很好，如果起跑就出去帶她的腿就會硬掉，所以今天原先的策略就是前面先跟著領先選手，最後 300 公尺再加出去，她表示：「那時候苡絜追很近的時候其實我很緊張，但我知道我如果緊張就會硬掉，所以就放輕鬆，把步頻換快一點，拿下這面金牌也讓我對自己更有自信了！」

拿下這面金牌也讓王紫苓對自己更有自信了。圖/Eulla

圖/Eulla

從國二就開始練習 1500 公尺項目的她，覺得練了六七年下來，原本練習會很怕長跑，但現在已經能慢慢習慣，整體的體能耐力也都更好，她表示自己有一段時間都跟著陳昭郡學姊一起練，受她影響很深，王紫苓對著鏡頭喊話：「很想再跟學姊拼一場，我們一起加油，我會以你為目標，有一天我要超越你！」

王紫苓：我會以昭郡學姊為目標，有一天我要超越她！圖/Ian

而僅以 0.21 秒飲恨，拿下銀牌的徐苡絜，走下田徑場後淚水潰堤，因為覺得教練對自己這麼好，沒有拿下金牌很懊悔：「教練工作很忙，但都會盡量來看我練習，我就給自己的壓力很大，覺得每次的訓練都要做的很好。這次因為速度課表沒有練這麼多，最後有點開不太出去，應該改一下跑法，在前面就先自己出去帶，可能會好一點。」接下來還有一場3000 公尺障礙，苡絜只希望自己能盡全力去把比賽完成。

拿下銀牌的徐苡絜覺得教練對自己這麼好，沒有拿下金牌很懊悔。圖/Ian

摘銅的羅珮慈則是給自己的表現打了一個不及格的成績，她說：「今天不管是秒數還是比賽的過程都不算好，只有天氣是滿分。可能是我自己速度練得不夠，再加上還有接下來的五千，所以體能也不敢全放。原先的策略是打算從頭跟到尾，大概最後 120-100 公尺時再開出去，只是沒想到紫苓會在 300 公尺的時候就開了。」

摘下銅牌的羅珮慈對自己的表現相當不滿意。圖/Eulla

當時羅珮慈試圖追上，但紫苓和苡絜二段加速太快，珮慈只好維持自己的速度回到終點。兩天後的 5000 公尺雖然不是珮慈的強項，但她還是希望能夠努力去拼前三名。

責任編輯：Eulla

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