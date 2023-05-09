跑步小品／李智群：每一次都要比上一次再好一點

每次在福和橋河濱，總看到李智群教練和幾位高速跑者，飛也似地來回巡航，欣賞那既有力又輕快的速度感，真是種享受～ 看看教練最近的成績：3月的雙北城市馬2:37:18 又破PB！距離他上一次的PB–台北馬2:39:07也不過才三個月，而這中間的一月底，他還跑了長明賞6小時賽，創下83.6K–至今生涯最長距離的PB，這種體能與表現，實在不能不叫人豎起大拇指！

（今年的雙北城市馬，李智群跑出2:37:18又破PB 照片提供：李智群）

PB都是盡心盡全力獲得，李智群回想雙北城市馬，「當下覺得很難得，身邊都是厲害跑者，抱持著下一K就會下課、每一K都是用生命在跑，很幸運在終點前一百公尺才發生小腿抽筋…」，原來強悍如他也是會抽筋啊😅，他笑著說，「全力輸出一定會有狀況…」我沒想到李智群是朝九晚五的上班族，跑步教練是他的斜槓，而且而且，他過去是玩十項全能😲😲😲 這會不會也太強？！

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玩過十項全能的市民跑者

「我從國小國中就喜歡跑步，代表學校參加過全中運、全大運，專科時還比過十項全能…」，聽到這裡，我已經驚呆了，李智群很謙虛地說，只是學校代表隊啦，並不是體育系、體育科班學生，但國中時就代表學校參加跳高比賽，專科時的十項全能：三鐵–標槍、鉛球、鐵餅，三跳–跳遠、跳高、撐竿跳，還有三跑–100m、400m、1500m，再加一項跨欄–男生要跨110cm高的欄，兩天賽程把這十項比完。

「這是我以前的運動經歷，專科時在一次測驗中，田徑教練看到我，認為適合練十項，可能我身材屬於中庸體型，一般玩三鐵（標槍、鉛球、鐵餅）的身材都過於壯碩、跑不快，但我速度可以、又有力量，專科時就做這樣的練習…」。雖然從當兵到三十歲這個階段曾一度中斷運動，三十歲後他覺得身體健康很重要，正逢自行車熱潮，便開始騎車。然而，自行車畢竟是容易受傷的運動，他的鼻樑、牙齒、鎖骨都因為參賽而斷過；當時他參加游泳以外的鐵人兩項，發現騎車輸的部分，在跑步時可以反超、追回來，於是思想著是否該從事老本行–跑步呢？「陸續參加了十公里等賽事，慢慢把體能練回來，找回對田徑的熱情，開始馬拉松這條路…」🏃🏻

（2022年萬金石馬拉松 照片提供：李智群）

初馬的選擇 超硬的櫻花馬🌸🌸🌸

2012年，剛從自行車轉長跑，李智群笑著說自己一開始的訓練滿不科學，因為聽說跑全馬的跑量一定要夠，每月必須三百公里，「我就用很笨的方式，有一個月每天固定跑十公里，初馬就是在這樣的狀態下，連續跑了一個月，去參加全馬」。他挑了有漂亮初馬獎盃的櫻花馬作為全馬初體驗，當天天氣預報十度，想說一定很冷，於是穿長袖長褲、戴帽子上陣，結果第一個長上坡十公里就因為實在太熱而大大後悔，最後跑出3:39:32的成績。初馬後，了解馬拉松是怎麼回事了，便上網找課表，以身體去驗證該怎麼練，隔年的台北馬就破3；認真的他每天更用excel詳細記錄：早上起床心率多少、體重多少、練跑內容、吃了些什麼，運動消耗多少熱量也精確計算，曾經這樣記錄長達十年之久，累積厚厚的一疊資料。曾經一度周周馬，他理所當然地說：「就以賽代訓啊」，當時周間休息恢復、假日比賽，跑過的認證賽事至今至少有一百一十場全馬；李智群說，跑量很重要，他有妙喻：「如果馬拉松是場吃飯比賽，得吃42碗，平常就不能只吃5碗或10碗；要找一天慢慢吃下30碗，比賽當天才能正常表現，把42碗飯給吃完…」

（2022年 Wings for Life賽事 照片提供：李智群）

第二馬破3 虐心超馬成績也傲人

至於超馬，之前就比過五十公里 也赴香港比過六十公里，參加過兩屆長明賞六小時賽，第一次跑了近80K，第二次跑到83.6K。「我跟其他馬拉松選手相較，速度沒那麼好，但耐力可能好一點點，尤其在超過42.195K時；超馬比的不只是運動能力，也是腸胃能力，很多人跑到最後，腸胃無法吸收，沒有足夠的能量、熱量，如同跑車沒了油，再怎麼厲害的跑車也動不了，我的腸胃能力可能比別人好吧…」6小時的長明賞跑出將近兩個全馬的距離，「其實在那當下很痛苦啦，跑完一個全馬的距離，想說那跑50K好了，畢竟50K也是自己擅長的，跑完50K後身體就出狀況，跑去上廁所，60幾K時，腸胃受不了想拉肚子，又去上廁所，所以共兩次離開再回來，雖然時間差了4分鐘，但如果沒有去解放休息，身體處於緊張狀態，就不可能跑得好…」

（今年的長明賞6小時賽，李智群跑了83.6K，幾乎是兩個全馬）

「目前不敢想更長公里數，超馬滿虐心的，每當想到跑完一個馬拉松還要再跑一個馬拉松，其實很虐人…」（笑～ 「目前痛苦的感覺還沒有完全退去…」😅

上班族斜槓跑步教練 引導素人擁有跑步熱情

賽道上剽悍的李智群，平日是朝早晚五的上班族，比賽有了些成績後，慢慢地有訪問、座談會等邀約，也有跑班希望他針對市民跑者訓練，於是漸漸走上跑步教練之路。「很多跟我一樣的市民跑者喜歡我訓練他們，因為我會陪大家跑，藉由陪跑觀察呼吸等小細節，從而瞭解他們的狀況，每個人只要付出努力，挑戰自己就是最棒的！」李智群覺得他的學生是物以類聚，會來找他上課的都是比較自我要求、追求成績的跑者；他也開始帶初學者，把跑步運動推廣給更多素人，讓更多人了解跑步的好處，「喜歡跑步最重要，喜歡才能長久～」外表看來嚴肅的李智群說，認識他的人會發現他其實也很搞笑，但在訓練上要求嚴格，對於學生偷懶會不開心、不容易妥協。

（照片提供：李智群）

認真 紀律 每一次都要更好

六年級中段班的李智群自認在跑者中的年紀算「稍長」，律己甚嚴，每一次練習總是希望這次要比上次再好一點，我問他，難道練習時都是把自己push到極限？他笑回：「是啊，不然沒有機會啦…」「每次想說都快五十歲，再跑也沒幾年了，以後可以好好休息，趁現在還跑得動，就盡量衝～」往往在打破自己成績紀錄時，他會很想跟其他跑者說，即使不是科班出身，又是忙碌的上班族，如果他做得到，相信大家都做得到！

（從最近一年多的參賽紀錄，可以看出李智群參賽的頻繁，不過以前曾經週週馬更頻繁😅 截圖自馬拉松普查網）

斜槓教練之後的人生，工作/跑班/課程規劃/訓練…，李智群一個星期周間只有星期一休息，時間管理對他非常重要，日程必須有條不紊的切分，生活變得更有目標與方向。下一場他的目標賽事鎖定台北馬，明年也希望參加海外馬，並以亞洲最速賽道首爾馬為首選；訓練上，他希望可以感染更多跑者持續運動、保持對跑步的熱情。從現在起到台北馬的時間超過半年，幾乎還有兩個訓練周期，李智群的跑班學生仍然繼續上課，非賽季的基礎總跑量會降低些，訓練內容則著重速度和跑步技巧，先以短間歇和配速跑把速度練起來，並以心率監控配速；此時也是加強力量訓練的時機，包括核心訓練及柔軟度，等秋天轉涼時就已經打好堅實的基礎。

（照片提供：李智群）

李智群強調，自己一般訓練會安排一（天）強一（天）弱、一（天）長一（天）短，讓身體有時間恢復。在執行強度或長度課表時，假設16K均速為3’38，希望下一次能快一秒達到3’37”，相對隔天就是休息，輕鬆跑，以輕鬆的心態與速度讓自己恢復調整，並不是每天都把自己逼到極限。一開始運動就是為了要體重控制，認真的嚴肅跑者李智群也會用甜食犒賞自己喔～😉

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