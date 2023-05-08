全大運男子萬米李立軍沿途狂超摘金 施育佐展兄弟情誼摘銀

公開男子萬米於上午 8:10 分正式開賽。圖/Eulla

112 年全國大專校院運動會田徑賽事於今（7）日在桃園中原大學盛大開跑！長距離項目一早就由公開男子萬米揭開序幕，總共有 15 位選手參賽。比賽競爭非常激烈，最後由國立體育大學 李立軍以 31:24.99 摘下金牌，台灣體育大學 施育佐以 31:41.34 奪銀，而同校的周賢峰則以 31:58.79 獲得銅牌。

早上 8:10 分，現場溫度 25 度、濕度 81%，裁判正式鳴槍起跑，開賽後施育佐出來領頭，台師大周鴻宇、江英瑋以及周賢峰跟在後頭，第 2 圈以 73 秒左右通過，第 3 圈則是 77 秒。

進到第 4 圈時周賢峰出來領頭，並慢慢拉開距離。圖/Eulla

進到第 4 圈時周賢峰出來領頭，並慢慢拉開距離，沒想到在第 7 圈時精彩的來了！原本位在第二集團的魏冠羽向前加速，超過周賢峰變成第一名，下一圈排名第六的李立軍則突然殺出重圍，切到第二跑道一路加速狂超變成前三的選手，在第 13 圈時更順利擠上第一名，隨後就一路獨走。

排名第六的李立軍則突然殺出重圍，切到第二跑道一路加速狂超變成前三的選手。圖/Eulla

魏冠羽和周賢峰嘗試追上，但並未成功。圖/Eulla

魏冠羽和周賢峰嘗試追上，但並未成功甚至因為體力消耗而慢慢掉速。第 16圈時天空降下毛毛細雨，一直穩穩配速跑的施育佐後來居上，躍升到第二名，周賢峰則在第 19 圈時刷過魏冠羽，最終拿下第三。

國立體育大學 李立軍以 31:24.99 摘下金牌。圖/Eulla

在原民運 5000 公尺項目和蔣介文上演精彩一戰的李立軍，其實在比賽中有拉傷，賽後隨著訓練傷勢也越來越嚴重，狀態沒有很穩定導致跑量下降，不過儘管如此，他仍堅持課表強度不能掉，訓練完靠著冰敷和熱敷來舒緩，直到上週傷勢才剛恢復。

李立軍於原民運時拉傷，直到上週才恢復。圖/Eulla

奪下人生第一面全大運金牌的他說：「雖然腳已經不痛了，但這週調整時狀態還沒有上來，所以今天我就告訴自己，壓力不要太大，想辦法跟在第一集團內，真的有機會再把自己的節奏跑好。今天兩三公里之後就奏跑開了，我就想把握這個好機會，就脫離集團加速衝了出去。」

李立軍給今天自己的表現打了 90 分。圖/Eulla

圖/Eulla

到了比賽後段李立軍感覺自己狀態漸弱，恰巧學弟黃柏憲就在前面便幫忙配速，他表示：「我後面真的受不了了，很感謝學弟雖然被套圈，但還是熱心的帶我。過終點後我覺得自己好像畢業一樣，在大四這一年拿下我全大運第一面金牌，它就像是我的畢業禮物，一直緊繃的心情也終於可以放鬆了。」接下來的 5000 公尺，立軍希望可以突破自己最佳，跑進 14 分台。

比賽後段李立軍感覺自己狀態漸弱，恰巧學弟黃柏憲就在前面便幫忙配速。圖/Eulla

接下來的 5000 公尺，立軍希望可以突破自己最佳，跑進 14 分台。圖/Eulla

拿下第二名的施育佐原先其實是想幫隊友配速，希望他們可以拿下好成績，他說：「這次賢峰和冠羽其實練習的非常好，我很相信他們，所以今天一開始就想說我可以多幫他們一點，在前面先帶他們速度，結果沒想到才帶三圈，他們就加速噴出去了，我就待在第二集團來做調整。」

施育佐原先其實是想幫隊友配速，希望他們可以拿下好成績。圖/Eulla

在賽事後段兩位隊友逐漸掉速，施育佐才追了過去：「那時候我真的很希望在我過他們之後，他們可以咬上來讓我帶他們去追前面的。當下雖然很想跟他們說聲加油，但是在賽場上已經用盡全力，沒有辦法說話，我心裡就一直默念幫他們打氣。雖然他們後來沒有跟上來，但他們也已經有盡力了，我就維持那個速度去把它跑完，也想盡自己的全力去追前面的選手，因為自己也想拿下金牌。」

在賽事後段兩位隊友逐漸掉速，施育佐才追了過去，並在心中為隊友打氣。圖/Eulla

然而育佐對於萬米其實沒有抱太大的期望，因為在臺北馬過後腳跟的肌腱受傷快兩個月，這五個月的訓練課表都不完整，常常跑一半就跳車，強度跟量都沒有上來。雖然這次在賽前的調整做的不錯，又遇上很好的天氣，不過仍然沒有跑出自己理想的成績。

施育佐在臺北馬過後腳跟的肌腱受傷快兩個月，這五個月的訓練課表都不完整。圖/Eulla

因此在越過終點線拿下銀牌的那一刻，育佐內心的失落感大過了開心，他希望在 5000 公尺時可以跟隊友一起扳回一城，包辦前三名！

在越過終點線拿下銀牌的那一刻，施育佐內心的失落感大過了開心。圖/Eulla

摘銅的周賢峰近期則都是以路跑賽為多，這次回到場內賽，讓他感覺真的很不同，他說：「路跑賽前面跑很慢，後面還有追的距離，但場內一扎眼就過了好幾圈，距離被拉開就追不上了，所以要特別的專注。可能也是因為最近都參與路跑賽事，導致今天一開始跑的時候狀態有點鈍鈍的，後來才慢慢熱開。」

周賢峰近期則都是以路跑賽為多，這次回到場內賽，讓他感覺真的很不同。圖/Eulla

在場上看著大家相互競爭，領先選手一再換人，賢峰分享說：「我覺得這就是競賽好玩的地方，大家相互帶領，讓成績一起更好，而不是只為了拿那面獎牌而一直龜縮在後面。」

了提升自己的表現，在這段期間賢峰在速度課表有加強。圖/Eulla

為了提升自己的表現，在這段期間賢峰在速度課表有加強，甚至加入了跳繩想要來調整跑姿，他表示：「老師有發現我後段速度不太好，而且姿勢會蹲著跑，爆掉的時候手還會亂甩，就有多加跳繩訓練，讓我節奏更好一些。他也會提醒我的擺手要夾正，才能更有效率地往前追。」

周賢峰於後段爆掉後，跑姿便會跑掉。圖/Eulla

其實在賽前練習時，賢峰、育佐和冠羽就知道他們非常有機會來爭奪那面金牌，因此在訓練時就會互相插賭，看誰開輸對方就要請喝飲料，透過這些有趣的元素，也激發出彼此的腎上腺素。

周賢峰今天很開心自己可以拿下人生第一面全大運獎牌。圖/Eulla

賢峰今天很開心自己可以拿下人生第一面全大運獎牌，感覺這些日子的壓力都卸下了，給了自己 80 分的成績，希望接下來 5000 公尺能再拿下一面獎牌。

責任編輯：Eulla

＊賽事報導，盡在跑步筆記