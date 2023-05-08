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RUN FOR 媽迷！2023 媽趣迷你馬拉松為田中馬暖心開跑

運動筆記／ Run For TAIWAN

田中馬拉松創辦人鄭宗政理事長攜手大小朋友、媽媽們響應田中馬系列母親節盛事「2023媽趣迷你馬拉松」（圖/ 中華民國舒康樂活運動協會提供）

田中馬拉松系列最溫馨也最可愛的媽趣迷你馬拉松，今（7）日於高鐵彰化站阿草塑像處起跑，雖受到受鋒面影響下起滂沱大雨，田中馬拉松創辦人鄭宗政理事長仍攜手大小朋友以及媽媽們，參與田中馬系列母親節盛事「2023媽趣迷你馬拉松」，年齡從未滿1歲的嫩嬰到85歲的資深母親都有，報名參賽選手更縱貫台灣全島，相距最遠的參賽者分別來自台北市與屏東縣。光是報名人數便達450人，更不用說攜家帶眷的熱鬧盛況。此次參賽者行列中，有一群來自田中國小附設幼稚園浣熊班的小朋友，他們正為5月30日即將到來畢業生路跑備戰，全體共同參與媽趣迷你馬拉松作為賽前暖身。

田小附幼浣熊班為即將到來畢業生路跑備戰 （圖/中華民國舒康樂活運動協會提供）

2023田中馬拉松即將於11月展開，為此田中馬拉松準備一系列賽前活動，此次媽趣路跑除了為緊接而來親子系列路跑揭開序幕，同時也彰顯田中馬拉松熱情洋溢的溫暖精神，溫暖每一顆熱愛運動、熱愛跑步、熱愛家庭的心，共同迎接最獨一無二的田中WAY母親節。田中馬拉松創辦人鄭理事長夫人REMY，也在活動現場「有愛大聲說」環節與在場小朋友互動熱絡，不僅能聽到小朋友逗趣的回答，更得知媽媽是所有小朋友心目中最照顧自己的人。

選手熱情絲毫不受上午滂沱大雨影響 （圖/中華民國舒康樂活運動協會提供）

今年田中馬拉松仍以稻禾黃的金黃色作為視覺代表色，而媽趣迷你馬拉松則是象徵愛與尊敬之情的粉紅色，更凸顯母親節最適合用來展現親子之愛以及家人間的互敬互重，透過親子同樂完成3K路跑，小孩放電、大人放鬆趣味跑，也因此年年備受所有田中馬鐵粉的熱烈關注。今日特色補給除了有充滿Taiwan Way的台式馬卡龍之外，還可以在現場的額外活動中領取暖心明信片與泰山贊助十穀寶，不只能將內心想對媽媽說的話寫出來，更能嘗到彷彿母親手做般甜蜜十穀寶，不分男女老少都愛不釋手。

可寫下滿滿祝福的暖心明信片（左）與泰山贊助十穀寶（右）（圖/中華民國舒康樂活運動協會提供）

田中馬拉松2022年開始全面實行碳盤查的，並以減量（Reduce）、回收（Recycle）、重複使用（Reuse）、拒絕（Refuse）、更換（Replace）與倡議（Remind）等 6R 為永續訴求，展現對於這片土地最深遠的關懷。除了愛運動得從小開始培養，環保意識自然也是從小開始養成，媽趣迷你馬拉松賽道設有泰山環保小遊戲，志工會引導小朋友辨識五種垃圾並分類到對應的垃圾桶，透過寓教於樂的方式讓他們接觸環保與永續發展。

媽趣迷你馬拉松賽道設有泰山環保小遊戲 （圖/中華民國舒康樂活運動協會提供）

多數路跑賽事越過終點線的瞬間即結束活動，媽趣迷你馬拉松則設計DIY獎牌的賽後活動，相較於常見的手作母親節卡片或康乃馨摺紙，親手打造剛剛才同媽咪一起跑完的完賽獎牌 ，是別具意義的母親節禮物。所有完賽者皆享有印花上衣、赤印設計製作的跑襪等親子裝備，此外，約有190名18歲以上的參與者，收藏田中專屬香氛「田中味小香水」。

親手打造剛剛才同媽咪一起跑完的完賽獎牌 （圖/中華民國舒康樂活運動協會提供）

田中專屬香氛「田中味小香水」（圖/中華民國舒康樂活運動協會提供）

「2023媽趣迷你馬拉松」由中華民國舒康樂活運動協會賽道主辦，大會特地邀請在地企業泰山食品準備趣味罐頭人，透過互動拍照與闖關讓田中馬、泰山跟大家共度愉快的親子路跑。今年8月還有 RUN FOR DAD 爸趣迷你馬拉松，以及專為祖父母節設計的健走活動，更多田中馬系列活動請關注「台灣米倉田中馬拉松」官方FB專頁：https://pse.is/4wuw3z

作者：Run For Taiwan

責任編輯：陳宥騰

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