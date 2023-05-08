賽事心得／北京運河馬拉松 沒成績、沒補給、沒封路、沒路標的奇葩馬

2023北京運河半程馬拉松!!最近網路罵聲一片的比賽，到底發生什麼事!!

開跑之前隨意更改起點不封路！沒有完賽成績！沒有補給！沒有醫療隊！沒有路標距離不准！甚至還有人跑丟！報名費高！這樣糟糕活動也叫“馬拉松”？還竟然是在北京首都舉辦！！！簡直不可思議！！！這樣沒有任何資質沒有任何保障隨心所欲的野雞辦賽方式，甚至還騙到了北京某些政府部門，接下來還將在5月14日舉辦下一場“馬拉松”？

比賽日期: 5月2日早上8:00; 就是在大陸五一假期期間!!2023北京運河半程馬拉松在昌平區百善鎮呂各莊村舉辦。這原本是個為期2天的賽事，設21公里半馬、10公里兩個組別；選手可選擇報名其中一天的單日賽，也可以選擇報名連續兩天參加半馬的背靠背半馬兩日賽。賽事規模為1000人。

現在，讓我們一起來看看，這個賽事到底有多奇葩。

奇葩1：兩次更改路線，且起點之間距離較遠

根據此前報名規程顯示，2023北京運河馬拉松比賽起點設在北京孫河52號，然而在4月25日（賽前7天）賽事通知選手比賽起點變更為北京朝陽稻草人王國，而後到了5月1日（賽前1天）再次通知選手比賽起點變更為北京蔬果皇后採摘園。

從地圖位置顯示來看，多次變更的比賽起點相隔距離都還不近，這對參賽選手來說十分不友好，比賽起點說換就換，太任性了！這完全刷新跑友們對於馬拉松比賽的認知。

奇葩2：比賽未封路，賽道髒亂差，沒有指示牌、公里標識

比賽未封路，人車混行，存在巨大的安全隱患。沒出事故，已經是萬幸了！

線路沒有指示牌、沒有公里標識，選手吐槽“每個人軌跡都不一樣”，甚至有人自嘲說這叫“diy賽道”自己想怎麼跑就怎麼跑（跟平時自己跑步差不多）。

有報名10公里的，結果跑了個20公里；有報名21公里的，結果引導員說還有6公里。

奇葩3：比賽沒有補給，沒有醫療隊、收容車

有人說半馬只有一個補水點，還是官方開的小轎車拖過來的。當然，這個補給點的具體位置由於每個人跑的路線都不一樣，也很難說清具體在哪，甚至有人都沒看到補給。

奇葩4：昂貴的報名費，不匹配的服務

10公里報名費169，半馬報名費199元，比很多田協認證的馬拉松賽事報名費都貴，可完賽只有一個獎牌、號碼簿（號碼簿還把2023寫成了2003）

以下是更多參賽選手的吐槽：可以通過小紅書等平臺搜索查看

對於跑友們的舉報投訴，雖然是五一公眾假期，但昌平體育局也非常重視在5月3日緊急發佈公告，認定2023年北京運河半程馬拉松屬於自行組織的違規競賽，從未向主管部門進行報備，正會同相關部門做進一步處理！

5月4日上午，昌平體育局主要領導、主管領導及相關科室約談阿甘傳奇（北京）體育文化有限公司法人及賽事活動負責人。要求該公司在各平臺發佈道歉信，並將報名費用全額退還給參賽選手。截止5月4日下午17:00，已完成430名選手的退費工作，占全部工作的90%。

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