路跑人物／拍戲再累也要跑！温貞菱：跑步帶我找到前進的答案

「每天都有點像是在起跑線上面為這件事情做一些努力，競爭對象沒有其他人只有我自己，我還滿享受這過程，用自己覺得好玩、有趣、舒服的方式去完成它！」温貞菱這麼說著。在四月完成人生第二場半馬的温貞菱，成績大幅進步，以 1:47:56 完賽。跑友不斷敲碗表示，想聽更多關於温貞菱的故事，大家的心聲，小編都聽到了！今天特別邀請到温貞菱來跟我們深入聊聊，關於這場台新女子馬，還有她的訓練日常，話不多說，一起來聽聽女神的分享。

演員温貞菱於台新女子半馬以 1:47:56 完賽。圖/Allsports連續兩場半馬賽都選擇台新女子馬的她說：「比起第一場半馬，這次跑起來輕鬆了許多，現場全部都是女性參賽者，會有一種溫柔祥和的氛圍，感覺滿安心的，而且賽道路線跟兩年前一模一樣，就有一種熟悉感。」儘管是第二次參賽，温貞菱仍然像是小時候要參加畢業旅行一樣，很興奮也很緊張，導致賽前並沒有睡飽，她分享：「第一次因為沒參加過特別很緊張，我剛起跑就把所有精力都專注在跑步上，沒有心思去感受天氣、賽道氛圍跟身邊的跑者，不過這一次心情比較放鬆，就能去跟賽道上的加油團或是跑友擊掌，享受在整體氛圍中。」

儘管是第二次參賽，温貞菱（左二）仍然像是小時候要參加畢業旅行一樣，很興奮也很緊張。圖/Allsports

以前為了讓自己順順跑完，温貞菱認為在途中吃補給品、喝水會打亂自己的節奏，不過她想跟新手跑友說，這真的是錯誤的觀念：「今年跑下來才發現，其實我們身體在跑的過程中會一直持續運作，是需要養分的，適時的補充反而會讓你跑起來更輕鬆。很好笑的是，在賽前我沒有練習怎麼吃補給，所以我在吃果膠的時候就沾的我滿手都是，喝水也是喝到被嗆到，只能一小口一小口，一邊跑一邊慢慢喝。」起初設定目標就是希望要打破個人最佳，跑進 1 小時 50 分內，所以温貞菱起跑後便一直跑在 1:50 列車的前面，但她一直覺得列車逼她很近，以為是自己跑太慢，結果後來才發現是列車開太快，不過她很開心的說：「列車長跟乘客一路上都會不斷互相加油打氣，還會提醒地上的貓眼石跟比較不平穩的地方，我覺得超溫馨的！」

温貞菱（左二）。圖/Allsports

賽後她說：「跟一群女生一起運動會有另一種感覺，某種程度競爭心態比較沒有那麼強，會以平靜平穩的態度去跑這場賽事。因為在跑步這個運動上，男生在體能上本來就會表現的稍微比較好，以突破個人最佳為優先的話，我覺得跑女子馬會讓自己沒那麼緊張。」為了突破 PB，在裝備的選擇上也顯得格外重要！這次温貞菱選擇穿上 ASICS NOVABLAST 3 NAGINO 來征戰賽道，她表示：「我覺得這款鞋很符合我的腳型，而且穿它跑過幾次訓練，覺得回彈力和支撐性都滿夠的，跑起來也不會有負擔，就決定拿它來完賽。」

温貞菱選擇穿上 ASICS NOVABLAST 3 NAGINO 來征戰台新女子馬賽道。圖/Allsports

她接著說：「我覺得 ASICS 的運動產品是很舒適的，很多衣服都很輕盈，讓我在運動的過程中會很放鬆，能沉浸在比較好的狀態裡面。」

ASICS NOVABLAST 3 NAGINO。圖/ASICS

温貞菱從一月起每週都會跑 20 公里，一個禮拜會練一次間歇跑。大家肯定都相當好奇，拍戲如此忙碌的她，要怎麼去完成課表呢？她分享：「如果每天最少花半小時去做這件事情，不會到擠不出時間，而且這半小時反而會提升我接下來的工作表現，會更集中精神。假設你拍戲一整天十幾個小時，回到家換好運動服到附近跑個 30 分鐘，我覺得它會讓你腦袋更舒服並且釋放壓力，不會有一種我要擠出時間做這件事，反而是我拿這時間做這件事情，能有更清晰的思路。」

為了台新女子半馬，温貞菱從一月起每週跑 20 公里來訓練。圖/大會提供

不過工作了一整天難免會有倦怠感，對此温貞菱表示：「我有時候也是會不願意出門跑步，但是情況可行我還是會提起精神去完成，但我不會免強自己，會選擇想要做的狀態去訓練，像是輕鬆跑就比較不會累，跑完我還可以獲得跑者愉悅，覺得跑步很快樂，除非我真的很累很累，我就會讓自己休息。」温貞菱說自己是屬於那種你越強迫，她會越不喜歡的人，所以面對運動，她也認為這不是強破而來的，而是要慢慢的喜歡它，有興趣之後就會發自內心的更想去了解它，接下來目標是希望能盡快完成人生初馬。

温貞菱：健全的心靈寓於強健的體魄！圖/ASICS

目前擔任 ASICS 品牌大使的她，最後也用一個她非常喜歡的品牌精神來勉勵所有跑者：「健全的心靈寓於強健的體魄！」温貞菱認為內外是兼具的，假設今天花了很多精力在想劇本要怎麼詮釋，或是想要完成很多事情，有時心裡的負荷過大反而會變得不知道該怎麼做，但如果在這時候去跑步，就會有一種豁然開朗的感覺，精神得到了療癒，好像也找到了該怎麼前進的答案。温貞菱希望藉由這句話讓跑友們也都能更理解自己。

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