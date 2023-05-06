路跑話題／你都跑過了嗎？ 盤點臺灣4大馬拉松賽事特色

2020 年教育部體育署舉行「臺灣品牌國際賽網路人氣票選活動」從中挑選出十場具國際性、城市連結及民眾關注等賽事，票選結果其中有四場是馬拉松，分別是臺北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、高雄馬拉松、田中馬拉松，因而催生出「臺灣四大馬」的封號，此舉更有著知名世界六大馬拉松影子（柏林、倫敦、東京、芝加哥、紐約、波士頓），以下就來介紹臺灣四大馬拉松，依賽事國際認證高低順序介紹。

臺灣四大馬拉松基本資料分析（圖片設計：一流）

2023 新北市萬金石馬拉松起跑畫面（圖片來源：新北市萬金石馬拉松官方臉書）▉ 新北市萬金石馬拉松｜臺灣最美海岸馬拉松

認證 |- 世界田徑總會 (WA) 金標籤認證- 世界田徑總會 (WA) 賽道認證- 中華民國田徑協會 (CTAA) 成績認證

地點 | 翡翠灣 (新北市萬里區)

日期 | 每年三月第二週星期日

規模 | 11,000人

項目 | 馬拉松 (6,000人) \ 迷你馬拉松 (5,000人)

創辦 |- 1979年首辦「金山馬拉松」- 1983年停辦- 2003年復辦「北縣金石國際馬拉松」- 2009年「石萬金國際馬拉松」- 2010年至今「新北市萬金石馬拉松」

賽道紀錄 |男子- 國家：肯亞- 姓名：Paul Lonyongata- 成績：2 小時 11 分 07 秒 (2019)女子- 國家：肯亞- 姓名：JEPKOGEI MAIYO- 成績：2 小時 34 分 08 秒 (2019)

介紹 | 新北市萬金石馬拉松是臺灣最美海岸馬拉松，這裡擁有臺灣最有名的金山溫泉和地瓜、萬里海產及石門肉粽，賽道僅有一處折返點，沿途經過大師蕭青陽設計的跑者彩繪萬里隧道、金山獅頭山和石門區，選手可享受美麗的維納斯海岸線，更能體驗當地 5000 名以上民眾熱情加油，曾在 2018 年邀請日本馬拉松好手川內優輝以 2:14:12 奪下第一名，且也擁有在地知名好手周庭印是金山人，馬拉松最佳成績為 2:23:04 (2023東京馬拉松創下)。

2022 臺北馬拉松起跑畫面（照片來源：All Sport）

▉ 臺北馬拉松｜臺灣最大城市馬拉松

認證 | - 世界田徑總會 (WA) 菁英標籤認證- 世界田徑總會 (WA) 賽道認證- 中華民國田徑協會 (CTAA) 成績認證

地點 | 臺北市政府

日期 | 每年十二月第二週星期日

規模 | 28,000人

項目 | 馬拉松 (8,000人) \ 半程馬拉松 (20,000人)

創辦 |- 1986年首辦「臺北國際馬拉松賽」- 1990年停辦- 2001年復辦- 2005年至今「臺北馬拉松」

賽道紀錄 |男子- 國家：肯亞- 姓名：Paul Lonyongata- 成績：2 小時 09 分 18 秒 (2020)女子- 國家：衣索比亞- 姓名：Alemtsehay Asifa Kasegn- 成績：2 小時 25 分 55 秒 (2022)

介紹 | 臺北馬拉松是臺灣最盛大的城市馬拉松，每年吸引全世界三千多名外國選手參加，賽道路線堪稱「臺灣最速賽道」總爬升不到 100 公尺，是每年臺灣跑者首選破個人最佳的賽事，路線規劃以臺北市中心為主，景點地標相當豐富，可說將臺北最好的地標通通規劃在路線中了！比賽起點在臺北市政府廣場，可容易看見臺灣第一高樓 101、國父紀念館、中正紀念堂、景福門、麗正門、重熙門、西門紅樓、承恩門、臺北車站、光點臺北、臺北市立美術館、臺北故事館、圓山大飯店、忠烈祠等，一路進到北部跑者們熟悉河濱路線，最終進入臺北田徑場感受那無比榮耀的終點歡呼，臺北馬拉松另一個特點是交通便捷，無論是起點或終點捷運皆可到達，更有著全臺灣最高破紀錄獎金高達 6 萬美元 (相當於新臺幣 180 萬元)，補給站更有臺灣之光珍珠奶茶讓國際跑者品嚐，體驗臺灣飲料文化。

2022 高雄富邦馬拉松起跑畫面（圖片來源：高雄富邦馬拉松官方臉書）

▉ 高雄富邦馬拉松｜臺灣南部最大城市馬拉松

認證 | - 世界田徑總會 (WA) 賽道認證- 中華民國田徑協會 (CTAA) 成績認證

地點 | 高雄國家體育場

日期 |- 2010~2021 每年二月第四週星期日- 2022 至今每年十一月第三週星期日

規模 | 26,000人

項目 | 馬拉松 (5,000人) \ 半程馬拉松 (7,000人) \ 10公里組 (6,000人) \ 變裝遊行組 (8,000人)

賽道紀錄 | 男子- 國家：肯亞- 姓名：Chepngabit Noah Kipruto- 成績：2 小時 13 分 18 秒 (2017)女子- 國家：肯亞- 姓名：Monica Watetu Ndiritu- 成績：2小時37分15 秒 (2016)

介紹 | 高雄馬拉松擁有完善的賽事管理與貼心服務，是最適合呼朋引伴一同跑步旅行的賽事，最大特色是能夠在雄偉的國家體育場起跑，高雄城市道路規劃寬度比起臺灣其他城市來說大上許多，所以跑起來格外舒適且平緩好跑，賽道途經愛河、85 大樓、高雄美術館、高雄展覽館、中都溼地、大港橋、高雄港、棧貳庫、左營舊城等，每一處都是打卡拍照的熱門景點，補給站志工集結全高雄跑步社團支援，端出高雄在地最美味水果如旗山香蕉、燕巢芭樂、美濃木瓜、甲仙芋頭及大樹鳳梨等，並號召 5000 名以上加油團隊在賽道上為選手加油！

2022 田中馬拉松起跑畫面（圖片來源：UDN 江建泰攝影）田中馬拉松｜臺灣最歡樂馬拉松

認證 | 世界田徑總會 (WA) 賽道認證

地點 | 景崧文化教育園區(彰化縣田中鎮)

日期 | 每年十一月第二週星期日

規模 | 16,500 人

項目 | 馬拉松 (5,000人) \ 半程馬拉松 (7,000人) \ 10 公里組 (6,000人) \ 變裝遊行組 (8,000人)

介紹 | 田中馬拉松向來不追求名次，也許因為這樣，跑者們更能深入的享受賽道，每年舉 辦馬拉松就像是田中鎮的大喜事，家家戶戶會在田中馬拉松這一天出來為參賽選手加油，志工人數高達六千多名，可以感受滿滿人情味，賽事歡樂及美食為主要特色，滿足參賽選手口慾，前一晚還有舉辦選手之夜，過去有知名在地藝人任賢齊為田中馬拉松製作主題曲，賽道規劃經過田中鎮大街小巷及田野道路，可說是臺灣最道地的跑步活動，同時也是臺灣最難中籤的馬拉松，最高紀錄有四萬人登記瘋搶 名額，更在 2020 年臺灣品牌國際賽網路人氣票選榮獲第一名。

運動筆記將於今年全新推出「臺灣四大馬」會員成就徽章，不論過去或是現在完成臺北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松者，即可收集完成「臺灣四大馬」徽章。

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