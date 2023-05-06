路跑話題／你都跑過了嗎？ 盤點臺灣4大馬拉松賽事特色
2020 年教育部體育署舉行「臺灣品牌國際賽網路人氣票選活動」從中挑選出十場具國際性、城市連結及民眾關注等賽事，票選結果其中有四場是馬拉松，分別是臺北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、高雄馬拉松、田中馬拉松，因而催生出「臺灣四大馬」的封號，此舉更有著知名世界六大馬拉松影子（柏林、倫敦、東京、芝加哥、紐約、波士頓），以下就來介紹臺灣四大馬拉松，依賽事國際認證高低順序介紹。
臺灣四大馬拉松基本資料分析（圖片設計：一流）
2023 新北市萬金石馬拉松起跑畫面（圖片來源：新北市萬金石馬拉松官方臉書）▉ 新北市萬金石馬拉松｜臺灣最美海岸馬拉松
認證 |- 世界田徑總會 (WA) 金標籤認證- 世界田徑總會 (WA) 賽道認證- 中華民國田徑協會 (CTAA) 成績認證
地點 | 翡翠灣 (新北市萬里區)
日期 | 每年三月第二週星期日
規模 | 11,000人
項目 | 馬拉松 (6,000人) \ 迷你馬拉松 (5,000人)
創辦 |- 1979年首辦「金山馬拉松」- 1983年停辦- 2003年復辦「北縣金石國際馬拉松」- 2009年「石萬金國際馬拉松」- 2010年至今「新北市萬金石馬拉松」
賽道紀錄 |男子- 國家：肯亞- 姓名：Paul Lonyongata- 成績：2 小時 11 分 07 秒 (2019)女子- 國家：肯亞- 姓名：JEPKOGEI MAIYO- 成績：2 小時 34 分 08 秒 (2019)
介紹 | 新北市萬金石馬拉松是臺灣最美海岸馬拉松，這裡擁有臺灣最有名的金山溫泉和地瓜、萬里海產及石門肉粽，賽道僅有一處折返點，沿途經過大師蕭青陽設計的跑者彩繪萬里隧道、金山獅頭山和石門區，選手可享受美麗的維納斯海岸線，更能體驗當地 5000 名以上民眾熱情加油，曾在 2018 年邀請日本馬拉松好手川內優輝以 2:14:12 奪下第一名，且也擁有在地知名好手周庭印是金山人，馬拉松最佳成績為 2:23:04 (2023東京馬拉松創下)。
2022 臺北馬拉松起跑畫面（照片來源：All Sport）
▉ 臺北馬拉松｜臺灣最大城市馬拉松
地點 | 臺北市政府
日期 | 每年十二月第二週星期日
規模 | 28,000人
項目 | 馬拉松 (8,000人) \ 半程馬拉松 (20,000人)
創辦 |- 1986年首辦「臺北國際馬拉松賽」- 1990年停辦- 2001年復辦- 2005年至今「臺北馬拉松」
賽道紀錄 |男子- 國家：肯亞- 姓名：Paul Lonyongata- 成績：2 小時 09 分 18 秒 (2020)女子- 國家：衣索比亞- 姓名：Alemtsehay Asifa Kasegn- 成績：2 小時 25 分 55 秒 (2022)
2022 高雄富邦馬拉松起跑畫面（圖片來源：高雄富邦馬拉松官方臉書）
▉ 高雄富邦馬拉松｜臺灣南部最大城市馬拉松
地點 | 高雄國家體育場
日期 |- 2010~2021 每年二月第四週星期日- 2022 至今每年十一月第三週星期日
規模 | 26,000人
項目 | 馬拉松 (5,000人) \ 半程馬拉松 (7,000人) \ 10公里組 (6,000人) \ 變裝遊行組 (8,000人)
賽道紀錄 | 男子- 國家：肯亞- 姓名：Chepngabit Noah Kipruto- 成績：2 小時 13 分 18 秒 (2017)女子- 國家：肯亞- 姓名：Monica Watetu Ndiritu- 成績：2小時37分15 秒 (2016)
2022 田中馬拉松起跑畫面（圖片來源：UDN 江建泰攝影）田中馬拉松｜臺灣最歡樂馬拉松
地點 | 景崧文化教育園區(彰化縣田中鎮)
日期 | 每年十一月第二週星期日
規模 | 16,500 人
項目 | 馬拉松 (5,000人) \ 半程馬拉松 (7,000人) \ 10 公里組 (6,000人) \ 變裝遊行組 (8,000人)
運動筆記將於今年全新推出「臺灣四大馬」會員成就徽章，不論過去或是現在完成臺北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松者，即可收集完成「臺灣四大馬」徽章。
責任編輯：一流
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