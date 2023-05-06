賽事介紹／唯一平地溫泉主題馬！ 「台日雙代言」揪跑礁溪馬

全台最美最好跑的平地溫泉馬拉松「2023礁溪溫泉馬拉松」邁入第11屆！ 5日在吳沙社區活動中心前廣場舉辦開報記者會，主打「平地溫泉 永續旅遊」，期盼打造一場全台最美最好跑的平地溫泉馬拉松，活動延續去年邀請的「日籍萌系長跑女神」島田千緩及在地的「前排球國手」張怡潔擔任台日雙代言人，兩人身穿祭典衣一同出席，邀請民眾12月2日一起來礁溪國小以跑會友，暢遊風光明媚的小鎮，享受美不勝收的私房景點。

礁溪鄉鄉長 張永德 盼更多初階跑者一起來參與礁溪年度盛事（圖/ 運動筆記）

礁溪的大家長張永德鄉長表示，去年的祭典衣與整體的賽事節慶感氛圍營造，不僅在跑友圈裡引起迴響，他也聽到許多遊客對於這場別開生面的賽事讚不絕口，由於今年賽道增加了許多平面道路，他也希望這樣的設計，能讓更多初階跑者有意願一同來參與，加上礁溪隨處可見的溫泉及貼心接送的溫泉專車，相信會是跑友們的最佳選擇。

前排球國手 張怡潔 （左）礁溪鄉鄉長 張永德 （中）日本長跑好手 島田千緩 （右）共同迎接2023礁溪溫泉馬拉松（圖/運動筆記）

本屆的礁溪馬台日雙代言人，除了去年推廣賽事不遺餘力的日本長跑好手島田千緩(千千)，今年也首度邀請到宜蘭在地的前排球國手張怡潔，對於能代言家鄉賽事，她感到榮幸又開心，本次也將擔任領跑員，希望能藉由自身影響力，讓更多人看到礁溪的美好。

2023礁溪溫泉馬拉松報名禮-完賽紀念毛巾 （圖/ 運動筆記）

礁溪馬賽事組別分為四組，分別是42K全馬組1000人、21K半馬組2000人、10K健跑組1000人以及3K親子組1000人，合計5000人。今年也延續ESG綠色賽事永續低碳熱潮，除了全面使用環保咖啡紗材質製作選手衣，及以無淋膜百分之百可回收的環保紙杯做為補給站水杯之外，也特別增設僅有號碼布、晶片的「永續跑者組」，不僅鼓勵永續享有優惠的報名費用外，更能夠發揮創意搭配個人風格的選手衣參賽，完賽後也同樣享有完賽獎牌等完賽禮，共同響應低碳永續創造綠色賽事。賽事路線方面，親子組環繞湯圍溝溫泉公園起跑，其餘三組則會分別途經多款知名景點，諸如大楓橋、金棗文化館、得子口溪林美環線自行車道、三民濕地公園、柴圍佃圳水門公園、龍潭湖風景區…等地，跑友在完成賽事的同時，也能更深入認識礁溪這片土地。

首度曝光半馬組選手禮 - 年度紀念小抱枕 （圖/運動筆記）

礁溪馬素有「獎項最豐富的溫暖賽事」美稱，有別於其他賽事的基本獎項，礁溪馬最為人津津樂道的就是「全馬爬坡王」、「半馬衝刺王」等賽事特有的區間賞，此獎項是由宜蘭吳沙文化基金會支持的吳沙社區陶藝班指導老師、同時是壯圍國小校長的徐博正所製作的獎項，因此深具文化意義與收藏價值。

2023礁溪溫泉馬拉松特色周邊禮 - 節慶感祭典衣 （圖/運動筆記）

2023礁溪溫泉馬拉松特色周邊禮 - 節慶感祭典衣 （圖/運動筆記）

2023礁溪溫泉馬拉松由礁溪鄉公所、礁溪鄉民代表會主辦、H2U永悅健康及旗下公司運動筆記共同主辦，詳細報名資訊請洽礁溪溫泉馬拉松粉絲專頁：https://www.facebook.com/jiaoximarathon。作者：Run For Taiwan責任編輯：陳宥騰