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賽事介紹／山城星光馬拉松！夜景伴隨客庄好人情作伴

運動筆記／ 運動筆記編輯團隊

「2023 山城星光馬拉松」將於 9 月 16 日舉辦，分為全馬組、半馬組、健跑組、親子組四組。由苗栗縣體育場出發，沿著苗栗市經國路的樟樹綠廊、浪漫優美的河濱公園還有苗栗著名地標-新東大橋以及客家圓樓，讓傍晚的微風及夜景伴隨跑者前行還有客庄好人情作伴，邀全國跑者縱情苗栗山水星光，享受苗栗山城美景。

今年剛獲得臺北馬拉松，半馬的新科冠軍同時也是世大運國手周賢峰，將受邀參加此賽事，周賢峰表示不同於台北馬拉松，以建築環繞的路線為主，更期待參加山城星光馬拉松，能大口換氣呼吸苗栗的好山好水好空氣，屆時周賢峰選手將擔任領跑員，為所有選手領跑調速，協助選手有更好的表現。

今年主辦單位特別與鄉鎮公所及農會資源相互整合，並與縣內旅宿業及觀光業等共同合作，將山城星光馬活動擴大辦理，成為本縣具代表性的路跑活動，希望吸引更多熱愛運動的選手到苗栗參加路跑，體驗苗栗客家民情。

活動網址：伊貝特報名網 - 2023山城星光馬拉松 2023山城星光馬拉松宣傳影片：https://youtu.be/wEpnhI-eoDA2018山城星光馬拉松賽事空拍篇：https://youtu.be/1xElWhFPxjQ責任編輯：Eulla

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台北馬拉松

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