賽事介紹／山城星光馬拉松！夜景伴隨客庄好人情作伴

第一次挑戰所謂的BQ (Boston Marathon Qualifying)，是在2017的台北馬拉松，也是在那年，我拿下南橫馬拉松45公里組的總冠軍，算是我的運動生涯的一個小高潮，覺得想要再往另一個山峰邁進，波士頓馬拉松，由跑友傳說而來，他是所謂六大馬之一，也是全世界歷史最悠久的馬拉松，不靠運氣抽籤，靠實力去爭取報名資格，那年我四十七歲，報名資格需要跑進三個小時廿五分，最後我的成績是3:26多一點，失之交臂，再來幾年，工作家庭情緒種種因素，我的成績沒有再往前進步，報名資格卻往上提高了五分鐘，三個小時廿分的門檻遙不可及，然後是疫情。

2023-05-04 10:03