「伴城路跑」為H2U永悅健康旗下『運動筆記』重點IP賽事，近年來全民瘋路跑，台灣每年有數百場馬拉松，賽事主題愈來愈多元，然而，帶有正向意念的路跑活動卻因為周邊商品，如紀念T恤、賽程中提供的一次性水杯等，給環境帶來不少負擔。隨著永續議題受到重視，倡議低碳環保、公益關懷的伴城路跑，應運而生。H2U永悦健康旗下品牌『運動筆記』攜手台中羅布森企業，雙方從疫情爆發的兩年前，就提出低碳、永續並結合公益的想法，催生出伴城路跑，冀望結合企業與政府力量，不僅讓賽事的籌辦可降低對環境的衝擊外，更重要的是將陪伴與關懷帶入路跑賽事，鼓勵一般民眾或是身障人士都可以一同親近陽光、走出戶外運動、享受一場屬於自己的健康活動。

此次由活動冠名贊助商羅布森企業報名參賽並榮獲遠見ESG永續獎樂齡友善組的殊榮。「伴城路跑是全台最低碳環保的城市馬拉松。」H2U永悅健康執行長陳俊嘉解釋，在活動期間，可以看到路上交維的車輛是電動車、參賽選手拿的是環保水杯、活動餐食以全蔬食型態供應、選手衣與獎牌皆以環保材質製作，其中最與眾不同的是總排名的獎盃，由環保再生藝術家「赤牛仔」施洽樑老師運用廢棄汽車零件手工製作而成，兼具美感與紀念價值。希望從賽事出發，將永續、愛護地球的觀念深植與會民眾的心裡，將低碳、友善、關懷等核心概念，透過路跑活動推廣，深植民眾心中並得以延續。「伴城路跑」出自於運動筆記創辦人同時也是H2U永悅健康永續長姚焱堯和羅布森董事長汪世旭共同的想法，汪董長年擔任視障陪跑員起心動念而實現，賽事提供身障選手與其陪跑者免費名額及完整跑者物資，發揮「陪伴與相伴」的溫暖精神。

此賽事堪稱是氛圍最美、賽道最友善、全台最低碳的路跑，鼓勵民眾與城市相伴，將路跑跑出新篇章，羅布森董事長汪世旭表示此次的獲獎是一個重要的里程碑，未來也希望可以將賽事推廣給更多人知道，進而吸引更多身障朋友一起共襄盛舉！H2U永悅健康永續長姚焱堯也表示，很高興這樣富有意義的路跑活動獲得殊榮，但也希望以這為起始點，未來可以影響更多跑者，讓大家願意犧牲一點跑步上的不方便及樂趣，創造一個更友善、永續的路跑活動。由遠見雜誌所主辦的「ESG永續誠信大獎」評選，是目前最具權威性的企業社會責任評比，為各家企業打造永續發展之關鍵評鑑指標。其中被評選出的獎項，同樣具有著相當程度的代表性，本次由羅布森企業報名且榮獲樂齡友善組的ESG永續獎，相當難得，更是一大肯定。

有了這次榮耀的加持，H2U永悅健康旗下的運動筆記將以「伴城路跑」為起點，將繼續舉辦更多環保友善、關懷活動，帶動台灣跑者群起活動，為永續發展持續盡心盡力。H2U永悅健康攜手羅布森企業以「羅布森伴城路跑」獲遠見ESG永續獎

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