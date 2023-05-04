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全中運林哲緯三千障破大會 陳塏儒摘銅：寧可呼吸困難到最後一刻

運動筆記／ Eulla

鳴槍起跑後，海山高中林祐安緊跟著林哲緯。圖/Eulla

今年在新竹縣體育館舉辦的 112 年全中運，小選手們在場上奮力一搏，紛紛創下佳績，於賽事第四天下午登場的高中男子 3000 公尺障礙賽，就有多達 7 位選手打破個人最佳，其中來自草屯商工的林哲緯更以 9:13.28 的好成績打破曾廷瑋於 2015 年創下的大會紀錄（原：9:13.67）。

在高中最後一年草屯商工林哲緯成功打破 3000 公尺障礙大會紀錄。圖/Eulla

下午 3:00 賽事正式鳴槍，林哲緯起跑後就帶出速度，以 37秒左右通過半圈，新北市海山高中林祐安緊咬在後，在第一圈跳過水坑後，林哲緯慢慢拉開距離，倒數三圈時兩人已經差距約 100 公尺。

最後一圈時林哲緯看到有機會破大會紀錄便發力狂衝，以 9:13.28 衝線，成功刷新大會紀錄拿下冠軍，林祐安以 9:32.65 破最佳摘銀，高雄仁武高中陳塏儒同要創個人 PB，奪下銅牌。

林哲緯於最後一圈發力狂衝打破大會紀錄。圖/Eulla

衝線後林哲緯氣力放盡。圖/Eulla

在 1500 公尺差 0.06 秒就能打破大會紀錄的林哲緯，把這份遺憾留到 3000 公尺障礙，決定要奮力一搏，全力跟它拼了：「今天感覺都不錯，不看錶也不看配速就靠體感下去跑，最後一圈看大錶有機會破大會就一直開，最後兩百公尺有點爆掉，不過儘管用生命在壓線，我就是要拼大會，最後一年不要保留，不想再留下遺憾。」

林哲緯表示，當天體感不錯，狀態都很好。圖/Eulla

他坦言高一時連全中運的舞台都無法登上，中途還一度很想放棄，但還好有教練和場上的這些戰友鼓勵，彼此分享，他才重新站起，現在不但拿下了全中運金牌，刷新了大會紀錄：「衝線時我很感動，覺得這一路上都很不容易，如果那時沒有同儕的鼓勵，我可能早就放棄了，今天更不會站在這裡破紀錄摘金！」

圖/Eulla

圖/Eulla

從國三開始接觸田徑，原先主攻 800 公尺和 1500 公尺項目的他，很感謝不管自己的狀態怎樣，簡榮基教練都沒有放棄他，讓自己的心態一步步成長，也慢慢的學會相信自己，他想跟自己說：「辛苦自己堅持了那麼久，在很多時候都想放棄，還好有堅持下來才有今天這樣的成績，終於在高中生涯最後留下美好的回憶，想跟未來的自己說，不要怕！要繼續前進，對自己要有信心。」

圖/Eulla

圖/Eulla

圖/Eulla

拿下第二名的林祐安在前幾天在幾天前才剛打破高中男子 1500 公尺大會紀錄，沒想到 3000 公尺障礙再次跑出好成績，刷新個人最佳：「今天整體跑起來很順，本來以為跑完 1500 公尺會跟去年一樣很痠，但這次完賽完全沒有痠的感覺，狀態很好，賽前就想說能不能突破自己最佳。」

林祐安很開心卡很久的成績終於有突破。圖/Eulla

圖/Eulla

起出跟著林哲緯跑的他，因為速度跟不上就慢慢放掉，但很開心可以跟大會紀錄（林哲緯）一起跑：「我 3000 公尺障礙成績一直無法突破，卡了大概一年多，中間一度心態還受到影響，是直到今年初才跑到 10 分內，很感謝教練沒有放棄我，也謝謝哲緯不管在 1500 公尺還是3000 公尺障礙都是我最好的對手，希望大學可以跟他一起繼續突破。」

林祐安：謝謝哲緯不管在 1500 公尺還是3000 公尺障礙都是我最好的對手。圖/Eulla

摘銅牌的陳塏儒賽後再興奮不過，因為這也是他高中生涯的最後一場全中運，在賽前學長就告訴他：「放掉很可惜！寧願呼吸困難到最後一刻。」因此陳塏儒也豁出去了：「高三最後一年想說拼一下，不要留遺憾的享受比賽，今天 1000 估逞過後發現還有力氣，再加上最後一圈時聽到仁武的在幫我喊加油，我就速度全開衝了出去，過終點那一刻心中的匙頭才放了下來。」

陳塏儒於三千公尺障礙拿下銅牌。圖/Eulla

他分享：「今天能跟大家一起跑真的是非常幸福的事情，因為在還沒比賽前大家是朋友有說有笑，上了戰場後非常嚴肅的看待賽事，變成對手敵人的樣子，不過一跑完大家在合照時又回歸到朋友，有說有笑，就像是這個項目的大家庭，希望未來能再齊聚，相互競爭把成績再往上推。」

陳塏儒：今天能跟大家一起跑真的是非常幸福的事情。圖/Eulla

最後他也和自己信心喊話：「既然選了這條路就好好走完，放棄很可惜，已經踏上了就一直跑到不能跑為止，儘管途中會遇到很多事情想要放棄，但是人一定會有高低起伏，不一定永遠都會在最高潮，穩穩地讓自己調整心態，去面對一切。」

林祐安於末段超車拿下第二名，陳塏儒則拿下第三。圖/Eulla

正如塏儒所說，這全 3000 公尺障礙的選手們，就像是一個大家庭一般，在場上認真參賽，過終點後彼此相擁，笑著喊說：「我們畢業了！」那青春的活力、那誠摯的單純、以及心繫著彼此的感動，在場邊的小編我也深深被這魅力感染！期待這群小選手日後能繼續在各自的道路上努力，闖出屬於自己的那片天空。

三千障的選手們就像一個大家庭，場上認真較勁，場下相擁鼓勵。圖/Eulla

責任編輯：Eulla

賽事報導，盡在跑步筆記 ,今年在新竹縣體育館舉辦的 112 年全中運，小選手們在場上奮力一搏，紛紛創下佳績，於賽事第四天下午登場的高中男子 3000 公尺障礙賽，就有多達 7 位選手打破個人最佳，其中來自草屯商工的林哲緯更以 9:13.28 的好成績打破曾廷瑋於 2015 年創下的大會紀錄（原：9:13.67）。

在高中最後一年草屯商工林哲緯成功打破 3000 公尺障礙大會紀錄。圖/Eulla

下午 3:00 賽事正式鳴槍，林哲緯起跑後就帶出速度，以 37秒左右通過半圈，新北市海山高中林祐安緊咬在後，在第一圈跳過水坑後，林哲緯慢慢拉開距離，倒數三圈時兩人已經差距約 100 公尺。

鳴槍起跑後，海山高中林祐安緊跟著林哲緯。圖/Eulla

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最後一圈時林哲緯看到有機會破大會紀錄便發力狂衝，以 9:13.28 衝線，成功刷新大會紀錄拿下冠軍，林祐安以 9:32.65 破最佳摘銀，高雄仁武高中陳塏儒同要創個人 PB，奪下銅牌。

林哲緯於最後一圈發力狂衝打破大會紀錄。圖/Eulla

衝線後林哲緯氣力放盡。圖/Eulla

在 1500 公尺差 0.06 秒就能打破大會紀錄的林哲緯，把這份遺憾留到 3000 公尺障礙，決定要奮力一搏，全力跟它拼了：「今天感覺都不錯，不看錶也不看配速就靠體感下去跑，最後一圈看大錶有機會破大會就一直開，最後兩百公尺有點爆掉，不過儘管用生命在壓線，我就是要拼大會，最後一年不要保留，不想再留下遺憾。」

林哲緯表示，當天體感不錯，狀態都很好。圖/Eulla

他坦言高一時連全中運的舞台都無法登上，中途還一度很想放棄，但還好有教練和場上的這些戰友鼓勵，彼此分享，他才重新站起，現在不但拿下了全中運金牌，刷新了大會紀錄：「衝線時我很感動，覺得這一路上都很不容易，如果那時沒有同儕的鼓勵，我可能早就放棄了，今天更不會站在這裡破紀錄摘金！」

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從國三開始接觸田徑，原先主攻 800 公尺和 1500 公尺項目的他，很感謝不管自己的狀態怎樣，簡榮基教練都沒有放棄他，讓自己的心態一步步成長，也慢慢的學會相信自己，他想跟自己說：「辛苦自己堅持了那麼久，在很多時候都想放棄，還好有堅持下來才有今天這樣的成績，終於在高中生涯最後留下美好的回憶，想跟未來的自己說，不要怕！要繼續前進，對自己要有信心。」

圖/Eulla

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拿下第二名的林祐安在前幾天在幾天前才剛打破高中男子 1500 公尺大會紀錄，沒想到 3000 公尺障礙再次跑出好成績，刷新個人最佳：「今天整體跑起來很順，本來以為跑完 1500 公尺會跟去年一樣很痠，但這次完賽完全沒有痠的感覺，狀態很好，賽前就想說能不能突破自己最佳。」

林祐安很開心卡很久的成績終於有突破。圖/Eulla

圖/Eulla

起出跟著林哲緯跑的他，因為速度跟不上就慢慢放掉，但很開心可以跟大會紀錄（林哲緯）一起跑：「我 3000 公尺障礙成績一直無法突破，卡了大概一年多，中間一度心態還受到影響，是直到今年初才跑到 10 分內，很感謝教練沒有放棄我，也謝謝哲緯不管在 1500 公尺還是3000 公尺障礙都是我最好的對手，希望大學可以跟他一起繼續突破。」

林祐安：謝謝哲緯不管在 1500 公尺還是3000 公尺障礙都是我最好的對手。圖/Eulla

摘銅牌的陳塏儒賽後再興奮不過，因為這也是他高中生涯的最後一場全中運，在賽前學長就告訴他：「放掉很可惜！寧願呼吸困難到最後一刻。」因此陳塏儒也豁出去了：「高三最後一年想說拼一下，不要留遺憾的享受比賽，今天 1000 估逞過後發現還有力氣，再加上最後一圈時聽到仁武的在幫我喊加油，我就速度全開衝了出去，過終點那一刻心中的匙頭才放了下來。」

陳塏儒於三千公尺障礙拿下銅牌。圖/Eulla

他分享：「今天能跟大家一起跑真的是非常幸福的事情，因為在還沒比賽前大家是朋友有說有笑，上了戰場後非常嚴肅的看待賽事，變成對手敵人的樣子，不過一跑完大家在合照時又回歸到朋友，有說有笑，就像是這個項目的大家庭，希望未來能再齊聚，相互競爭把成績再往上推。」

陳塏儒：今天能跟大家一起跑真的是非常幸福的事情。圖/Eulla

最後他也和自己信心喊話：「既然選了這條路就好好走完，放棄很可惜，已經踏上了就一直跑到不能跑為止，儘管途中會遇到很多事情想要放棄，但是人一定會有高低起伏，不一定永遠都會在最高潮，穩穩地讓自己調整心態，去面對一切。」

林祐安於末段超車拿下第二名，陳塏儒則拿下第三。圖/Eulla

正如塏儒所說，這全 3000 公尺障礙的選手們，就像是一個大家庭一般，在場上認真參賽，過終點後彼此相擁，笑著喊說：「我們畢業了！」那青春的活力、那誠摯的單純、以及心繫著彼此的感動，在場邊的小編我也深深被這魅力感染！期待這群小選手日後能繼續在各自的道路上努力，闖出屬於自己的那片天空。

三千障的選手們就像一個大家庭，場上認真較勁，場下相擁鼓勵。圖/Eulla

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