焦點人物／李安翊因家境被迫離開田徑 調皮男孩重回場上闖出天下

來自新北市雙溪高中普通班的李安翊。圖/Chun

之所以會有今天，都是過去一切的努力和機緣造就而成。這個名字相信台灣的跑者們一點也不陌生，甚至對他在賽場的上發力猛奔的畫面過目難忘，他就是近期最熱門的選手，來自雙溪高中普通班的李安翊。

在今年二月的春季盃 800 公尺決賽他領頭衝出，帶著曾子盛、姜翊安和陳柏翊一起打破高懸 22 年的大會紀錄，飆出 1:51.07 的好成績拿下冠軍，沒想到在僅僅半個月後的青年盃他再次突破自我，衝出一個誰也意想不到的秒數，以 1:49.52 抵達終點，刷新了陳福彬 18 年前的成績（1:49.74），晉升為歷年第 3 傑！讓現場觀眾驚呼：「真的好久沒看到這麽漂亮的成績了！」

李安翊於青年盃跑出 1:49.74 晉升歷屆第三名。圖/Chun

然而在這漂亮成績的背後，李安翊正經歷了一陣刻骨銘心的低潮期。在去年 11 月全中錦過後，因為情感因素影響到了安翊，讓他在寒訓的整整兩個月狀態都非常的不穩定，他說：「那時候很喜歡一個女生，但是後來沒有在一起，我重心就完全放錯，導致全身無力，練什麼都不對，不管是課表的量還是值完成度都很低，再加上那時候太想要破全國紀錄，壓力特別大，練習的初衷全部都亂掉了。」

李安翊（右）與教練詹明益（左）於 111 年全中錦合影。圖/雙溪高中

就在狀態陷入低谷時，其他選手的成績突然大幅成長，逼近安翊的秒數，讓他壓力倍增，不過這時詹明益教練和吳育豪學長卻給他很大的信心，他們告訴他說：「我們就放鬆享受，把自己該做的事情做好，因為這就是你興趣的事，其他的不要太在意，你是最強的！」

看到其他選手的成績突然大幅成長，逼近自己的秒數，讓李安翊壓力倍增。圖/Chun

除了教練的洗腦，安翊也跟自己說：「要趕快走出情感的低潮，那段時間過了就過了，自己是選手還是要專注在比賽上，不要讓其他事情影響到狀態和訓練的模式。」看著同齡的選手們瞬間成長了那麼多，自己卻還停留在原地，他知道他必須再繼續向上突破！

看著同齡的選手們瞬間成長了那麼多，自己卻還停留在原地，李安翊知道必須再繼續向上突破。圖/李安翊提供

儘管兩個月的寒訓期間因為狀態不佳，錯過了打體能的時間，但安翊後來居上，並不輕易放過任何一個機會，果真在青年盃時就跑出了一個自己和大家都沒有想過的成績，使所有人的目光都為之一亮。

李安翊經歷低潮期後，跑出了一個大家都意想不到的好成績。圖/Chun

看到這裡大家一定都了解到，這 1:49.52 的成績是多麽的不容易，不過今天安翊能有機會站上這樣的舞台，更是經歷了一段坎坷的田徑歲月，若不是機緣巧妙的安排，他或許就跟田徑這兩個字毫無關聯。

李安翊在家中排行最小，上面有兩位姊姊。圖/李安翊提供

在家中排行最小的他，上面有兩個姊姊，大姐跟他差了十歲，二姐則差了五六歲。小時候的安翊再調皮不過，經常搞破壞、惡作劇，讓兩個姊姊都很頭疼甚至討厭他，他說：「因為我真的太皮了，她們覺得我沒救了，就不想管我，放我一個人玩，一個人生活。」

調皮的李安翊小時候經常搞破壞、惡作劇。圖/李安翊提供

回想起最調皮的一次，是在國小的時候，那時的他很喜歡出去玩，就經常和公園的其他孩子結伴出遊，不過因為家裡經濟清寒，沒有什麼錢，他就去偷其他人的腳踏車騎去河濱玩，結果在路上時就被車子撞上，出車禍，當下他就瞬間覺醒，想說：「啊！這是一個報應，我不能再這麼調皮，以後不能再做這種事情，要收斂一點。」

李安翊（左一）國小的時候非常喜歡出去玩。圖/李安翊提供

在國小五年級上學期時，體育老師發現安翊的 800 公尺體適能比一般的小孩好，就有問他要不要去參加田徑隊，不過因為家境的關係，家人並不支持，希望安翊可以好好讀書，不要做一些無聊對未來沒有意義的事情，讓安翊非常的難過，因為他知道他真的很喜歡跑步。

在國小五年級上學期時，體育老師發現安翊的 800 公尺體適能比一般的小孩好，便開啟了田徑機緣。圖/李安翊提供

還好在五年級下學期時體育老師還是想辦法讓他進到了田徑隊訓練，他笑著說：「我很喜歡在田徑隊很多人聚在一起，可以開心的聊天，互相討論練習狀況，彼此激勵，那個氛圍很好。印象最深的就是洗澡的時候，當時隊上人數比較多，所以學長就會要求我們要洗快一點，在一兩分鐘內就要洗好，我們就會兩三個人擠在一間，一起邊玩邊洗，那是我們最放鬆的時刻。」

李安翊（左一）喜歡田徑隊大家聚在一起的氛圍。圖/李安翊提供

李安翊（右三）與吳育豪教練（右四）以及田徑隊的選手們。圖/李安翊提供

然而在國小畢業之際安翊再次與田徑告別，爸爸擔心他繼續在都市生活、讀書會學壞，因此想把他送到偏遠的地方或是私立學校來就讀，但礙於私立學校學雜費太貴，那時剛好又有新北市雙溪高中的舞龍隊在徵選，兩個姊姊就跟爸爸說要不要讓安翊去試試看。

李安翊（右上）與爸爸（左上）、阿公（左下）、阿婆（中間）及伯父（右下）。圖/李安翊提供

李安翊（左一）與二姐（前）還有親戚們。圖/李安翊提供

一家人便實際到雙溪高中探訪，爸爸認為學校遠離市區，且環境不錯，安翊就進入了雙溪高中來就讀，並且加入了舞龍隊，離開了他最愛的田徑。

李安翊國一時加入舞龍隊一起訓練。圖/李安翊提供

圖/李安翊提供

不過才離開田徑沒多久，在一切緣分的巧妙結合下，這間學校的體育組長，也就是他現在的教練詹明益發現安翊的天賦，就又把他帶回了田徑隊來訓練，起初安翊對自己也沒有太大的自信，不過在吳育豪學長的培訓下，他跑出了成績，他說：「那時候給學長帶完之後，他一直跟我說：『你一定可以進到全國前八、前五甚至是冠軍。』看到成績後我也更肯定自己，決定一定要把心思都放在上面，去拼這個夢想。」

李安翊（左）和啟蒙教練陳文祥老師（右）。圖/李安翊提供

教練對安翊來說就像是第二爸爸：「他以朋友的方式來訓練，有時練完很累，也會讓我們去住在他家，貼心的照顧著，不但幫助我們很多，也不會使我們感到壓力很大，是一個很舒服的相處模式。」

李安翊一路走來跌跌撞撞，終於闖出自己的一片天下。圖/Chun

一路走來跌跌撞撞，這位調皮的小男孩真的闖出了自己的一片天下，外界的關注度也日漸增高，甚至出現了很多觀眾的期望，希望他能夠再破紀錄，面對這樣的壓力，安翊淡然的面對：「對於外界的批判或者是希望我一直突破成績等，我都覺得我做自己就好，因為我做自己大家才能看到這樣成功的我，只要把自己的本分做好，才能給大家最好的回報跟答案。」

李安翊（中）：只要把自己的本分做好，才能給大家最好的回報跟答案。圖/Chun

不知道大家是否還記得，在跑完 1:49.52 這個成績後，安翊對未來的自己喊話：「不能再這麼膽小下去！你就是這麼膽小之前才跑的這麼爛。」他解釋說：「當時會這樣講是因為自己的個性比較害羞，對於沒有把握的事情就會變得畏縮，可是我還是想試試看，因為這樣才知道能耐在哪裡，希望可以勇敢去闖，畢竟機會不多了，想讓大家看看不一樣的自己。」

在鳴槍前李安翊會告訴自己：「吸兩口氣，吐兩口氣。狀態好了！加油上吧！」圖/李安翊提供

為了不要讓自己上場過於緊張、想太多去影響發揮，安翊踏上起跑線前會親吻他的釘鞋，因為他認為那是一個很重要的夥伴，在鳴槍前他會告訴自己：「吸兩口氣，吐兩口氣。狀態好了！加油上吧！」

李安翊在上場前會親吻釘鞋。圖/Chun

圖/Chun

在高中的尾聲，安翊於全中運上再次引起全場歡呼，以 1:50.48 打破高懸 35 年的大會紀錄，替高中生涯劃上一個完美的句點，他想跟這些年來一直在場上較勁的選手說：「各位兄弟我們已經拼了那麼多場，切磋那麼多場了，接下來我們都要繼續拿出最好的實力跟成績，讓自己不要留遺憾，如果在高中有留遺憾的，我們大學一起努力一起拼！」

李安翊期盼大學時在跟這些兄弟們一起同場較勁。圖/Chun

安翊真情流露的說：「我很感謝家人、教練、校長、贊助商Nike ，沒有大家一路這樣的幫忙，沒辦法有現在的我。這六年一路走來，家人從不支持到支持，我也從調皮搗蛋變得成熟穩重，這些日子的努力已經夠值得了，希望以後自己不要忘記這份初衷，繼續享受比賽跟熱愛這項運動。」

李安翊（第二排左二）與家人們。圖/李安翊提供

李安翊與家人們。圖/李安翊提供

圖/李安翊提供

跑步對安翊來說不再只是一個運動項目，更是他人生中的第二個好朋友：「跑步可以說是目前佔我人生中最長的時間，它陪伴著我。我可以靠跑步變得很開心，跑步也可以讓我變得很難過，它就像我第二個好朋友，我希望可以跟它一起走到最後一刻，跑到不能跑為止，我想像蔣介文老師學習，儘管長大也要繼續成長！」

李安翊：跑步就像我第二個好朋友，我希望可以跟它一起走到最後一刻。圖/Chun

責任編輯：Eulla

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