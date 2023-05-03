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賽事心得／河北保定馬拉松 溫情的一幕

運動筆記／ 素人奶爸跑者Jack

挑了一場上週末網路呼聲最高的比賽!!

比賽項目及規模

1.馬拉松（42.195公里）：5000人

2.半程馬拉松（21.0975公里）：8000人

3.健康跑（4公里）：4400人

4.家庭跑（4公里）：200組家庭

共吸引了18000名中外跑者

作為首屆保定馬拉松，本屆賽事在獎項設置上也特別豐富除名次獎勵以外還設置了「破3紀錄獎」。另外，特意為保定籍的參賽選手提供額外名次獎勵，給了更多非專業跑者一爭殊榮的機會。

2023保定馬拉松賽事獎牌以京畿之門為設計主元素，融入保定文化特色，彰顯保定厚重歷史文化底蘊，奧運冠軍之城紀念獎盃元素賦予「保馬」獨特的體育內涵。

五一假期的第二天，全國有多場馬拉松開跑。央視直播了保定馬拉松，勞模管油勝連續六周參加比賽，吸引大量關注。

經過緊張激烈的角逐，最終JAVAA MYAGMARSUREN和BELAYNEH YENENESH MEZGEBU分別以 2:15:17和2:50:02的成績奪得男子和女子馬拉松冠軍，而國內男子馬拉松冠軍是管油勝。

當比賽進行到30公里時，出現了溫情一幕。大陸選手管油勝看了下手錶，眼看要到30公里計時點，他從身後拿出兩個能量膠，一個自己吃了，一個給了身旁的孫曉陽。當時第一集團除了他倆，還只有兩名外籍選手，出汗多消耗大，30公里又是最難熬的開始，一個能量膠能發揮巨大的作用。接下來他倆也是齊頭並進，拉爆了一名外籍選手，處在第2第3的位置。

最終，管油勝2小時15分43秒獲得亞軍，孫曉陽2小時15分49秒獲得季軍，孫曉陽此前最好成績還是3年前跑出的2小時17分多，今天在高溫天氣PB2分鐘，管油勝給了他很大的幫助。賽後，兩人激情相擁，共同慶祝榮耀時刻，精英選手間這種互助的精神，讓人動容，二人也成功打破了外籍選手對領獎臺的壟斷。

利用這場比賽說說大陸馬拉松選手管油勝!!，在大陸他的外號叫勞模!!另一方面在361度官方宣佈管油勝成為全新跑步代言人，之前是中喬體育。

馬拉松

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