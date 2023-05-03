賽事心得／奈良馬拉松 激坂の挑戰

三年來物轉星移，終於再次出遊。對上一次離港已經是疫情前2019年底的台北半馬。賽前兩天一早出門，抵達關西空港買了JR PASS後，便搭乘HARUKA在天王寺站，轉乘大和路線到奈良站。

步行至入住的「奈良県外国人観光客交流館」已近黃昏。稍事休息後，便到附近商店街覓食。今年奈良馬拉松基於防疫考量，沒有正式的EXPO，號碼布也一早郵寄給跑手。於是，大會聯乘了市內食肆商店舉行「まちなかEXPO」（市內EXPO）。首天晚餐便在參展列表找到「ももしき」。該店的壽喜燒實在「大滿足」，跑手還要有小優惠（200円折扣，一笑）。

賽前一日清早，沿興福寺、奈良国立博物館慢跑到東大寺，再沿途折返。這次快閃之旅行程匆匆，賽後隔天便回港，於是爭取時間遊覽一下。在奈良公園飛火野看了「冬の鹿寄せ」後，便到大和郡山城和紺屋川附近閒逛。黃昏回到奈良三条通り，在「まちなかEXPO」找到主打鰻魚飯的「うなぎの川はら」。鰻魚飯中規中矩，沒有先前一晚的壽喜燒來得滿足。走了一天，不無疲倦。幸好旅館有大浴場，連續兩晚都可泡湯鬆弛一番，好好靜候比賽日到來。

上回提到按半馬126台VDOT值計算，如果速度與耐力兼備有機會301-302。不過考慮到賽道近12公里上坡路，但求平路和落斜保持4:10-15/km，上斜不要跌出5:10/km便好。這樣應該可以跑到30936（PB，2018柏林馬），高標則定在305好了。比賽日，清晨6點30分起床，吃過便利店買的牛丼，便和雪出發到起點「鴻ノ池陸上競技場」。從旅店走過去也差不多2.5公里／30分鐘腳程。到近鉄奈良站見到大批跑者，隨著人群走著便是。進入會場前，須出示專用的健康申報APP，檢查過去一週體溫記錄及當天身體狀況，也需要戴上口罩上線。

把長褲和外套交給雪保管，穿上DAISO雨衣，便步入「補助競技場」按不同分區等候上線。大會在此設立了大量流動洗手間。雖然7點30分便出門，但時間也只是剛好。到等候區不久，A、B區的選手便隨工作人員帶領到運動場外的馬路等候起步。ON YOUR MARK——屏息靜氣——砰通過起點後嘗試順著B區的節奏而去。起步由やすらぎの道轉入大宮通り都是下坡路，兩旁都是打氣民眾，氣氛甚好。5公里折返20:49（4:10/km），不久便見到雪舉著籮莉紙牌在人群中。鬥志高昂、體感良好，繼續保持配速，迎接遠處的上坡。第一條兩公里的上斜，由近鉄奈良站到看「鹿寄せ」的飛火野，沒料到這5K分段配速也有4:12/km，10公里41:50（4:11/km）。奈良公園附近還真的有鹿走進賽道，果真是富奈良特色的「鹿拉松」。

離開了奈良市，沿国道169号前往天理市。国道駐足民眾較市內少。剛才上了2公里便是2公里落斜，竟然開出4:07/km的5K分段配速到15公里——奈良與天理市之間的某處（1:02:27，4:10/km）。緊接著便是從「窪之庄町交差点」至「白川ため池」長達近四公里、爬升80米的大斜。人煙稀少的上坡道，真有大尾督美津濃半馬的感覺。此前，身後不少跑者應該留了力，爬坡時不斷被其他選手刷卡。被高橋佳那選手（女總三）超過時，一度想過跟上去，但她上斜如履平地，還是理性地按原來節奏應付，配速緩緩地跌至4分尾。攻克第一條大斜過後到達20公里，5K分段配速4:20/km。上坡路後又是下坡路。享受著落斜的快感，跨過「白川大橋」一瞄錶面當刻配速——3:50/km，爽！半程1:28:30（4:12/km）。這組熟悉的數字，是2021年嘉俊領我跑的半馬TT時間，也是月前與RMAC跑者們在吐露港海濱的節奏。沒有想是否太進取，也未感到好辛苦，一切就順著體感而去。跑到天理市（天理教總部所在），街道又多了民眾。我的目光四處張望，看會否見到雪的身影，但一直到25公里折返點也找不著。這5公里主要是落斜，分段配速做出4:08/km，1:44:45通過25K（4:11/km）。那一刻我在想：該不會在這大上大落的賽道完成多年目標——Sub3吧？

折返點後穿過「天理大學」，準備離開天理市跑回奈良。就在28公里的轉角，聽到熟悉的聲音！是雪！賽後得知原來折返點，我在她剛趕到時恰巧轉身，她追著我的背影，只可惜我聽不到她的呼喚。進入天理市賽後，尋尋覓覓四五公里，終於見到了阿雪，精神一振！

第二條大斜，來吧！為了專心應付上「白川ため池」3公里有多的斜路，提前食了第三包GEL及BCAA。未到頂，通過30公里的5K分段配速已跌至4:27/km，平均配速也觸碰4:14/km警戒線（2:07:01）。唯有寄望之後落斜如前半程般飛馳，追回失去的時間。（且慢，我是在想SUB3嗎？）再跑一公里上頂，便可以衝落斜。⋯⋯回過神來，已落到底35公里處。如何？有收復上坡的失地嗎？分段配速4:25/km。甚麼？方才五公里是上斜嗎？為何沒感到有4公里落斜？不要緊，總時間如何？2:29:07（4:15/km）。精神！精神！餘下7公里而已！才半課Tempo Run，保持4:15/km便能破三！來，把腰間的第四包GEL啃下吧。滯了⋯⋯過去數天過份加碳，GEL也吃不下了。找個人一起跑吧！就算身後有跑者趕上，也無辦法提起速度跟上。或許到這階段，人人也各自苦苦撐著。不管怎樣Mind Talk，也找不到著力點回到4:15/km的軌道。好不容易終於回到奈良公園，5K分段配速已下降至4:31/km，40公里2:51:40（4:17/km）。

破三無望，意志鬆散，提不起勁作最後努力。轉入不足一公里的巷弄，卻像漫漫長路，好不容易才轉出やすらぎの道。出現在41公里的斜坡，就像高處的魔鬼恥笑弱者。不懷好意的激將法無效，沒有激發小宇宙，狂飆四分披，戲劇性SUB3。我內心只是不斷咒罵：該死的上斜。好不容易終於回到鴻ノ池，轉入運動場終點在望，接連被志村未奈及其他選手超車。為何你們還有這麼多氣力？真的同樣爬了12公里坡才回來嗎？

大會時間3:02:00，晶片時間3:01:46。（前半1:28:30，後半1:33:16）

與三小時大關相隔兩分鐘之遙。是前一日貪心想多看些景點，走多了路嗎？是賽道多上下坡，難以判斷配速基數嗎？是體力分配不當，前半程太進取超速了嗎？是過份加碳食滯了，28公里後沒有能量補給乾塘了嗎？是意志太薄弱，破三無望便沒有使勁咬緊超車跑手嗎？不要緊了，本來參加這場只是想試試水溫。即使差一點才破三，但都交到功課有凸。隔了四年，柏林馬寫下的PB終於更新了。

感謝教練家豪這幾個月來的督導和心理輔導；感謝NRC嘉俊及蘇Sir在備戰渣馬的配速練習給予空間兼顧奈良馬；感謝備戰過程出現過的每一位隊友、跑者。最重要當然還有最強後盾阿雪一路陪伴、親身同行、沿路打氣。領過完賽牌走出運動場來到賽前約定的集合點，見到天理市趕回來的雪，從遠處步近。跑完馬拉松能夠當下抱著最愛的雪，分享這幾個月努力過後的滿足感，是足以凝住時空的幸福。賽後回看手機裡雪拍的片，畫面雖然顛簸，但一想到鏡頭背後雪奔跑著趕下個打氣點，內心又泛起無盡的感動。

激坂の挑戰過後，慶幸當初「被迫」報了奈良馬；然後首爾馬前，要好好護理身心，勿傷勿茫。