賽事心得／中央公園馬拉松 鑲鑽獎牌值得收藏！

首先提到台中中央公園：根據報導爲全台都會區最大公園，園內種植超過萬棵樹木，營造出許多絕佳景色。可在起伏的地形之間運動，在陽光細撒的林間漫步，傍晚黃昏可登上體驗區欣賞晚霞，入夜晚上可在點點燈光中探尋自然生態！日前原本休假日還不知道去哪跑步，正好在路跑報名網站（全國賽會），看到4/23日即將舉辦的路跑活動，因此手刀立馬報名參加（公園巡禮組），期盼能到中央公園裡面跑步，順便欣賞沿途美麗的自然景緻!

其次活動中有幾個亮點，也是對跑者來說，格外吸睛的地方：

1、完賽獎牌：正面橫豎遍布的紋路，剛好就是本次賽事「中央公園」的範圍，右上角那顆閃閃發亮、來自奧地利閃閃的（水鑽），剛好就是當天主會場，（雙橡園4117）建案基地，獎牌整體設計極具特色值得收藏！

2、AIMS國際賽道認證：4117中央公園馬拉松環繞中央公園特區，途經中科愛琴橋，跑進潭雅神綠色隧道， 帶領跑者一同感受AIMS國際賽道認證的最美賽道，經過國際認証馬拉松丈量員努力下，確保賽道距離的準確性，其精準的測量及校正，足以提升這場賽事品質。

3、頂級補給：賽道補給站有龍蝦、牛小排、石斑魚、烤山豬 等 頂級食材，加上總鋪師現場製作，就是要讓每位跑者在補給站，都能獲得身心靈的滿足！

另外貼心的準備，針對全速衝刺、爭奪百萬獎金而戰的跑者，主辦單位也特別貼心準備了（菁英選手補給專區），要提供給全馬組、半馬組男女總排前20名的跑者，更有個專屬休息的帳篷，事先提供 -頂級補給餐盒，讓菁英選手在賽道上沒吃到的，一次補回來！

最後作為“市民跑者”的我們，自然不能缺席這場，凝聚跑者初心的另類“春日饗宴”，平日上下班工作完之後，及例假日空檔時間，依照自己的生活的步調，會在附近的公園練跑，維持適當的體適能！

4/23日活動當天許多路跑愛好者，及國內外路跑菁英選手，一起同場競技、共襄盛舉！各個組別依規定時間，從起跑線鳴槍起跑，賽道途中經過著名的地標-中科愛琴橋，路線上隨著地形上下起伏、路口紅、綠燈交通管制，一行人浩浩蕩蕩返回終點，最後感謝佛主保庇順利完賽。

同時挑戰男-50歲組凸台成功，加油喔！（獎杯設計極具特色、重量紮實）