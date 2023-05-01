賽事心得／阿里山雲端路跑 第一次體驗海拔2000公尺以上的全馬

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賽前就有朋友說高海拔路跑在呼吸換氣上有所困難，對於這場賽事是否報名也是猶豫再三，不過還是腦波弱的跟上一波，不過報名之後發現也有不少朋友報名這場賽事，比賽前天還跟朋友大吃大喝一番，加上半夜2點15分嘉義火車站前站要搭接駁車，很怕睡眠不佳也影響整個參賽的安全。賽前看氣象預估阿里山溫度16-23度，但是搭接駁車到阿里山下站發現只有10度左右，真的好冷，不過還是先在賽前吃個麵包。

接著就是到會場簡易的伸展跟熱身，還要先觀察會場的布置並準備寄物，然後就是找認識的跑友合照跟到拱門前準備開賽。

起跑後就先來了一個2.5km的陡上坡，我的955心率也顯示有154，才剛跑不久就這麼高，趕緊在第1個補給站後緩和的道路調整一下速度跟呼吸，心率都控制在140左右，順著路線的起伏順順穩穩的跑到折返處回程就是很輕鬆的下坡，一路跑回到半馬折返點後又是有點緩上的路線跑到最後一個補給站過後就是一開始最陡的上坡變下坡了，這時候就是全開速度衝回終點😄，順利拿下我的第26馬。

這次能順利跑完阿里山雲端路跑全馬，歸功之前參賽遇到上下坡賽事總是疲弱，後來在今年上半年陸續報名都是有不少起伏的賽事(1/28 收假馬跟3/26大亞旺萊都有經過二寮觀日亭跟岡林教會的路線；2/19的大湖草莓馬；4/16的葫蘆墩馬)，也在去年到現在假日無賽事自主練跑的時候都會跑較有起伏上下坡的路線。

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