全中運徐立紘五千再破大會 田睿祥放話:明年要破徐立紘雙紀錄

最強高中生徐立紘打破全中運五千公尺大會紀錄。圖/Eulla

全中運田徑項目進到最後一天賽事，決賽的選手們在賽道上奮力一搏，將現場的氛圍引爆，觀眾們全都熱血沸騰了起來！一早的高中男子五千公尺，來自新竹縣湖口高中的最強高中生 徐立紘再次打破大會紀錄，於五千和萬米雙雙拿下金牌。

早上 8:25 分，現場氣溫 20度，濕度 77%，賽事正式鳴槍出發，起跑後由來自新竹湖口高中的林秉翰領著同校的徐立紘，以及台中新社高中的田睿祥集成第一集團，以 1:45 秒左右通過一圈半，高雄仁武高中的王皓平則帶著同校的任宥杰、桃園高中詹證諠還有邱顯驊組成追趕集團。

開賽後由新竹湖口高中的林秉翰領著同校的徐立紘，以及台中新社高中的田睿祥集成第一集團。圖/Eulla

王皓平、任宥杰、詹證諠集成第二集團。圖/Eulla

第三圈時徐立紘開始慢慢加速出去領頭，田睿祥則以兩秒之差緊跟在後，而林秉翰則是慢慢掉速，賽事進行到一半時，田睿祥和徐立紘已經差距 20 秒，落差大概 1/3 圈，追趕集團內也只剩謝兩位仁武高中的好手，王皓平以及任宥杰。

大約三四圈左右，徐立紘開出速度，領頭獨跑。圖/Eulla

半程時田睿祥速度和徐立紘差約 20 秒。圖/Eulla

在倒數兩圈左右，王皓平、任宥杰以及詹證諠追上田睿祥，於最後一圈時相互廝殺競爭第二名，王皓平率先衝了出去，任宥杰咬上，並在最後倒數衝刺超過王皓平。最終由徐立紘以 14:57.85 打破大會紀錄奪冠，任宥杰以 15:36.38 摘銀，王皓平則以 15:39.59 拿下銅牌，田睿祥成績 15:46.00 排名第四。

倒數兩圈時，追趕集團追上田睿祥。圖/Eulla

在賽後徐立紘開心的邀請幾位好手一起在破紀錄計時版前面拍照，留下這歷史的一刻。儘管刷新了大會紀錄，但徐立紘其實對今天自己的表現並不太滿意，原先他是預設可以跑進 14:40 幾的成績，不過最後還是差了十幾秒左右。

賽後徐立紘邀請幾位好手一起在計時版前拍照。圖/Eulla

他說：「受傷的這三個禮拜一直在胡思亂想，變得很焦慮，心肺能力也有降下來，今天大概到半程的時候屁股和後大腿就開始痛，身體也沒有辦法撐著，一瞬間有跑不動的感覺，我就靠著意志力去撐回來，因為高女的第一名也是湖口的刁筱唯，想說可以一起為校爭光，她給我很大的動力。」

衝過終點後，徐立紘整個人氣力放盡。圖/Eulla

徐立紘感謝同校的刁筱唯奪金，給他很大的動力。圖/Chun

為了讓自己能夠順利完成目標，這場賽事徐立紘還特別請同校的林秉翰在前段幫忙領頭配速，大概三、四圈之後才自己衝出去，他表示：「因為受傷後就一直很擔心，不知道自己的狀況怎麼樣，所以很謝謝林秉翰今天在前面帶我，也很感謝田睿祥一直在後面給我壓力，讓我往前跑。過終點那一刻我壓力全部釋放，因為終於結束了，我不用在胡思亂想了，」

徐立紘率先抵達終點，大破大會紀錄。圖/Eulla

談及賽後怎麼會想要找大家一起來計時版前拍照，徐立紘笑著說：「因為我想讓他們體驗看看你真的努力過後，站在計時版拍照的感覺，我想要跟大家分享。這次我帶你，下次你要自己來，想讓他們有種動力，知道在這個面前拍照是多麽帥氣！」

徐立紘想將努力後的感動一起分享大家。圖/Eulla

而即將畢業的他也非常看好目前就讀高二的田睿祥，他說：「他高一成績就非常好，中間是因為受傷，但在他高三這一年應該會恢復百分百的實力，希望他可以把我的紀錄給刷掉。」

徐立紘於受訪時表示，非常看好田睿祥。圖/Eulla

拿下第四名的田睿祥，其實這次把重心都放在五千公尺項目上，非常期待上場和徐立紘比拼，不過他今天的狀態並沒有發揮的很好，他說：「可能是練習沒有練到這麽快的配速，而且跑完萬米還沒有完全的恢復，前面又開太快才會導致兩千公尺後速度掉下來，我想要上去卻上不去。」

田睿祥把重心放在五千公尺項目，但由於狀態不好，拿下第四名。圖/Eulla

雖然自己狀態不好，但最後一次和徐立紘一起跑全中運，他高興的說：「很喜歡跟徐立紘他們一起跑的感覺，可以跟這些強者同場較勁，賽場氛圍非常好。今年他要畢業了我也會捨不得，畢竟我們從以前就一起比賽，高一的時候是我贏他，高二受傷後狀態才下滑，有點可惜沒有辦法跟他一起拼到最後。」

田睿祥表示明年要突破徐立紘五千和萬米的大會紀錄。圖/Eulla

去年因為練習課表太重又練太兇，導致縫匠肌肉受損半年的田睿祥，今年一月才剛回歸訓練，現在狀態慢慢回穩，在高三這一年他希望可以在全運會拿到好成績，並突破自己，最後他也向徐立紘喊話：「上大學不要忘了我，還是要持續突破自己的成績，我們全運會再見！」拿下第二名的任宥杰同樣也是帶傷上陣，在跑的過程中足底筋膜炎仍然隱隱作痛，原先計劃和同校的王皓平一起爭奪第三，但在最後追到田睿祥時，他彷彿看見一道曙光，整個人鬥志都拿了出來，在最後一圈爆發直直往前衝，他說：「那時候二到五名的選手都跑在一起，我就想說誰先出去我就跟上去，因為我本身有練千五，爆發力會比較好一點，就有機會拿下第二。很開心在高三最後的比賽可以拿到銀牌，讓我不留下遺憾。」

任宥原先計劃和同校的王皓平一起爭奪第三。圖/Eulla

將要上大學的宥杰會朝著五千和萬米項目來精進，他希望有朝一日可以追過徐立紘。

任宥杰希望有朝一日可以追過徐立紘。圖/Chun

第三名的王皓平這次全中運的表現可以說是相當亮眼，在五千和萬米都摘下銅牌，給自己的表現打了超過一百分，看著一步步進步的自己，他感覺相當神奇：「國中的我都沒有達標，但高中進步很快，可能有天賦在，但我也相信我的努力是值得的，因為沒有努力天賦也無法發揮出來。」

左起王皓平、徐立紘、任宥杰。圖/Chun

皓平很榮幸可以一起和徐立紘站在計時版前拍照，表示之後會努力看看，自己是不是也可以站上這個位置，享受這樣的榮譽。

責任編輯：Eulla

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