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全中運地主選手刁筱唯五千米刷最佳摘金 喊話：以徐立紘為榜樣

運動筆記／ Eulla

湖口高中刁筱唯五千箍逞成功破最佳摘金。圖/Eulla

最終決賽日除了男子五千精彩不斷，女子組同樣跑出好成績！五千公尺由新竹縣地主選手，湖口高中 刁筱唯以 18:13.65 破個人最佳摘下金牌，基隆女中 黃郁媃以 18:32.58 奪銀，第三名則是臺中市忠明高中 吳宛靜，成績 18:51.96。

賽事開始沒多久，刁筱唯便領頭獨跑，單圈配速約 85-86 秒，黃郁媃則帶領第二集團，裡面的選手包含臺北市再興中學赫嵐妮、吳宛靜、苗栗高中 張以馨等十位，以單圈 90 秒左右的配速前進。

開賽沒多久刁筱唯便領頭獨跑。圖/Eulla

黃郁媃則一路帶領二集團的選手。圖/Eulla

賽事進行到第七圈時，黃郁媃開始脫離集團，拉開速度獨走，不過和仍然沒有追上刁筱唯的速度，在倒數兩圈時兩人差距達 14 秒左右，最終由刁筱唯以 18:13.65 無懸念替新竹縣再收下一金，黃郁媃以 18:32.58 拿下銀牌，而吳宛靜則以 18:51.96 摘銅。

刁筱唯以 18:13.65 無懸念替新竹縣再收下一金。圖/Eulla

黃郁媃以 18:32.58 拿下銀牌。圖/Eulla

吳宛靜以 18:51.96 摘銅。圖/Eulla

在這場全中運表現相當亮眼的刁筱唯，不但在開賽第一天的萬米就成功闖進 40 分大關，以 39:21.51 的成績打破個人最佳摘銀，而且賽事最後一天的五千公尺同樣刷新個人最佳收入一枚金牌，她靦腆的說：「我覺得很開心，因為兩場都是依自己的配速去跑所創下的 PB，萬米單圈配在 95 秒，五千則是配在 85-86 秒，有達成我跟教練之間的約定。」

賽後黃郁媃和刁筱唯開心相擁。圖/Eulla

雖然在萬米大大突破個人最佳 2 分多鐘，但刁筱唯表示成績還不夠，認為自己還可以再更好：「那場幾乎都是我領跑，所以我前面都是照自己的速度，後面郁媃真的加太快了，看到她出去我就覺得，她怎麼那麼厲害，怎麼還不會累，我都已經快不行了，她還在加速就很佩服。最後兩圈我有點放掉很可惜，不然應該可以再更快一點。」

刁筱唯（左）黃郁媃（右）。圖/Eulla

萬米沒有摘金的遺憾，刁筱唯在五千公尺全力爆發，成功站上第一名的凸台，也讓她更加的有信心：「在上一場盃賽我挑戰達標亞青失敗，有點惋惜，但全中運可以跟這麼多厲害的選手競爭，而且還拿下不錯的成績，讓我更相信自己，也收穫到很多良好的經驗。」

刁筱唯在五千公尺全力爆發，成功站上第一名的凸台，讓她更加的有信心。圖/Eulla

五千女子選手賽後可愛合影。圖/Eulla

為新竹縣收入一金一銀的她說：「平常在新竹訓練就已經在克服風的難題，我覺得這也是我們這次的優勢，接下來希望可以繼續為新竹縣、湖口高中爭光，拿到好多好多金牌。」

刁筱唯（右）以徐立紘（左）為榜樣。圖/Chun

目前就讀高一的她以徐立紘學長為榜樣，期望自己可以再激發多一點的企圖心，在高二時將五千跑進 18 分內，萬米則是闖進 38 分大關，並且持續這樣進步下去。

責任編輯：Eulla

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