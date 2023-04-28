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賽事心得／台新女子馬拉松 女力爆發：毅力，還是意志力？

運動筆記／ Eileen Lin

現場的攝影無敵多，在臉歪嘴斜、快翻白眼的照片中幸運撿到幾張正常的。

過了兩週，感受好多了，還好記得有趣的部分，多過於無眠的乏力感。零睡眠上陣，起跑時精神是疲憊的，腿是軟的，甚至才跑不到一公里，手錶就發出警示，提醒當前體能是負值（最傻眼）。全程用意志力完賽的狀態沒辦法再經歷一次，不能享受過程的跑法，已經失去自己參加比賽的目的。沒睡折磨，賽前一週雖然刻意調整作息，不過賽前兩天因為幫忙別人的死期，一起忙到半夜三點。到了比賽日的起跑時間，應該正在夢鄉。

定的毅力一直都有很多，當願意的時候。意志力我想是多了勉強的成分，也是自己不喜歡的，只希望它在最後一小段路再跑出來玩，那才是想要的比賽節奏。這是第二次的路跑半馬，第一次是去年底剛接觸跑步時，稍微有上有下的太魯閣馬，當時因為賽前雙膝受傷和初體驗，保守地跑，比較像是一場有效率的配速跑，舒適完賽。這次同上次成績相比，只快六分鐘，但感受差很多。台新短短備賽的日子中，因為生病和恢復等原因，沒有像當初預期的那樣，能夠好好地按照課表練習，有陣子甚至感到吃力，心有餘而力不足，但也在不太美的狀態下盡力完賽了。我想大家都是這樣的，生活不會只有跑步，準備賽事的路上，如果有什麼小阻礙，其實就是這一段時間身心的回饋而已。

除了硬撐著跑完，也有一些好玩的新經驗。和同學們同進，一起暖身、起跑，還有配速列車和熟悉的身影能跟車，直到跟不上下車。除了不曉得我一直跑在她附近的茱姐，也有其中一位配速員想感謝，他和我並肩陪跑了好一段，很想和他聊個天，但我實在是連說話的力氣都沒有。到了大約末段一兩公里時，還有另一位配速員獨自站在賽道旁為大家加油，充滿力量的吶喊，加上使勁往前推進的擺手動作，鼓勵女孩們繼續最後一哩路（應該不是想早點下班吧？）、（愛開玩笑），當下真想對著他大喊謝謝你！

終於來到終點前的紅毯，早就沒力的身體，根本衝刺不起來，但是大會在兩側內定安排的加油團，不斷地煽風點火還說好聽話，讓妳不跑起來都不行啊（笑）。暖心的還沒完，抵達終點時發現哲睿、嘉菀教練和朋友都在那裡等候，實在揪甘心。

明年再來一次很棒的台新女子馬（甚至都還沒提賽後大會準備的的瑜伽、造型、按摩等貼心服務），我願意，而且我會睡很飽（笑）！

成績：2:02:11 ，21.38k，均速5:43。

前面還能燦笑，後面真的只有眼神死。

這位就是在賽事8k左右，和我共跑好一段的配速員。謝謝你。

衝線照居然這麼陽光，實在匪夷所思，應該是迴光返照。

起跑前大合照，趁大家妝都還美美的；左一是很常被我打擾，但總是很有耐心又細心回應的嘉菀教練。右一是出門就要當人肉立牌供拍照、沒有偶包，還能回答你各種疑難雜症的哲睿教練。

每週跑課表的時間因為組別都各自練習，比較少有交集。很高興在最後幾週，大家終於慢慢地熟絡起來。

沒睡實在累壞了，榨出最後一點精神參加慶功宴，回到家感覺魂飛魄散啊；這張在我身後的是以群教練，幽默的暖男。女孩們不用問，他死會了喔（笑）。

#taishinwomenruntaipei

馬拉松

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