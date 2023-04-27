來彰化跑步吧！用最輕鬆的方式體驗當前最潮的「運動科技」

教育處喬麗文科長（左一）、計畫主持人蔡總監（左二）、團體代表二林高中總務主任劉勝恩（中）率領團隊分享寶貴經驗 （圖/ 運動筆記）

彰化縣政府常年致力於推廣全民運動，積極打造「運動智慧城市」，並成功爭取教育部體育署「運動場域科技創新前導計畫」補助經費600萬元，於彰化縣八大區的縣立體育場以及校園內設置50處智慧跑道ETC，鼓勵彰化縣民乃至於全台各地的民眾來彰化運動吧！

Beacon運動科技：來彰化跑步吧！

智慧跑道ETC是將原本平凡無奇的跑道導入「運動科技」，透過雲端藍芽Beacon運動科技裝置，即刻化身為猶如高速公路電子道路收費系統（ETC）般的感應器，每當錯身而過便可紀錄且累積里程數。此外，只要在符合規範的運動模式之下，亦提供組隊參與、獎勵回饋等多元機制，「跑道ETC」使運動這件事變得更日常也更簡單。可以想見，民眾只要帶上一支手機出門，搭配專屬的智慧型手機-跑步筆記APP，每當跑步、健走或單純散步一圈時，便可透過藍牙感應跑道旁的旗幟型裝置，即時紀錄當下的運動里程，同時累積運動的成就感。

有累積 才有奇蹟！

彰化縣政府2023年2月18日開放民眾免費體驗，短短一個半月不到的時間，累計近 1,700 位民眾參與，總里程數更以驚人的成長率來到7,975公里，每人平均跑出5公里，顯示許多民眾持續投入這項活動。此外，女性參與者更是來到58%，較男性42％多出約16％左右，年齡主要分布在20歲～50歲之間，從6歲孩童到84歲熟齡長者都一起共襄盛舉。散落彰化縣各鄉鎮的50處智慧跑道ETC超過百人次使用的場域，又以二林國小、彰化縣立體育場、和東國小、二林高中、湖北國小、和美高中等賽道最為熱門。其中，二林國小、彰化縣立體育場等場域，平均近有接近950 公里、近400人次的使用率，不僅體現彰化縣長期提升運動風氣的願景外，累積近乎100公里以上的鄉鎮區域，也都為「彰化縣政府馬拉松嘉年華」串聯之區域，包含二林鎮（二林伯立歐蕎麥公益路跑；累積1,392.3km）、田中鎮（台灣米倉田中馬拉松；累積436km）、員林市（員林市獅子盃親子路跑；累積405.6km）、社頭鄉（彰化社頭織足健走；累積141.4km）等都為榜上有名之高使用率區域。

「來彰化跑步吧！」總計超過30組的隊伍組隊參與，來自彰化縣和美鎮唬怕唬總里程數為280.72km，榮登團體里程第一名，田中婦女中心讚讚也以140.4 km總里程數獲得第二名佳績。另外，二林高中全校師生更累積超過80人全力衝刺，現已同心協力累積近130公里，為團體組的第三名。個人組則由跑者north遙遙領先，恰巧二林高中與二林國小是他最愛的賽道，二林鎮鎮民對於跑步的愛好可見一般。

超過1,700民眾共襄盛舉 全民運動好體現！

為了鼓勵與吸引更多民眾參與「來彰化跑步吧！」運動科技體驗，不僅讓參加者的每一步都算數，也不限散步、健走、跑步，讓每一次的累積化為奇蹟。活動期間內，於指定 50 處智慧跑道 ETC，累積達成 3 公里的運動里程數並上傳紀錄，完成指定任務並填答問卷即可獲得價值 35 元的便利商店 CITY CAFE 提貨卡序號，用一杯濃醇咖啡或是清香茶飲好好犒賞運動後的自己，已經有超過1000杯咖啡療癒參加者的身心。總體來說，民眾相當踴躍參與「來彰化跑步吧！」運動科技體驗，認為能以如此簡單的設置，並且搭配一支智慧型手機，因為既輕鬆又方便，自然提升民眾運動的意願，進而促進全體縣民的健康。有鑑於民眾正向的回饋，未來縣府也會繼續推廣這類型的活動，為了跑步運動推廣以及民眾的健康而努力。

「來彰化跑步吧！」從2月18日開跑至3月31日，為期41天的運動科技體驗活動圓滿落幕，期間累計超過1,700位民眾共襄盛舉，總里程數更是直逼八千公里大關。參加者也有到80歲熟齡長者，「我跑故我在！」絕非空話，也正是全民運動的最好體現。

來彰化跑步吧！ 成果發表暨活動抽獎

4月26日（三）上午11點半，「來彰化跑步吧！成果發表暨活動抽獎」於彰化縣立體育場2樓研究室舉辦，以彰化縣教育處蔡金田處長為首等許多貴賓蒞臨現場，一同見證「來彰化跑步吧！」的豐碩成果。成果發表前先由蔡處長抽出舒壓按摩椅、腿部滾輪按摩機、美利達自行車等33項大獎， 並透過現場直播讓更多民眾一起見證化累積為奇蹟的瞬間，得獎名單將會公布於「來彰化跑步吧！」官網。

近來，運動科技在台灣運動圈掀起新浪潮，彰化縣政府首創只要攜帶智慧型手機並走出家門，便能就近免費體驗運動科技的難得機會，本次活動的重頭戲便是計畫主持人蔡總監簡報成果要點。

活動的尾聲，特別邀請前三名跑團代表上台分享最真實也最優質的體驗心得。團體組第一名「唬怕唬」成員僅17人，卻累積出280公里的驚人跑量，急起直追勇奪第一，隊長周眉伶分享隊名的淵源以及他們的跑步動力。第二名的「田中婦女中心讚讚」則來自田中婦女中心的成員，她們同時也是婦女運動的推廣者，善用「來彰化跑步吧！」來作為鄰里鄉親的榜樣，原本預期只是下班後的運動小時光，沒想到隊員賣力地累積出140公里的運動量，讓她們深感這樣的活動別富意義！值得一提的是，二林高中集結全校師生80人全力衝刺，同心協力累積126公里，為團體組的第三名。二林高中總務主任劉勝恩偕同黃靖倚與賴泓邑兩位同學親臨現場，娓娓道來二林高中組團參與的初衷，並期許為校園營造更友善的運動風氣。

活動相關資訊詳見「來彰化跑步吧」官網 https://chcrun.net/

作者：Run For Taiwan

責任編輯：陳宥騰

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