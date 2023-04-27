全中運混血女孩柳辰諭400米55.57秒奪金 獻給天上外婆

在今年全中運的賽場上除了青春揮灑的汗水、突然降下的雨水，還有著引人熱淚的淚水。這天上午高中女子 400 公尺項目，來自臺北市立大同高中的柳辰諭衝過終點線的那一刻，再也止不住淚水，在田徑場上放聲大哭，因為她終於做到和天上外婆的約定。

柳辰諭奮力衝過 400 公尺終點線奪下金牌。圖/Chun

24 日上午 11:45 分， 高中女子 400 公尺決賽正式登場，站上起跑線的辰諭把雙眼睛望向天空，手向上一指，告訴天上的外婆自己會努力，好好完成賽事，調整好狀態進入預備動作，槍聲一響她毫不保留的向前猛奔，進入最後直線衝刺道時，前幾名的選手咬的非常的近，競爭相當激烈，辰諭牙一咬，奮力衝回終點，以 55.57 的成績成功封后，摘下金牌。

在賽前柳辰諭望向天空和外婆對話。圖/Chun

過終點時她除了開心大叫，淚水更是止不住的一直流下來，隨後便躺在地上放聲大哭，因為這些日子她挺過了受傷、低潮、外婆的離世，終於完成和外婆的約定，朝自己的最佳成績一步步邁進。

過終點後柳辰諭的淚水止不住的一直流下來，因為她終於完成和外婆的約定。圖/Chun

圖/Chun

菲律賓和台灣混血的她，家庭環境並不優渥，在年紀很小的時候爸爸對媽媽還有辰諭家暴，還好姊姊都會護著她，後來父母離異後，辰諭的媽媽一個人靠著清潔工的工作把兩姐妹扶養長大，而住在菲律賓的外婆也十分的關心他們，孝順的辰諭不捨媽媽這麼辛苦，練習完後，就會到媽媽的公司來幫忙打掃。

柳辰諭（左）與媽媽（右）。圖/柳辰諭提供

在前年全中運國中女子 400 公尺突破個人最佳奪金後，柳辰諭開始陷入低潮期，先是右腳扭到，接著又左腳出現神經問題，休息一陣子之後狀況好不容易慢慢回穩，但卻在去年的全中運前又不幸確診。

前年全中運在 400 公尺突破個人最佳奪金後，柳辰諭（左）開始陷入低潮期。圖/柳辰諭提供

她說：「我確診的當下很不知所措，不知道該怎麼辦，因為沒多久後就要比賽了，但剛痊癒時連練習都很喘，不過因為上次全中運在 400 公尺摘金，因此我儘管知道自己狀態不好，還是硬逼自己，給了很大的壓力。」結果那場賽事，她完全不知道自己在幹嘛，處於一個盲跑的概念，一下速度很快，一下速度很慢，跑出來的成績也不理想。

柳辰諭（左）於全中運站上凸台。圖/柳辰諭提供

在低潮期的這段時間遠在菲律賓的外婆給了她很大的力量，時常會透過社群軟體來鼓勵她，她也承諾外婆，一定要再跑出自己的最佳！

去年 11 月時柳辰諭和媽媽一起回菲律賓探望外婆。圖/柳辰諭提供

然而在去年 12 月，外婆因病離開了辰諭，媽媽在整理外婆的遺物時，發現一本筆記本，裡面滿滿的時間數字，紀錄著辰諭每場賽事的成績，辰諭知道後再感動不過，原來外婆一直這麼默默的關注她。

這些日子以來，外婆總默默地記錄著柳辰諭的每場賽事。圖/柳辰諭提供

在今年的全中運柳辰諭終於完成了和外婆的約定。圖/Chun

在今年四月的全中運，辰諭終於完成了和外婆的約定，拿下了高中女子 400 公尺金牌，她濕著眼匡和天上的外婆說：「很謝謝你一直以來的支持與鼓勵，雖然在我去年狀況很不好，沒有拿出比較好的表現給你看，也沒有突破自己，但是今年我做到了，我回來了！很遺憾你沒有親眼看到我跑，但是很謝謝你在我跑的時候給我力量！雖然你不在但我知道你一直在我心中，我會繼續完成跟你的約定，我也會保持著你教我的一切，去完成一次又一次的比賽。」

柳辰諭淚灑田徑場，將金牌獻給天上的外婆。圖/Chun

她感性的說：「今天這面金牌是獻給外婆還有所有支持我的人，不管是教練還是隊友或是我的對手，都是他們給我的力量，這場賽事對我的意義很重大。今年下去跑的時候，我覺得不是只有我一個人完成，而是很多人借給我的力量跟動力去做好這件事，能回來跑到這樣的成績，真的很感謝大家。」

圖/柳辰諭提供

其實仔細一看，每次辰諭上場時都會特別編髮，她分享：「我第一次比賽時媽媽就有幫我綁辮子，之後就一直有這個習慣，算是一種賽前儀式感，一種媽媽給我的鼓勵和信念，如果媽媽不在身邊我就會自己綁或是請學姊幫忙綁。」

柳辰諭（右）與媽媽（左）。圖/柳辰諭提供

從國小五年級就開始接觸跑步的她，認為跑步帶給她最大的改變就是對事情的態度，她分享：「從國一到現在，這四年當中遇到很多瓶頸，也遇到多問題，是因為這項運動讓我一直堅持下去，讓我感受到說，即使這些事情很痛苦、很累、很辛苦，但是完成的時候還是非常快樂，很有成就感，我真的很喜歡這項運動！」

圖/柳辰諭提供

最後她也期許自己未來可以穩住不要急，完成每一件該做好的事情，好好盡力的去完成每一次的練習還有賽事。

責任編輯：Eulla

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