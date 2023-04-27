賽事心得／波士頓馬拉松 踏上夢想中的賽道

以前只敢小小聲的說：「我想跑波馬！」現在可以大聲的說：「我跑過波馬！」人生第一場六大馬也是我第一次站上波馬起跑線，能夠完成這個夢想，感動是無與倫比的！

這世界上最古老的馬拉松，有著非常獨特的賽道，明明是由高處往低處跑，卻跑的辛苦快抽筋，氣象預報無雨，突然來一陣大雨被淋成落湯雞，還有比賽道上的我們更加興奮的加油民眾（是吃了什麼，都給我來一份）我用雙腿跑著，眼睛卻也閒不下來，捨不得錯過任何的熱情，身體雖跑的很累但心是暖的，大老遠來這趟，光這氛圍就值得的了！我覺得能站在波馬起跑線上是一份得來不易的獎勵，必須非常努力，我很珍惜這個機會，沒有隨便跑跑這件事，當然一定要盡全力完成的！因為喜歡就應該更認真，盡全力讓每一場比賽沒有遺憾才是！要在這個賽道要跑出好成績真的不容易，時差讓體能狀態維持不易，還有詭譎多變的天氣跟起伏的地形，我很享受這個讓我又愛又恨的賽道，至於成績…下回我會練的更好，重返波馬賽道再征服一次：我的獨角獸！

出發：帶著興奮不已的心情提早前往巴士集合地點，遇見同樣從台灣來的跑者格外親切，早早寄物後就前往搭車，第一次坐黃色學生巴士很新奇，但暖氣有點太溫暖，搭了一個小時，車上每個人都很興奮的大聊特聊，到達選手村後，下車覺得真的蠻冷的，空氣中微微飄著細雨，志工們熱情迎接大家，在選手村約莫待了一個小時，排了廁所，整裝一下，該脫的脱該穿的穿，沒想到我遺失了一隻袖套！就這樣吧，準備到起點分區集合了，這時候下起雨來了，我順著人潮直接通過起點！心裡打算3公里後再脱雨衣，但是鞋子已濕，沒辦法！比賽總有很多突發狀況，放寬心就好！

起跑：從起點開始，不絕與耳的加油聲實在太驚人，有聽說過波馬賽道的熱情，但沒想到是這麼誇張！加油的比跑比賽的還要興奮！？賽道一開始的下坡要保守的跑，抓在預設的M配，只是奇怪，這路不是平坦下坡，一直緩上緩下，我感覺這真的很不妙！大腿感覺很吃力，但路上歡呼的加油聲，孩子們等著擊掌的可愛模樣，我可以支持下去！

衛斯理女孩：約20公里處，是最有名的尖叫衛斯理，女孩們手上拿著加油手板，用力嘶吼尖叫，手伸的比長的，不過去擊掌、親一下好像說不過去！我跑過去抱抱她們，好香～雖然已耳鳴，但真的太快樂了啦！

過了半馬後，我的腿已經不新鮮了！知道後半馬自己油箱可能不夠油，保330大概無望了，降一點配速繼續努力！這時候竟然下起一陣大雨，風吹過來有點冷！碎心坡：四個較大的坡之前有一個大下坡，這時候來到25公里，開始爬坡時感覺腿好疲累，這幾個坡說實在的不算太難，但是經過前面虐腿之後，這幾個坡顯得特別難，尤其最後一個碎心坡，嚴重掉速啊！心想不要步兵，只要還跑著就成功了！這時候股四頭開始有痛的感覺，一下子左邊，一下子右邊，是不是快抽筋啊？！再放慢一點，每一步盡量放鬆了！終於看到征服碎心坡的布條，心裡有點感動！難跑的地形應該結束了？

接近35公里，賽道依舊上下起伏，這種地形到底還有多遠啊！還有撕不開膠是什麼情況？腿的狀況越來越不好，看到平均配速來到5分多，好吧！330無望了！現在的目標就是不要抽筋好好的跑回終點，其實在路上想過如果棄賽…？（喔！沒完賽沒獎牌餒！爬也要爬回去！）忘了什麼時候地上開始出現三條藍色的線，我終於跑的市中心了！腿好痛，屁屁好酸，賽道兩側的加油聲似乎越來越大，這時聽到「台灣加油！」我差點哭出來！一整路都在搜尋台灣國旗跟聲音，終於讓我聽到了！

衝線：接近終點2公里，我感覺快耳聾了，太熱情了吧！終點前的人行道人塞滿滿！一直搜尋老公跟我約定的地點，想拿國旗但是沒成功，沒關係，我拉拉衣服整理一下，準備衝線了！因爲知道終點攝影機很多，表情管理很重要，要開開心心的漂亮盡終點！雖然成績達不了標，已經盡力無悔就很棒！

水站：賽道水站似乎3K就一個，感覺非常密集，每個水站兩側都有，前面是運動飲料，後面是水，桌子前站了一排志工幫忙拿水，只要從他們手中接過就好，很棒的設計，不會塞車！

跑者：波馬的Bib就是資格成績排名，看到數字比較少的，就是跑越快的，很有趣！賽道上沒有看到變裝跑者，感覺來波馬都不是來玩的！

加油團：人數眾多！大吼大叫敲鑼打鼓，穿著雨衣撐著傘也要出來加油，好多人舉著手寫加油標語，甚至在家外面BBQ，就像什麼慶祝會樣，一群孩子在路邊玩跳床！連划船機都搬出來了，放著超大聲的音樂大跳YMCA！連聖誕老公公坐在路邊加油！

🏅 3:37:35辛苦！但是值得！