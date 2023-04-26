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賽事心得／中央公園馬拉松 頂級食材補給意圖使人不想跑下去

運動筆記／ 曽煥藝

愛跑阿伯我其實就是個吃貨，話說會報這場賽事，準確來說就是奔著頂級補給及限時7小時而去的。賽前宣發期間，主辦單位就在各種網絡社群中，強調再強調，頂級食材包括有：龍膽石斑、龍蝦、日本熟干貝、菲力骰子牛、烤山豬、泰國蝦、黃金燻雞、黃金肋排、墨魚香腸、烏魚子、馬告香腸、澎湖花枝丸、豆皮壽司、太卷壽司等好料，而且又傳說這次光是補給，主辦單位就斥資200萬，著實讓人不心動都難。

4月23日當天，雖然豔陽高照，不是跑步的好天氣。但是阿伯我有著「勃勃雄心與騰騰壯志」，就在今天，我一定能夠充分發揮我的專長，吃個够本才回家。遙想去年田中馬，由於跑太慢，阿伯與大嬸在頂級補給這項，啥都沒吃到，那是一敗塗地，鍛羽而歸，恨啊！6點準時起跑，跑沒2公里，阿伯就失(濕)身了，跑著跑著看到紅綠燈，雖有交管人員幫忙指揮，還是衝衝衝，不能被攔停啊，為了那頂級補給，可不能把時間浪費在這兒。好不容易挨到了補給站，快速補水後迅速離開，又是為了遠大的吃途，一點都不拖泥帶水。好不容易終於要跑到夢幻補給點了，進站前就聽到工作人員非常大聲的吼著：「不要擋在跑道上，還有跑者要過，讓一讓！」「不要停這麼久，呷完緊走啦」「不要停這麼久，呷完緊走啦」「不要停這麼久，呷完緊走啦」進站後，那滿滿的人潮，都擠在小小的攤位前，這比菜市場還菜市場的現況，直叫我望而卻步。同時，那工作人員更是賣力地吆喝著：「那個龍蝦頭，不要拿走啦」「有呷到就好，不要一直站著這，換人呷啦」

個個那奮勇爭先的樣子，其態勢連破4、破3的好手都不一定比得上，而年老力弱的阿伯好不容易才降肉到這裡，最後只掙得2隻泰國蝦，隨後又搶到了2片烏魚子。再來只能到比較少人的澎湖花枝丸攤位前，啃著花枝丸，看著搶食人潮，想著其他沒吃到的品項，怎辦？

怎辦！回程再來拚博了，老灰仔郎能怎麼辦。示意咱專屬攝影師(大嬸)，緊來走GO！GO！GO！接著便跑向潭雅神自行車道，還好有這段(約11K至35K)的綠廊道，不然真的會被這中部的大太陽給烤焦掉。潭雅神自行車道左去右回後，又來到了夢幻補給點，這回降肉至此，已沒多少競爭的對手了，因為愛跑阿伯與大嬸算是後段班的跑者(785/1236)，此時補給還是非常豐盛，龍膽石斑來一塊，嗯…好吃；菲力骰子牛，吃！我吃！一直吃！佇足良久；黃金肋排，牙口不好，啃不動，就PASS了；龍蝦、干貝只剩空盤，看有呷無，傷心啊！泰國蝦，再來幾尾。

咦！咱家大嬸咧？人呢？只顧吃不顧愛人的阿伯，這會才驚覺……，大嬸連招呼都沒打一聲，就先行跑離了。真害！不能再吃了，緊來走，追人要緊！

最後7K毫無懸念，又是走走跑跑的節奏了！陽光直曝下，跑得暈頭轉向；上坡走走走，下坡緩緩跑；遇交管路口，紅綠燈不再衝衝衝，心安理得地再消停一下下；慢慢走、緩一緩；再慢慢跑、再喘一喘；無限循環下，呵呵呵……那有限里程，最後還是腳到擒來，又一馬平安入袋。

最後，我想說的是：4117中央公園馬拉松，大腳Y、你好樣的，給你按個讚

馬拉松

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