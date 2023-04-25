全中運徐立紘萬米破大會封王 田睿祥暴雨中緊咬摘下一銀

徐立紘和田睿祥開心和破大會的時間合影。圖/Eulla

全中運田徑項目進入第二天賽事，上午登場的項目就是大家期待已久的高中男子萬米，東道主新竹縣湖口高中的最強高中生徐立紘在大雨中奮戰，最後於所有觀眾的加油歡呼聲中，成功以 31:27.35 的成績突破大會紀錄（原：31:47.28）。

早上 8:38 分高中男子萬米正式開跑。圖/Eulla

一早 8:38 分男子萬米正式鳴槍開跑，現場為陰天，氣溫 21 度左右，濕度高達 86 %，來自全台各地總共有 19 位選手參賽，包含徐立紘、台中新社高中 田睿祥、高雄仁武高中王皓平以及桃園市桃園高中詹證諠等多位好手。

起跑後徐立紘就領頭衝出，田睿祥緊跟在後。圖/Eulla

起跑後徐立紘便領頭衝出，田睿祥緊跟在後集成第一集團，第一圈以 68 秒左右通過，此時王皓平則和詹證諠以及新北三重商工傅冠中集成第二集團，追趕在後。沒想到才開賽 5 分鐘左右，天空一瞬間降下一陣滂沱大雨，殺的大家措手不及，田睿祥漸漸掉速，第二集團的傅冠忠則掉出集團。

開賽五分鐘後，現場突然降下滂沱大雨。圖/Eulla

過半程後，徐立紘單圈配速約 76-77 秒，而田睿祥和他差距 24 秒左右，單圈以 79-81 秒左右通過，此時雨勢已漸歇。於倒數九圈時第二集團瓦解，王皓平加速一人出來獨跑，倒數五圈時被徐立紘反超，便跟著徐立紘跑了一段。

第二集團的王皓平漸漸加速，拉開與詹證諠的距離。圖/Eulla

約倒數 9 圈左右，王皓平形成一人獨走的局勢。圖/Eulla

賽事進入最後三圈，徐立紘開始慢慢加速，最後在全場的歡呼聲下以 31:27.35 順利打破大會紀錄（原：31:47.28），替新竹縣收進一枚金牌！田睿祥以 32:15.10 摘下銀牌，而王皓平則以 33:10.88 拿下銅牌，比三月初青年盃時再進步了 19 秒左右。

倒數三圈左右徐立紘開始慢慢加速。圖/Eulla

賽後徐立紘與破大會計分板合照時，看到田睿祥完賽摘銀，開心的邀請他一起來大錶合照，他說：「在賽前三週左右我的臀大肌拉傷，直到比賽前四天才恢復跑步，我就一直很擔心，不過到現場看到睿祥跟皓平我就很興奮，很想要跟他們一起跑，其實我很怕會被睿祥跑過，但我發現他著我的時候，我總能做到我意想不到的配速，所以我很感謝他。」

賽後徐立紘和田睿祥互相擁抱打氣。圖/Eulla

雖然大家的目光都放在徐立紘是否會打破大會紀錄，不過他說，其實他只想把前五公里先做好，後面再看自己的狀態去調整，中途下的那陣豪雨，也有影響到他的配速，不過聽到場邊觀眾的歡呼聲，讓他有更想贏得那塊金牌的動力。

眼尖的跑友們可能會發現，徐立紘這次頂著一顆帥氣的平頭登場，他搞笑的說：「因為賽前受傷，我就想說我要剪平頭，這樣看起來就會好像很兇。」

徐立宏特地剪了顆平頭來參賽。圖/Eulla

接下來他將把目標放在亞青賽上，也是他高中的最後一場賽事，他喊話：「希望有生之年可以超越台灣的一萬還有五千公尺紀錄！」

徐立紘目標要突破全國的萬米和五千公尺紀錄。圖/Eulla

拿下第二名的田睿祥賽後表示：「今天的狀態還不錯，整個跑起來很順，原先是希望可以突破最佳，但最後還差 5 秒左右。當看到大雨落下時其實我也有被影響，因為原本是涼涼的，瞬間有冰冷的水打在身上，身體會有點反應，當下就照自己的配速去跑，讓狀態穩定下來。」

遇到瞬間降下的大雨，田睿祥照著配速讓狀態穩定下來。圖/Eulla

圖/Eulla

今天是田睿祥第一次跟著徐立紘跑，原本想要跟完全程，但大概跑到一半左右，怕自己後面五千公尺跑不完，就慢慢降速。在全中運最後一天，他和徐立紘將再次決戰賽場，田睿祥說：「一起加油，看可不可以像世界級比賽一起最後衝刺，現在五千目標希望是能跑到 15 分內，畢竟把所有值都壓在五千上面了！」

田睿祥原先預計跟完徐立紘全程，不過半程後慢慢調速。圖/Eulla

萬米個人最佳為 32:10 ，五千為 15:14 的他目前就讀高二，他期許未來的自己以徐立紘的大會紀錄為目標，看明年可不可以換自己來破他的大會紀錄。

田睿祥目前萬米個人最佳為 32:10 ，五千為 15:14。圖/Eulla

從國中開始接觸長跑的王皓平，今天順利摘下銅牌，提及熊熊降下的雨滴是否會影響狀態，他笑說：「我滿喜歡跑步的時候下雨，因為可以分散注意力，就不會那麼累，除了眼睛打不開以外，其他都滿喜歡的，有提升我的表現，因為前面風比較大也比較悶，但雨下來之後，跑起來很舒服涼快。」

王皓平給今天自己的表現打了超過滿分的好成績。圖/Eulla

他給今天自己的表現打了超過滿分的成績，他分享：「原本想說田睿祥不會出去，我就可以跟他，結果他出去了我就守住第三名，因為我練習沒有這種策略，怕跟出去會爆掉，就先守住銅牌就好。」

王皓平（左）、徐立紘（右）。圖/Eulla

即將畢業前往北市大就讀的他表示，由於科系不是體育相關，未來會先顧及課業，再來練習長跑，想嘗試往半馬邁進，他相信不管天份好不好，只要努力都可以離自己的目標更近，最後他也和所以一起努力的選手們說：「大家都練的很辛苦，很盡力很努力，不要忘記自己為了什麼而跑，當初又是為什麼開始的！」

圖/跑步筆記

責任編輯：Eulla

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