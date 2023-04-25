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全中運徐立紘萬米破大會封王 田睿祥暴雨中緊咬摘下一銀

運動筆記／ 運動筆記編輯團隊

徐立紘和田睿祥開心和破大會的時間合影。圖/Eulla

全中運田徑項目進入第二天賽事，上午登場的項目就是大家期待已久的高中男子萬米，東道主新竹縣湖口高中的最強高中生徐立紘在大雨中奮戰，最後於所有觀眾的加油歡呼聲中，成功以 31:27.35 的成績突破大會紀錄（原：31:47.28）。

早上 8:38 分高中男子萬米正式開跑。圖/Eulla

一早 8:38 分男子萬米正式鳴槍開跑，現場為陰天，氣溫 21 度左右，濕度高達 86 %，來自全台各地總共有 19 位選手參賽，包含徐立紘、台中新社高中 田睿祥、高雄仁武高中王皓平以及桃園市桃園高中詹證諠等多位好手。

起跑後徐立紘就領頭衝出，田睿祥緊跟在後。圖/Eulla

起跑後徐立紘便領頭衝出，田睿祥緊跟在後集成第一集團，第一圈以 68 秒左右通過，此時王皓平則和詹證諠以及新北三重商工傅冠中集成第二集團，追趕在後。沒想到才開賽 5 分鐘左右，天空一瞬間降下一陣滂沱大雨，殺的大家措手不及，田睿祥漸漸掉速，第二集團的傅冠忠則掉出集團。

開賽五分鐘後，現場突然降下滂沱大雨。圖/Eulla

過半程後，徐立紘單圈配速約 76-77 秒，而田睿祥和他差距 24 秒左右，單圈以 79-81 秒左右通過，此時雨勢已漸歇。於倒數九圈時第二集團瓦解，王皓平加速一人出來獨跑，倒數五圈時被徐立紘反超，便跟著徐立紘跑了一段。

第二集團的王皓平漸漸加速，拉開與詹證諠的距離。圖/Eulla

約倒數 9 圈左右，王皓平形成一人獨走的局勢。圖/Eulla

賽事進入最後三圈，徐立紘開始慢慢加速，最後在全場的歡呼聲下以 31:27.35 順利打破大會紀錄（原：31:47.28），替新竹縣收進一枚金牌！田睿祥以 32:15.10 摘下銀牌，而王皓平則以 33:10.88 拿下銅牌，比三月初青年盃時再進步了 19 秒左右。

倒數三圈左右徐立紘開始慢慢加速。圖/Eulla

賽後徐立紘與破大會計分板合照時，看到田睿祥完賽摘銀，開心的邀請他一起來大錶合照，他說：「在賽前三週左右我的臀大肌拉傷，直到比賽前四天才恢復跑步，我就一直很擔心，不過到現場看到睿祥跟皓平我就很興奮，很想要跟他們一起跑，其實我很怕會被睿祥跑過，但我發現他著我的時候，我總能做到我意想不到的配速，所以我很感謝他。」

賽後徐立紘和田睿祥互相擁抱打氣。圖/Eulla

雖然大家的目光都放在徐立紘是否會打破大會紀錄，不過他說，其實他只想把前五公里先做好，後面再看自己的狀態去調整，中途下的那陣豪雨，也有影響到他的配速，不過聽到場邊觀眾的歡呼聲，讓他有更想贏得那塊金牌的動力。

眼尖的跑友們可能會發現，徐立紘這次頂著一顆帥氣的平頭登場，他搞笑的說：「因為賽前受傷，我就想說我要剪平頭，這樣看起來就會好像很兇。」

徐立宏特地剪了顆平頭來參賽。圖/Eulla

接下來他將把目標放在亞青賽上，也是他高中的最後一場賽事，他喊話：「希望有生之年可以超越台灣的一萬還有五千公尺紀錄！」

徐立紘目標要突破全國的萬米和五千公尺紀錄。圖/Eulla

拿下第二名的田睿祥賽後表示：「今天的狀態還不錯，整個跑起來很順，原先是希望可以突破最佳，但最後還差 5 秒左右。當看到大雨落下時其實我也有被影響，因為原本是涼涼的，瞬間有冰冷的水打在身上，身體會有點反應，當下就照自己的配速去跑，讓狀態穩定下來。」

遇到瞬間降下的大雨，田睿祥照著配速讓狀態穩定下來。圖/Eulla

圖/Eulla

今天是田睿祥第一次跟著徐立紘跑，原本想要跟完全程，但大概跑到一半左右，怕自己後面五千公尺跑不完，就慢慢降速。在全中運最後一天，他和徐立紘將再次決戰賽場，田睿祥說：「一起加油，看可不可以像世界級比賽一起最後衝刺，現在五千目標希望是能跑到 15 分內，畢竟把所有值都壓在五千上面了！」

田睿祥原先預計跟完徐立紘全程，不過半程後慢慢調速。圖/Eulla

萬米個人最佳為 32:10 ，五千為 15:14 的他目前就讀高二，他期許未來的自己以徐立紘的大會紀錄為目標，看明年可不可以換自己來破他的大會紀錄。

田睿祥目前萬米個人最佳為 32:10 ，五千為 15:14。圖/Eulla

從國中開始接觸長跑的王皓平，今天順利摘下銅牌，提及熊熊降下的雨滴是否會影響狀態，他笑說：「我滿喜歡跑步的時候下雨，因為可以分散注意力，就不會那麼累，除了眼睛打不開以外，其他都滿喜歡的，有提升我的表現，因為前面風比較大也比較悶，但雨下來之後，跑起來很舒服涼快。」

王皓平給今天自己的表現打了超過滿分的好成績。圖/Eulla

他給今天自己的表現打了超過滿分的成績，他分享：「原本想說田睿祥不會出去，我就可以跟他，結果他出去了我就守住第三名，因為我練習沒有這種策略，怕跟出去會爆掉，就先守住銅牌就好。」

王皓平（左）、徐立紘（右）。圖/Eulla

即將畢業前往北市大就讀的他表示，由於科系不是體育相關，未來會先顧及課業，再來練習長跑，想嘗試往半馬邁進，他相信不管天份好不好，只要努力都可以離自己的目標更近，最後他也和所以一起努力的選手們說：「大家都練的很辛苦，很盡力很努力，不要忘記自己為了什麼而跑，當初又是為什麼開始的！」

圖/跑步筆記

責任編輯：Eulla

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跑步跑了22年，從2002第一場台北馬拉松半馬，跑到2007年才半馬破二，2008年進階跑全馬，到2011年認真跑到全馬破四後才引發我對跑馬拉松的熱愛，之後更提升到挑戰超級馬拉松，50公里，100公里，6小時跟12小時超馬。在2016年看了「愛國者行動」電影後，我才對波士頓馬拉松有更多的了解，原來這是一場歷史最悠久的經典賽事，也是一般市民跑者熱烈追求的馬拉松最高殿堂，尤其在世界六大馬中，它是唯一沒有抽籤名額，必須憑實力在認證的全馬賽事中成績超過報名門檻才可能有機會參賽，也就是所謂的BQ（Boston Qualify），而這個BQ門檻又號稱是一般市民跑者的頂尖水平。

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