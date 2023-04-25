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賽事心得／青島馬拉松 中國最美濱海賽道

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4/22大陸的馬拉松賽事仍然有19場之多，在比較過賽事規模、討論度後，決定來報導青島馬拉松。

賽事主題：「5」愛青馬

亮點：「中國最美濱海賽道」

起跑時間：4月22日7:30

起跑人數：25000人 馬拉松：7000人 半程馬拉松：12000人 迷你跑：6000人（含家庭跑600組）

以下內容為網路賽後介紹

一座城市，一場賽事今年是青島馬拉松5周年5年來，青島馬拉松以專業、優質、高水準的賽事服務，成為國際知名的雙標馬拉松賽事。從最初單一的路跑競賽，發展成集博覽會、線上線下系列跑、文創產品、公益活動等於一體的綜合品牌賽事，並積極推動馬拉松運動的數位化升級，建立了跑者大資料平臺，提供專業的資訊化服務，有效助力全民健身運動的深入開展，並打造出全國馬拉松“最美賽道”。本屆青馬賽事再次對“最美賽道”升級優化，魚山路路段從原來的魚山路→無名路→萊陽路→太平路→常州路→廣西路→中山路→蘭山路→費縣路→單縣支路→太平路→貴州路更改為魚山路→龍口路→廣西路→費縣路→廣州路→單縣路→汶上路。新賽道經過大學路“網紅牆”和“上街裡”街區，讓選手擁有更好的體驗，感受島城的城市特色和人文魅力。

值得一提的是，今年的青馬賽道不僅是一條高燃賽道，更是一條智慧賽道。本屆賽事首次使用全域智慧賽道監控系統，對賽道熱指數等各項指數進行即時監測，為賽事各環節組織調度提供資料支援。這其中，海爾智家搭建了海納雲共建孿生數位指揮台，利用物聯網、大資料等前沿技術還原青馬賽道，保障賽事安全性和全程視覺化。也就是說，賽事進度、選手排名、計時點通過人數等即時賽況都能顯示在大螢幕上。

今年，海爾智家更是把“家”搬到了青馬賽道內外，用智慧科技全流程“陪跑”：一方面，讓跑者從賽前準備、賽中補給到賽後康復像家在身邊一樣，感受科技帶來的更健康的生活方式；另一方面，助力青馬向著更高賽事級別邁進，讓青馬成為宣傳推介青島城市名片的重要視窗。

經過激烈角逐，共有12名選手分別摘得本次賽事的馬拉松和半程馬拉松的桂冠。

男子馬拉松項目來自肯亞的選手Sammy Kosgei kipchumba以2:13:43的成績奪冠。肯亞選手Julius Kiprono larus和SEREM ELIJAH TIROP分別以2:14:15和2:14:55的成績獲得亞軍和季軍。全馬中國選手來看，管油勝獲得國內男子組冠軍，焦安靜獲得國內女子組冠軍。

女子馬拉松項目來自衣索比亞的選手GELANE BULBULA以2:32:57的成績奪冠。衣索比亞選手GUTEMA BESHADU BIRBIRSA以2:35:35的成績獲得亞軍。女子馬拉松專案中國選手焦安靜以2:38:08的成績獲得季軍。據悉，焦安靜首次來到青島參賽，是唯一登上今年青馬全馬領獎臺的國內選手。男子半程馬拉松專案中國選手賈俄仁加以1:05:42的成績奪冠。女子半程馬拉松專案中國選手潘素芳以1:16:52的成績奪冠。

海爾·2023青島馬拉松，在一片祥和、熱烈、幸福的氣氛中，順利圓滿地畫上句點。感恩有你，感恩青島。

以上資料節錄自微信公眾號 馬拉松研究院微信公眾號 馬拉松報名平台半島都市報青島晚報半島新聞CCTV5大眾日報新浪微博 焦糖鮭島de粟子醬新浪微博 黛吾顏

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