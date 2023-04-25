跑步小品／首爾馬經驗…一次就好！

（首爾馬賽前與學生、跑友合影 照片提供：黃毓軒）

「老酥」–愛迪生教練以2:38:53跑完初馬–東京馬，隔短短兩個星期又跑了首爾馬，原本是想陪學生跑目標賽事，如果自己東京馬出了什麼狀況，首爾馬也可以成為備案；由於東京馬後段左小腿腓腸肌受傷，賽後休了一個多禮拜，回台慢跑兩三天後就去首爾，愛迪生說，「一直到抵達當地都沒有要比賽的感覺，很放鬆」。

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首爾馬是國中學妹–長跑甜心張芷瑄的目標賽事，賽前她卻這裡痛那裏痛，希望愛迪生能為她配速陪跑，不過，愛迪生的分區被排在最後的G區，賽前一天拿著東京馬成績去跟大會協調，大會只肯改為B區。「芷瑄是A區，評估以當時狀況可能要半馬才追得到她，追到了也不好配，那就看賽運吧，盡量幫忙…」。比賽當天，愛迪生發現，首爾馬周邊管制很隨興，對分區似乎也沒那麼嚴格，出發前一分鐘擠進A區，和菁英選手一起出發，才兩百公尺就找到芷瑄和秉豐，「跟平常練習一樣，三人形成隊形，我們跑在甜心身旁當她的『清道夫』」😂

（照片提供：黃毓軒）

隔兩週又全馬 途中考驗不斷

起初他們跟著當地一位女子選手跑，這個女生旁邊有一男PACER，高速奔馳，沒多久愛迪生全身就非常疲勞，「這速度已經逼近芷瑄的上限，但我看她的眼神非常堅定，我們一路跑到過半程，耗時八十分鐘；記得芷瑄之前的PB（2019東京馬2:46:36）–前半程也是八十分鐘，後半程是八十六分鐘，我們繼續以原定速度跑…」。25K時，原本跟著的男pacer突然棄賽，讓韓國女跑者為之傻眼，回頭示意愛迪生跟秉豐上去帶。「當下芷瑄因為體能下滑很快，後面還有十六、七公里，也想保守一點，我們倆就想說，速度退一點，從3:47-3:49 退到3:55。首爾馬前段比較容易，後段較困難，需要上坡、過橋，速度希望維持在4分內。東京馬之後沒有完全修復、也沒有調整，就毅然決然又來比賽的愛迪生，跑到30K時已經接近快要爆炸邊緣，覺得自己陪到30K很可以了，可是轉念想到，該怎麼回終點？「人生地不熟，身上也沒帶地鐵卡，韓國人應該不會理我…」😬

於是他決定再努力一下，繼續咬著牙和芷萱、秉豐跑了5K，不知道身體是不是因為能量膠補得太多，36K時突然腹痛不止，首爾馬路邊流動廁所不多，問了第一個警察，警察指著附近一棟大樓，沒想到進了大樓才發現廁所在三樓，又爬樓梯上去，等到上完廁所已經全身沒力了…。

（照片提供：黃毓軒）

「到蠶室大橋時，第一次體會在賽道抽筋的感覺，無法控制自己的肌肉，久久無法恢復，旁邊的跑者都在趕時間，沒人理你…，這時速度已經慢到6:40，平常再輕鬆不過的速度，當時感覺有點淒涼，然而還有四、五公里，只能慢慢走回去，邊走、下橋慢慢跑起來，就這樣跑走到奧運主場館，好像又可以跑起來了…」看到終點線，想著跨過去就要接受自己不滿意的成績，愛迪生很誠實地描述了內心的掙扎：「本來不想過終點，第一場這麼謹慎，是準備好再跑，第二場是有任務在身，跑完，但這成績不是自己想要的…；可是想想，這也是自己的選擇…」「後面每公里平均近6分鐘完成，跟芷瑄的完賽成績差十、十一分鐘，她跑2:43，我2:54，光最後五、六公里落差就是十一分鐘；後面五、六公里我是完全放下競賽心態，邊走邊看旁邊跑者的臉、韓國的風景和大樓…，終於有空去欣賞了，路邊民眾對著我喊『叭哩叭哩…』，要我戰鬥起來，但實在沒辦法，這可能是這輩子僅有的一個體驗，以後也不會發生，就放下吧！」

（終於跑進奧運主場館，老酥坦承當時一度不想跨過終點線 照片提供：黃毓軒）

首爾馬經驗讓他有機會去體驗學生賽中遇見的狀況、幫助學生避免發生。但律己甚嚴的他忍不住又說，這種經驗一次就好，之後還是不希望發生🥲

不輕言放棄的選擇

這一段不想回首的首爾馬，讓我想到疫情時老酥受到的重大打擊。他多年來努力存下積蓄所打造的運動工作室，開幕才兩個月就遇上三級警戒；當時缺乏疫苗，疫情的發展似乎看不到盡頭，不知下一步在哪裡，無助慌張之際，最愛的奶奶因染疫過世，讓他幾乎想躺下不想爬起來，想要放棄。回想這一段人生至今的最大低潮，愛迪生仍忍不住嘆氣，「每天在家覺得沮喪失落，擺爛一段時間後，我覺得奶奶一定不想看到我這樣，於是試圖振作起來，看到線上課程很受歡迎，找了哲睿幫忙，跟他說，我的狀態現在不適合在幕前授課，就找了彼此的教練群在線上授課，勉強維持生計；工作室的房東雖然有降租，但每個月還是有租金在燒，當時最恐慌的是沒有疫苗可打和身邊親友的恐懼，願意出門運動的人是少數，長達半年都沒什麼生意。我曾經想過，如果放棄也沒人會怪罪我，但這違背我的個性，必須想辦法…」「訓練、運動與田徑改變我最大的就是遇到困難不輕言放棄，我想方設法去找資源，所幸在當時的黑暗中有好多雙手承起我，我向有社會閱歷的跑者請教，想將工作室轉型，剛好遇到一位教練，讓聚光運動工作室有新的生機，一直到現在比較穩定了，壓力小了一點…」

（照片提供：黃毓軒）

這幾年，愛迪生領悟出來的心境是：做好眼前的事、照顧好眼前的人；不要把教課當成「工作」 而是從中了解每個學員的人生，成就他人就是自己的夢想。「大家相信你，現在自己也有一定的能力，有義務幫助眼前的人達到跑步的目標和夢想。我現在也身為品牌總教練，希望可以培育身邊想投入運動市場的教練，讓他們更具有教學能力和領導風範，對跑者起到正面影響。」

（跑界KOL邱靖貽律師是老酥的學生，讓很多跑者也想讓她的教練指導，愛迪生從兩個班33人開始，拓展到與品牌合作，成為品牌總教練，跑班也發展到四個班 照片提供：黃毓軒）

同場加映～老酥的休賽季訓練策略

愛迪生建議跑者，休賽季就是做交替訓練的時候，賽季時不能做的運動，現在都可以做。「比如跟朋友約爬大山，需要過夜的那種，如果在訓練中跟教練講，一定會被教練白眼。爬山是最天然的肌力訓練，山中的陡坡、階梯，對肌群都是很好的刺激；至於游泳，可以訓練跑者比較少訓練的上肢、背部，和腰力，這時就是可以增加肌力訓練的時候，一個禮拜一到兩次肌力訓練，身體有力量就可以轉換到跑步的經濟性，讓你不容易受傷。」跑者也可嘗試瑜珈，深度伸展。愛迪生說，國內許多菁英跑者做瑜珈後，發現成績越來越好，跑步後的痠痛感與肌肉彈性都有改善，轉換到跑步訓練與比賽表現都有正相關。接下來愛迪生自己也會進行交叉訓練，游泳、爬山、騎車，在自己的肌力教室鍛鍊。下半年將繼續參賽，目標先以提升半馬成績為主，「好的半馬成績為基底，可以連動到全馬的天花板；想推進全馬成績，半馬成績要往上才行。」

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