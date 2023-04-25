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賽事心得／波士頓馬拉松 中年婦女前進波馬

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中年婦女終於來到波士頓，要完成夢想了。為了這個夢想，中年婦女先是請教曾經跑過波馬的前輩，關於怎麼拉國旗衝線這件事。考慮再三後，決定自己要拉的國旗自己揹，我要帶著我們的國旗，跟著我一起跑完波馬賽道，然後最後拉開國旗高舉衝線。那國旗要放在哪裡呢～中年婦女別的沒有，最多的就是當媽張羅有的沒有的經驗，於是決定去買了一個角落生物的束口袋，然後將它縫在跑衣的背上，把我的國旗放在這個角落生物的束口袋，然後在終點線前把國旗從角落生物束口袋拿出來～

就像這樣子～😂然後因為人生第一個波馬拉國旗衝線，只准成功不准失敗，於是在萬金石賽事時模擬考了一次，然後從中檢討改進，包括多久前要把國旗拉起來，以及表情管理等等。做好準備，出發😊抵達波士頓後，就是一些興奮又美好的行程，Expo買到手軟，逛波士頓美術館、MIT博物館，還有在波士頓公園野餐😂

Expo 裡面人手一杯😂

波士頓公園野餐～然後禮拜六早上先參加一個5k的賽事，跑的超開心的呀😊

很快的，星期一來了～我終於要來到波馬賽道完成了寄物後，坐上接駁車，大概一個小時的車程，抵達了出發的地方。

這是寄物車出發後，跟著跑者們跑在這夢想已久的跑者殿堂。前面感覺很順，到了大概20k就是衛斯理學院，欄杆旁的女孩們尖叫熱情的歡迎跑者，非常可愛，邊跑邊跟這些女孩們揮手。沿路的熱情加油，真的前所未有，跟數不清的加油民眾擊掌，看到可愛的小朋友就彎腰下來😊到了26k後，開始感覺抽筋的不舒服，拿出電解質粉末沖泡配水喝下去，停下來拉拉筋後，略有緩解，繼續往終點邁進～到了最後一個corner，跑友說轉進去就是拱門了，可以準備拉國旗，我探頭看看，估算了長度，大概剩300公尺的時候我將國旗舉高在頭頂，一路四面八方到處開心笑，這樣衝線～我真的實現了夢想，來到波馬賽事，舉國旗衝線完賽😊

沿路官方照片

笑顏完賽😊

等這一刻等了好久啊

親親我的獎牌中年婦女完成了夢想，踏上歸途，回到溫暖的家鄉。期待下次再來波馬賽道😊

親親獨角獸娃娃🥰

波士頓馬拉松

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