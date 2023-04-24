全中運萬米黃郁媃遇經期尾段猛飆奪金 刁筱唯奮力狂追摘銀

黃郁媃以 38:56.25 替基隆女中拿下一萬公尺金牌。圖/Eulla

2023 全中運田徑項目於 23 日正式開跑，一早的高中女子一萬公尺就火熱揭開序幕，現場氣溫 21 度，陰雲時晴。第一集團競爭相當激烈，直到倒數四圈集團內的三位選手仍然緊咬著彼此，最終由 基隆女中黃郁媃 率先抵達終點奪冠，來自 新竹縣湖口高中的地主選手刁筱唯 拿下第二，賽後即飛往烏茲別克代表中華隊參加 U18，來自 嘉義輔仁高中的朱婕瑀 則摘下銅牌。

全中運高中女子一萬公尺鳴槍起跑。圖/Eulla

早上 08:10 分高中女子正式鳴槍，這次來自全台各地總共有24 位選手參與，起跑後由 新北市丹鳳高中盧姵榛領頭，和同校的 蘇芮儀以及 高雄楠梓高中的張靜 組成第一集團，以 1:32 通過第一圈，黃郁媃、刁筱唯、朱婕瑀則藏身在第二集團內以 3:17 通過第二圈。

起跑後由 新北市丹鳳高中盧姵榛領頭。圖/Eulla

賽事進行到第四圈快第五圈時，才由刁筱唯領頭衝出，帶著集團內其他 9 位選手超越盧姵榛變成領先集團，以單圈 94 秒左右的配速前進，直到第十一圈時才改由黃郁媃領頭。

賽事進行到第四圈快第五圈時，才由刁筱唯領頭衝出。圖/Eulla

半程（12圈）左右，天氣由陰轉晴，太陽露臉，陽光非常刺眼，氣溫略微上升一度，此時第一集團瘦身到剩下 4 人，分別是黃郁媃、刁筱唯、朱婕瑀以及 台中市忠明高中的吳宛靜。

約莫進行到半程時，改由黃郁媃領頭，第一集團內剩下四人。圖/Eulla

集團再向前推進三圈後，刁筱唯發動攻擊，超越黃郁媃，單圈約 96-97 秒左右，此時吳宛靜掉隊，集團內剩下三人競爭。於第 19 圈時不服輸的黃郁媃反攻和刁筱唯並跑，隨後慢慢加快速度，開了出去，單圈約 85 秒左右，原本緊跟在後的朱婕瑀逐漸跟不上，掉出隊伍。

刁筱唯發動攻擊反超黃郁媃，出來領頭。圖/Eulla

圖/Eulla

黃郁媃反攻和刁筱唯並跑，隨後慢慢加快速度，開了出去。圖/Eulla

新竹縣在地選手刁筱唯為了將 2023全中運的第一面金牌守住，奮力的邁開步伐跟在黃郁媃後面，直到最後兩圈才漸漸被拉開距離，最終由黃郁媃以 38:56.25 替基隆女中拿下一萬公尺金牌，刁筱唯以 39:21.51 打破個人最佳成績摘銀，而賽後即將代表中華隊飛往烏茲別克參賽的朱婕瑀則以 39:41.17 收下銅牌。

刁筱唯為了將 2023全中運的第一面金牌守住，奮力的邁開步伐跟在黃郁媃後面。圖/Eulla

刁筱唯以 39:21.51 打破個人最佳成績摘銀。圖/Eulla

賽後黃郁媃表示今天的狀態還不錯，整體跑起來很順暢：「熱身到起跑到結束我覺得都是舒服的，原本是想嘗試從單圈 96 秒開始在慢慢拉到 92 左右，前面就想先拉開的概念，但是教練叫我不要急，所以就先跟著集團。後面發現自己狀態還不錯，已經跑順了就加速開出去。」

在過往的賽後訪問中黃郁媃曾經提到，和其他選手共跑時自己的狀態很容易受到影響，不過從今年賽季開始，到現在她最後一場全中運萬米，她覺得自己進步很多：「這次集團內的選手跟滿近的，但是我覺得自己有成長，今天沒有受到太大的影響，就照著自己的速度去跑，滿舒服的。我覺得一踏進賽場上，鳴槍那刻起我就是要專注在那個節奏上，專注在呼吸聲跟節奏上，接下來還有一場五千公尺的賽事，希望可以破紀錄拿下金牌。」

圖/Eulla

而其實這次的全中運，黃郁媃恰逢生理期報到：「我覺得這是女性運動員要克服的最大問題，我今天剛好就是生理期，因為我不太喜歡用藥物去控制，怕會傷身體，所以我的方法就是不要想太多，放鬆心情加上我好勝心很強，就靠意志力去撐完。」

今年全中運黃郁媃恰逢生理期，但她告訴自己不要想太多，盡力去跑！圖/Eulla

從國二起開始接觸長跑的她也想要把這項運動推廣給更多的學弟妹：「現在在基隆長跑的人才沒有很多，發展空間有限，希望選手們能從國小國中高中好好的銜接，把長跑傳承下去。我國中原本是練千五跟八百公尺項目，但因為我成績進步有限，加上我很享受跑更長的距離才會轉項。很喜歡聽跑步時腳步的節奏聲，聽起來很舒服，而且也很享受場邊觀眾看著我跑步，會讓我很亢奮。」

黃郁媃表示，很喜歡聽著自己跑步的節奏聲。圖/Eulla

接下來即將進到國體就讀的黃郁媃相當期待，希望能先將萬米成績拼進 37 分內，接著再一步步朝達標世大運的目標邁進，最終的夢想是踏上奧運的殿堂。賽後立即起身飛往烏茲別克的朱婕瑀表示：「因為賽後馬上就要飛出國了，但又想參加全中運，所以就來比萬米項目。今天狀態還可以，給自己打 6 分，原先預計就是順順跑，不過今天跟在集團內就要比較注意前後位選手的腳步。」

朱婕瑀（左）給自己今天的表現打了 6 分。圖/Eulla

第一次代表中華隊出國參加 U18 兩千公尺障礙賽的她開心說著：「這是我第一次出國，所以我很期待可以站上國際舞台跟不同的選手競爭，想跟自己說：『可以的！相信自己。』也很謝謝教練，不管是下雨天還是很熱的天氣，都帶著我們練習，還有隊上一起訓練的學姊學妹可以彼此互相鼓勵。」

朱婕瑀想跟自己說：「可以的！相信自己。」圖/Chun

拿下第四名，現年高三即將畢業的吳宛靜則是以 40:04.02 的成績成功打破個人 PB ，比三月初的青年盃時還要再大幅進步了 1 分 10 秒左右，她說：「我覺得前面都還不錯，有在目標配速裡面，後面太陽有出來加上第一集團加速，我後面就有點小爆掉。給自己打 70-80 分，希望未來速度上面還可以再加強一些。」

現年高三即將畢業的吳宛靜以 40:04.02 的成績成功打破個人 PB 拿下第四名。圖/Chun

起初升高中時，吳宛靜是以八百和千五為專項，不過發現自己在耐力上比較有優勢，便轉朝長距離發展，她分享：「距離越長我越喜歡，比較可以體驗那種完成後的感覺，途中還可以自我對話，我覺得還不錯，大學可能會朝半馬或是全馬來訓練。」最後她也向未來的自己喊話：「跑步對我來說是一種壓力，同時也是一種抒發壓力的管道，希望未來繼續加油往自己的目標前進，要一直跑下去並突破自己，莫忘初衷！」

責任編輯：Eulla

賽事報導，盡在跑步筆記