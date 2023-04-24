快訊

「豬隊友」釀禍！高速公路驚傳小貨車側翻 司機無奈：豬在後面打架

于美人難複製陳文茜、李敖勝選模式 「無黨選立委」最大坎是制度？

肯亞邪教為「見耶穌」集體絕食 警已挖出47具遺體

全中運萬米黃郁媃遇經期尾段猛飆奪金 刁筱唯奮力狂追摘銀

運動筆記／ 運動筆記編輯團隊

黃郁媃以 38:56.25 替基隆女中拿下一萬公尺金牌。圖/Eulla

2023 全中運田徑項目於 23 日正式開跑，一早的高中女子一萬公尺就火熱揭開序幕，現場氣溫 21 度，陰雲時晴。第一集團競爭相當激烈，直到倒數四圈集團內的三位選手仍然緊咬著彼此，最終由 基隆女中黃郁媃 率先抵達終點奪冠，來自 新竹縣湖口高中的地主選手刁筱唯 拿下第二，賽後即飛往烏茲別克代表中華隊參加 U18，來自 嘉義輔仁高中的朱婕瑀 則摘下銅牌。

全中運高中女子一萬公尺鳴槍起跑。圖/Eulla

早上 08:10 分高中女子正式鳴槍，這次來自全台各地總共有24 位選手參與，起跑後由 新北市丹鳳高中盧姵榛領頭，和同校的 蘇芮儀以及 高雄楠梓高中的張靜 組成第一集團，以 1:32 通過第一圈，黃郁媃、刁筱唯、朱婕瑀則藏身在第二集團內以 3:17 通過第二圈。

起跑後由 新北市丹鳳高中盧姵榛領頭。圖/Eulla

賽事進行到第四圈快第五圈時，才由刁筱唯領頭衝出，帶著集團內其他 9 位選手超越盧姵榛變成領先集團，以單圈 94 秒左右的配速前進，直到第十一圈時才改由黃郁媃領頭。

賽事進行到第四圈快第五圈時，才由刁筱唯領頭衝出。圖/Eulla

半程（12圈）左右，天氣由陰轉晴，太陽露臉，陽光非常刺眼，氣溫略微上升一度，此時第一集團瘦身到剩下 4 人，分別是黃郁媃、刁筱唯、朱婕瑀以及 台中市忠明高中的吳宛靜。

約莫進行到半程時，改由黃郁媃領頭，第一集團內剩下四人。圖/Eulla

集團再向前推進三圈後，刁筱唯發動攻擊，超越黃郁媃，單圈約 96-97 秒左右，此時吳宛靜掉隊，集團內剩下三人競爭。於第 19 圈時不服輸的黃郁媃反攻和刁筱唯並跑，隨後慢慢加快速度，開了出去，單圈約 85 秒左右，原本緊跟在後的朱婕瑀逐漸跟不上，掉出隊伍。

刁筱唯發動攻擊反超黃郁媃，出來領頭。圖/Eulla

圖/Eulla

黃郁媃反攻和刁筱唯並跑，隨後慢慢加快速度，開了出去。圖/Eulla

新竹縣在地選手刁筱唯為了將 2023全中運的第一面金牌守住，奮力的邁開步伐跟在黃郁媃後面，直到最後兩圈才漸漸被拉開距離，最終由黃郁媃以 38:56.25 替基隆女中拿下一萬公尺金牌，刁筱唯以 39:21.51 打破個人最佳成績摘銀，而賽後即將代表中華隊飛往烏茲別克參賽的朱婕瑀則以 39:41.17 收下銅牌。

刁筱唯為了將 2023全中運的第一面金牌守住，奮力的邁開步伐跟在黃郁媃後面。圖/Eulla

刁筱唯以 39:21.51 打破個人最佳成績摘銀。圖/Eulla

賽後黃郁媃表示今天的狀態還不錯，整體跑起來很順暢：「熱身到起跑到結束我覺得都是舒服的，原本是想嘗試從單圈 96 秒開始在慢慢拉到 92 左右，前面就想先拉開的概念，但是教練叫我不要急，所以就先跟著集團。後面發現自己狀態還不錯，已經跑順了就加速開出去。」

在過往的賽後訪問中黃郁媃曾經提到，和其他選手共跑時自己的狀態很容易受到影響，不過從今年賽季開始，到現在她最後一場全中運萬米，她覺得自己進步很多：「這次集團內的選手跟滿近的，但是我覺得自己有成長，今天沒有受到太大的影響，就照著自己的速度去跑，滿舒服的。我覺得一踏進賽場上，鳴槍那刻起我就是要專注在那個節奏上，專注在呼吸聲跟節奏上，接下來還有一場五千公尺的賽事，希望可以破紀錄拿下金牌。」

圖/Eulla

而其實這次的全中運，黃郁媃恰逢生理期報到：「我覺得這是女性運動員要克服的最大問題，我今天剛好就是生理期，因為我不太喜歡用藥物去控制，怕會傷身體，所以我的方法就是不要想太多，放鬆心情加上我好勝心很強，就靠意志力去撐完。」

今年全中運黃郁媃恰逢生理期，但她告訴自己不要想太多，盡力去跑！圖/Eulla

從國二起開始接觸長跑的她也想要把這項運動推廣給更多的學弟妹：「現在在基隆長跑的人才沒有很多，發展空間有限，希望選手們能從國小國中高中好好的銜接，把長跑傳承下去。我國中原本是練千五跟八百公尺項目，但因為我成績進步有限，加上我很享受跑更長的距離才會轉項。很喜歡聽跑步時腳步的節奏聲，聽起來很舒服，而且也很享受場邊觀眾看著我跑步，會讓我很亢奮。」

黃郁媃表示，很喜歡聽著自己跑步的節奏聲。圖/Eulla

接下來即將進到國體就讀的黃郁媃相當期待，希望能先將萬米成績拼進 37 分內，接著再一步步朝達標世大運的目標邁進，最終的夢想是踏上奧運的殿堂。賽後立即起身飛往烏茲別克的朱婕瑀表示：「因為賽後馬上就要飛出國了，但又想參加全中運，所以就來比萬米項目。今天狀態還可以，給自己打 6 分，原先預計就是順順跑，不過今天跟在集團內就要比較注意前後位選手的腳步。」

朱婕瑀（左）給自己今天的表現打了 6 分。圖/Eulla

第一次代表中華隊出國參加 U18 兩千公尺障礙賽的她開心說著：「這是我第一次出國，所以我很期待可以站上國際舞台跟不同的選手競爭，想跟自己說：『可以的！相信自己。』也很謝謝教練，不管是下雨天還是很熱的天氣，都帶著我們練習，還有隊上一起訓練的學姊學妹可以彼此互相鼓勵。」

朱婕瑀想跟自己說：「可以的！相信自己。」圖/Chun

拿下第四名，現年高三即將畢業的吳宛靜則是以 40:04.02 的成績成功打破個人 PB ，比三月初的青年盃時還要再大幅進步了 1 分 10 秒左右，她說：「我覺得前面都還不錯，有在目標配速裡面，後面太陽有出來加上第一集團加速，我後面就有點小爆掉。給自己打 70-80 分，希望未來速度上面還可以再加強一些。」

現年高三即將畢業的吳宛靜以 40:04.02 的成績成功打破個人 PB 拿下第四名。圖/Chun

起初升高中時，吳宛靜是以八百和千五為專項，不過發現自己在耐力上比較有優勢，便轉朝長距離發展，她分享：「距離越長我越喜歡，比較可以體驗那種完成後的感覺，途中還可以自我對話，我覺得還不錯，大學可能會朝半馬或是全馬來訓練。」最後她也向未來的自己喊話：「跑步對我來說是一種壓力，同時也是一種抒發壓力的管道，希望未來繼續加油往自己的目標前進，要一直跑下去並突破自己，莫忘初衷！」

責任編輯：Eulla

賽事報導，盡在跑步筆記

全中運

延伸閱讀

全中運羽球／4強逆轉衛冕軍 北市大同包雙金寫女團制霸

全中運游泳／擊敗全國紀錄保持人！竹市大黑馬第一次報仰式就奪金

全中運／南市郭芮安800自由式連霸 國高中雙打金牌入袋

全中運／失而復得！滑輪溜冰賽遭判犯規 湖口高中申訴成功摘銅

相關新聞

全中運萬米黃郁媃遇經期尾段猛飆奪金 刁筱唯奮力狂追摘銀

2023 全中運田徑項目於 23 日正式開跑，一早的高中女子一萬公尺就火熱揭開序幕，現場氣溫 21 度，陰雲時晴。第一集團競爭相當激烈，直到倒數四圈集團內的三位選手仍然緊咬著彼此，最終由 基隆女中黃郁媃 率先抵達終點奪冠，來自 新竹縣湖口高中的地主選手刁筱唯 拿下第二，賽後即飛往烏茲別克代表中華隊參加 U18，來自 嘉義輔仁高中的朱婕瑀 則摘下銅牌。

賽事心得／波士頓馬拉松 身穿ㄚ拖、讓國旗飄揚！

跑步跑了22年，從2002第一場台北馬拉松半馬，跑到2007年才半馬破二，2008年進階跑全馬，到2011年認真跑到全馬破四後才引發我對跑馬拉松的熱愛，之後更提升到挑戰超級馬拉松，50公里，100公里，6小時跟12小時超馬。在2016年看了「愛國者行動」電影後，我才對波士頓馬拉松有更多的了解，原來這是一場歷史最悠久的經典賽事，也是一般市民跑者熱烈追求的馬拉松最高殿堂，尤其在世界六大馬中，它是唯一沒有抽籤名額，必須憑實力在認證的全馬賽事中成績超過報名門檻才可能有機會參賽，也就是所謂的BQ（Boston Qualify），而這個BQ門檻又號稱是一般市民跑者的頂尖水平。

賽事心得／PUMA螢光夜跑 睽違疫情3年後再次回歸

自己還記得在10年前，PUMA螢光夜跑在運動賽事中非常熱門，都要抽籤才能參加，可惜自己運氣太差，都沒機會目睹這場賽事的風采，正想勤練路跑時，身體因胃食道逆流等疾病無法路跑，接著身體逐漸恢復後，又再次遇上COVID-19疫情，以致許多大型活動紛紛停辦，加上自己工作忙碌就逐漸淡忘，後來在今年在伊貝特報名網看到賽事回歸後立馬報名，除驗收一下自己是否還有能力跑完半馬，也順便看看賽事的規劃是否比以往更加進步。

運筆開箱／ 時尚感滿點 ! 日常訓練少不了這雙 「白」

剛落幕的波士頓馬拉松，看似是個大賽的過去，但其實成為了 adidas 最具指標系列的一場賽事。旗下男子菁英選手，分別包辦賽事前三名，甚至 Evans Chebet以 2：05：54 成績，成功衛冕冠

adidas ADIZERO體驗會 一雙猶如客製化的專屬中長跑型訓練鞋

★★ 前言 ★★ 對於品牌活動不擅發掘的我，偶然間跑友群組裡tag大家一則通知，連結內容是【adidas】即將舉辦一場活動，活動將招募每場20位名額參與【ADIZERO系列】的試跑體驗會。 重

Panasonic台北城市路跑賽世界地球日開放報名 啦啦隊女孩秀賽衣

天氣越來越熱、路跑休賽季即將來臨，你開始規劃下半年賽事報名了嗎？往年都安排在暑假剛結束的開學跑強勢回歸，Panasonic台北城市路跑賽將於9月10日在總統府前開跑，Panasonic連續三年冠名贊助

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦