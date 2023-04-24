賽事心得／波士頓馬拉松 身穿ㄚ拖、讓國旗飄揚！

終點線後拍攝胸前的ㄚ拖

跑步跑了22年，從2002第一場台北馬拉松半馬，跑到2007年才半馬破二，2008年進階跑全馬，到2011年認真跑到全馬破四後才引發我對跑馬拉松的熱愛，之後更提升到挑戰超級馬拉松，50公里，100公里，6小時跟12小時超馬。在2016年看了「愛國者行動」電影後，我才對波士頓馬拉松有更多的了解，原來這是一場歷史最悠久的經典賽事，也是一般市民跑者熱烈追求的馬拉松最高殿堂，尤其在世界六大馬中，它是唯一沒有抽籤名額，必須憑實力在認證的全馬賽事中成績超過報名門檻才可能有機會參賽，也就是所謂的BQ（Boston Qualify），而這個BQ門檻又號稱是一般市民跑者的頂尖水平。

所以2017年起我就萌生了挑戰BQ的心願，靠自己土法煉鋼訓練，拼了5年多，終於在2022年5月15的國道馬跑到了我這把年紀的波馬報名門檻。在2016年6月經由同事的推薦，我開始接觸ㄚ拖跑步，買了我第一雙母子鱷魚橘色ㄚ拖，在經過一段時間的適應跟磨合，我慢慢發覺穿ㄚ拖跑步的諸多好處，它不只輕量，Q彈，透氣，好洗，還非常便宜，正符合我對跑步經濟性、方便性的要求，而且赤腳穿ㄚ拖跑步可以風雨無阻，它讓我沒有濕襪洗鞋的藉口，驅使我能有紀律地貫徹執行跑步訓練，6年多來我已經有10雙ㄚ拖跑鞋。

今年是2013年波士頓馬拉松爆炸案十週年紀念，我終於踏上前往波士頓圓夢的旅程，然而在這之前，我原本從去年10月起慢慢提升跑力的練跑計畫，竟然在跑完11月的強度訓練後，12月就因為左臀梨狀肌發炎而影響了練跑，本以為這個以前患過的老毛病過幾天後就會好，沒想到在不願中斷訓練下，這個屁股痛的問題竟然三個月都沒好，連帶又出現右腳踝痛，而賽事已經越來越近，我不得不緊急就醫看診，治療期間被迫間斷地休跑、緩跑多日，傷痛恢復依然非常緩慢，不幸還在賽前半個月感冒，更在出國前10天牙痛，忍到出發前兩天緊急看牙醫治療。

沒想到這一連串的毛病，完全打亂了我的訓練計畫，月跑量都遠低於目標，因為只要一跑快或跑多一點，跑完後屁股的肌肉痛就會浮現，結果讓我這6個月的賽前訓練竟然只跑過一次最長的13公里，賽前半個月也只敢練跑6K，就是打算把肌肉痛留在最後的波馬再一次痛個夠。而我就以這樣極度訓練量不足的狀態下前往波士頓。

出發前除了擔心自己可能跑不完，也怕波馬在2018年極端的冰雪天氣重現。然而這次的七天跑旅中，剛好就只有賽事當天的天氣最差，低溫約10度又有刮風下雨，但前後幾天的旅遊行程都算好天氣，人家說波士頓的天氣是一天有春夏秋冬四季，這次來了果真見識到了。

比賽當日一早，氣溫大概10度，我跟著雄獅波馬團同波起跑的幾位同伴一起搭地鐵出發，在終點寄物後再搭school bus，約一個小時到賽道起點的集結區，車子開在高速公路上時，看到馬路是乾的，心裡還慶幸今天可能是個跑馬好天氣，沒想到下車時就開始下雨，我是第三波出發，第一次見識到選手村人多到一個不行，大帳篷下真像是個難民營，原本以為選手等待區有提供的貝果，香蕉，飲品等補給，我完全沒看見，只有看到帳篷下幾個回收攤，桌上佈滿前波跑者丟棄沒吃但完整的自帶補給品，像麵包，營養棒，巧克力，香吉士，香蕉，咖啡，飲料...等，琳瑯滿目，想吃就委屈一下當乞丐去撿來吃。

之後在一片混亂中我跟丟了原本要帶我跑的廖進忠大哥，只好換跟著同團的王議進大哥一起冒雨走去起跑區，一路隨著人潮移動就走到了起跑點，就這樣開跑了。起跑後我們就各跑各的，一開始下坡跑，人潮多，我鑽來鑽去找空隙超車。心想我終於如願跑在夢想的波馬賽道上了，好幾度內心激動，熱淚盈框，感動全寫在臉上，又由於我為了在這次的波馬上凸顯我是來自台灣的ㄚ拖跑者，除了腳上穿ㄚ拖，我也帶著跑了2700公里的第一雙母子鱷魚ㄚ拖來見證波馬賽道，出國前我費盡心思在衣服前後各釘上一隻ㄚ拖，號碼布上跟衣服背後也貼了小國旗，過程中有大陸的跑者從背後看我這身裝扮跟我說很牛，全程我也沒注意到有其他穿ㄚ拖的跑者。

雖然我不是第一位穿ㄚ拖跑波馬的人，但我想我應該是第一個穿兩雙ㄚ拖跑波馬的人，一雙穿在腳上，一雙穿在身上。其實在台灣我就已經在YouTube上看過波馬全程賽道的實況影片至少5次，像是意像跑了5次波馬，就是希望多了解整個賽道要留意的地方，知道全程有每mile標示，但沒有每KM標示，因為我沒有GPS跑表，所以我改以每mile按一下我自製的馬錶，觀察我的跑速，5分速大概每mile 8分鐘。另每5K有感應墊，可讓加油團用APP追蹤跑者的進度。但是波馬賽道一直上上下下，真是地無一哩平，這在YouTube影片中是看不太出來，實際跑了才能感受到賽道真正起伏的狀況。

過了20K的衛斯理女生尖叫區後，開始有間歇較大的雨勢，我的速度也變慢下來，賽前訓練不足的窘境已經開始浮現，而且接著又是16到21 mile的爬坡段，我的腳力更是力有未逮，我內心不斷提醒自己不能停下來，若停下走路又淋雨可能會失溫，那就真的GG了。過了21 mile後就又多是下坡，我趁下坡盡可能拉點速度，並盯著手上的碼表，算計我可能完賽的時間。跑到最後1 mile，地上又再次出現三條藍線，我知道最精彩的時刻就要來臨，跑到最後一個左轉之前，我從腰包取出預先準備的大國旗拿在手中，當轉進終點前最後的直道，我攤開手中的國旗，再像變魔術般把預藏在國旗裡的伸縮旗桿拉開撐起國旗，這時的臉應該已經激動到變形，我計劃好要在這最後五百多公尺的直道一路直舉大國旗衝向終點，這是我自跑馬拉松以來最驕傲最光榮的時刻，我終於即將達成心願，實現跑馬拉松的最終夢想。在賽道旁加油區殷殷等待我歸來的老婆，下雨淋濕了她的羽絨外套，遠遠看到我舉著國旗跑來，拿起手機及時錄下了我驕傲光榮的時刻，真的不好意思，讓妳多等了30分鐘，妳成功完成了此次陪同前來最重要的任務，謝謝親愛的老婆。

賽道中的相片集錦

右手指著我是ㄚ拖跑者!

看到三角形的CITGO標誌，知道終點不遠了

左轉進最後直道後，將手裡的國旗拉出展開

瞬間拉開伸縮旗桿

直舉國旗衝向終點，這張照片可以看到衣服前後都黏了一隻ㄚ拖

讓國旗飄揚，衝啊!

終點30公尺前換成單手橫拉國旗衝線

終於完成拉國旗跑進終點的歷史任務

終點線後拍攝背後的ㄚ拖，有小國旗跟TAIPEI字樣

跟掛獎牌的工作人員合照

賽後在高級餐廳吃到波士頓龍蝦

老婆拍攝的影片連結2023波士頓馬拉松直舉國旗衝向終點