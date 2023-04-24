賽事心得／PUMA螢光夜跑 睽違疫情3年後再次回歸

自己還記得在10年前，PUMA螢光夜跑在運動賽事中非常熱門，都要抽籤才能參加，可惜自己運氣太差，都沒機會目睹這場賽事的風采，正想勤練路跑時，身體因胃食道逆流等疾病無法路跑，接著身體逐漸恢復後，又再次遇上COVID-19疫情，以致許多大型活動紛紛停辦，加上自己工作忙碌就逐漸淡忘，後來在今年在伊貝特報名網看到賽事回歸後立馬報名，除驗收一下自己是否還有能力跑完半馬，也順便看看賽事的規劃是否比以往更加進步。

首先是天氣方面，當日週六上午北部暴雨傾盆，自己還想說會不會因雨太大就放棄參加，所幸在中午過後雲霧逐漸散去，到了傍晚陽光開始出現我就放心參加，感謝老天爺給了一個涼爽的好天氣。有賽事就會有交管，因此盡量使用主辦單位使用的接駁車去會場，這屆PUMA螢光夜跑在捷運行天宮2號出口站提供接駁車服務，對跑友來說減少自行開車停車的不便；在賽事會場上，畢竟大佳河濱公園算是臺北市路跑聖地，所以在規劃上整體來說並無太大驚豔之處，頂多廠商為行銷設置一些布景給跑友拍照留念；起跑時間有分組，我是A組因此傍晚5點40分第一批出發，出發後可能是因為大家速度都差不多故沒有推擠現象發生，自己本身維持6分半至7分速左右，路況都還不錯沒有明顯「陷阱」，自己跑起來還算是「順腳」。

在補給方面，一開始看大大會發水壺贈品，然後「聽說」大會補給要「自備水壺」，突然心裡有點XXOO，想說如果自備水壺不是所有跑友擠成一團在搶水，出事還得了，好在我本身積極求證精神看到大會路線配置規劃後，一切都是謠言而已，看到PUMA的補給，由於是夜跑因此標示LOGO很清楚，一開始前半段的補給站還好，大都是水和舒跑而已，但過了南湖大橋折返後，補給站除上述的東西外，還看到仙楂餅、烤地瓜及能量包，其他東西還好，看到能量包當補給品還真是大手筆，當然要拿個1-2包帶回來。

而在動線方面，我想這次PUMA的用心大家都感受的到，即使是晚上照明不足之處指標都看得很清楚，而且路上還有「醫護鐵人」的跑團一面跑一面照顧身體不適的跑友，這點我不得不說台灣人真的是很有愛心，一路跑到終點都讓人安心。

或許是因為曾參加過「森林跑站」路跑初心班的原因，這屆我跑起來成績雖然是後段班，但整體而言身體痛苦感減少很多，我想上完課取得一些正確路跑知識再來驗證，體感上真的會有差。

至於完賽後的贈品，除了獎牌外，還有舒跑、果汁、麵包餐盒等等，蠻豐盛的，我因為沒拍照我就不再贅述，總之，我對於這屆螢螢光夜跑4顆星(滿分5顆)的評價，也希望這經典夜跑賽事能夠長久辦下去。