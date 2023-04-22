Panasonic台北城市路跑賽世界地球日開放報名 啦啦隊女孩秀賽衣

天氣越來越熱、路跑休賽季即將來臨，你開始規劃下半年賽事報名了嗎？往年都安排在暑假剛結束的開學跑強勢回歸，Panasonic台北城市路跑賽將於9月10日在總統府前開跑，Panasonic連續三年冠名贊助賽事，為了倡議永續生活，於世界地球日（4月22日）全面開放報名（至7月20日下午5點截止），同場加映配合在華山1914文創園區的永續生活節，特別設置賽衣跑鞋回收站，邀請跑友們一起跑出美好生活，並為永續盡一份心力。

記者會中特別邀請台灣隊熱情應援的啦啦隊女孩－賴可、心璇、丹丹、奶昔出席，不但帶來精彩的熱舞，也將向大家展示台北城市路跑賽的新款賽衣，共同呼籲跑友們一起到總統府開跑，9月10日當天女孩們也將到場為跑者加油！

回收賽衣跑鞋並與Panasonic一起響應環境永續 用科技創造更美好的世界

氣候變遷與現代文明息息相關，節能減碳、淨零碳排已經不只是口號，Panasonic一直將永續視為己任，除了推動環境永續、生活永續外，希望帶領大家一起為自己健康而跑、為美好生活而跑。同時於世界地球日這一天開放賽事報名外，Panasonic揪跑友們一起到華山1914文創園區永續生活節替賽衣跑鞋做回收，更邀請「跑步不要聽」主持人田鴻魁也在節目上號召聽眾響應，以實際行動為地球盡一份心力！

啦啦隊女孩們賴可、心璇、丹丹、奶昔也將帶著自己平時不常穿的球鞋和衣服到現場，捐出衣物的同時也表示「我們其實平常很省吃儉用，但因為出席活動需要所以也累積了不少，有的可能只穿過一次，之後也沒再穿的衣服鞋子，就趁這次機會斷捨離做公益，捐給有需要的人，感覺很有成就感。」一旁的魁哥也搭腔「很多跑友每年參加十幾場比賽，每場比賽都拿一件免費賽衣說實在根本沒那個時間穿，不如趁這機會捐出來也省得家裡衣櫥不夠用。」

台北城市路跑好康獎不完 最大獎東京馬拉松保障名額

台北城市路跑賽是最大規模的開學跑，今年重磅回歸9月路跑開季的首場賽事，不管是你的人生初跑，還是檢驗休賽季自主訓練的成果，都是一場不可錯過的賽事。本場賽事最大亮點就是完賽後跑者有機會抽中豐富的Panasonic家電，前兩屆都有幸運兒抱走電視機、電冰箱、洗衣機等大獎。此外，為了呼應疫情後全球路跑賽事的回歸，今年特別加碼國內跑者最熱衷的2024東京馬拉松保障名額這項終極大獎，想要成為眾人羨慕的幸運兒，還不趕緊上網報名！

台北城市路跑賽是北市A級路段且親民化的路線，今年同樣號召全台各大跑團組隊團報，4月22日起凡20人(含)以上團報可享9折優惠，50人以上可享8折優惠，同時加碼提供終點休息區帳篷。除此之外還享有後續相關訓練及交流課程的保留名額。

友善城市號召愛台外國朋友 呼朋引伴一起跑動台北城

根據《Big 7 Travel》在2019年所做的「全球50大最友善城市」調查，台北市位居第4名，許多外國朋友也來此定居，經營YouTube頻道「Tomo Runs Taiwan!日本人跑遍台灣」的日籍跑者TOMO桑（後藤友嗣）就常在影片中分享自己參加路跑賽事的體驗，他在頻道簡介中提到，「我愛在台灣跑步，因爲台灣人很親切，風景也很漂亮。」在清華大學教授天文學的他每天跑步上下班，後來加入新竹路跑社體驗到台灣跑團的歸屬感與溫暖，因此特別想將這份感動傳達給更多熱愛台灣的外國朋友。

今年台北城市路跑希望透過更多像TOMO桑這樣的外籍跑者，號召更多在台外國人參與、體驗城市路跑的魅力，不分國界大家一起跑出美好生活。後續也將透過賽事粉專發起跑團體驗場，不定期邀請社群名人到場與跑友相會，不論台灣人、日本人或者其他各國的朋友，都歡迎揪團一起來跑動台北城！

Panasonic集團總經理黃政成表示，「Panasonic一直將永續視為己任，除了推動環境永續。 主辦單位提供

啦啦隊女孩們賴可、心璇、丹丹、奶昔也將帶著自己平時不常穿的球鞋和衣服。 主辦單位提供

開學跑回歸，台北城市路跑賽世界地球日開放報名！啦啦隊女孩秀賽衣，Panasonic揪你一起。 主辦單位提供

Panasonic台北城市路跑賽將於9月10日在總統府前開跑，為了倡議永續生活，於世界地球日全面開放報名。 主辦單位提供