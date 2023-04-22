運筆開箱／ 時尚感滿點 ! 日常訓練少不了這雙 「白」

剛落幕的波士頓馬拉松，看似是個大賽的過去，但其實成為了 adidas 最具指標系列的一場賽事。旗下男子菁英選手，分別包辦賽事前三名，甚至 Evans Chebet以 2：05：54 成績，成功衛冕冠軍。

同時在年初剛結束的 萬金石馬拉松 ，最受矚目的國內冠軍 蔣介文，也是在 ADIZERO Adios Pro 3 的助力下成為了首場金標賽事冠軍。 或許在璀璨成就的同時，舉手投足間菁英們早已經成為了另一種象徵，成為了人們追隨的指標。

而為了讓精英們狀態維持高峰，同時能夠將跑步魅力發揮出不同凡響的感官饗宴。 ADIZERO SL 正是為了時代因應而生。可以天天穿的時尚跑鞋

ADIZERO SL 將功能拓展到日常訓練，讓潮流成為一種親民享受。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

ADIZERO SL 是為 ADIZERO 系列跑鞋中甚為新穎的成員，使用上 Engineered Mesh 工藝式網布 不突兀的外型，給予跑步時所需的透氣感。搭配印有 adidas的圖案的軟Q軟墊鞋舌，即使在高速的行進間，都能有舒適的貼合。而搶眼的前掌外側，其實也設計了小巧思，用上仿造 ADIZERO Adios Pro 3 的凹槽切割處理，讓鞋身減輕了許多重量，加速引導跑者向前的動力。

另外針對亞洲腳型，特別刻記的寬楦頭設計，讓穿著上的舒適不言而喻。

展現強大科技的中底和大底設計，讓跑友在長距離更穩定。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

採用了輕盈的全掌 Lightstrike 中底，同時前掌間也有加入 Lightstrike Pro 功能。然而，在科技升級的同時，adidas 將其拓展為日常訓練用款式，以期能陪伴跑者進行日常訓練，提供更親民的選項。除了有更好的舒適度外，強大的功能亦能協助跑者在長距離訓練中維持好表現，讓跑者專注於每一步。

高耐磨係數橡膠大底讓耐用性和抓地力都不打折。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

而最讓我在意的大底設計，雖然並非搭配馬牌橡膠 ，但使用近幾年來相當受到好評的 AHAR+高耐磨係數橡膠大底 ，條狀刻痕的大底在耐用性上，展現另一種不同面貌。試走了幾下，那種牢牢貼地的感覺，安心的抓地力其實給人一種不言而喻之感。

跑步不只可以很快還可以很潮

穿搭與功能兼具的跑鞋已成趨勢，ADIZERO SL 絕對是其佼佼者。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

介紹完科技，回想拿到鞋的當下，打開鞋盒潔白的 ADIZERO SL 美得讓人眼睛發亮。先前還未入手的藍紫色配色就已經讓我心動不已，看著其他跑者穿在腳上，第一直覺真是百搭到不行 ! 另外，他的設定為日常訓練鞋款，成為不管是日常穿著和直接訓練，可以隨時切換模式的鞋子。完全是滿足了簡單穿搭輕鬆訓練的懶小編要求。隨著時代潮流趨勢下，愈來愈多人會上腳運動潮流鞋款成為一種風格，加上運動員的形象拍攝推波助瀾下，轉換風格讓我尋覓一雙滿足所有需求的鞋款，直到我遇見 ADIZERO SL ，或許如果你也是喜歡跑步也熱愛追求時尚的跑友，那這雙 ADIZERO SL 值得你來試試。

ADIZERO Adios Pro 3 。（ 圖片來源 ：adidas ）

ADIZERO Adios Boston 11 。（ 圖片來源 ：adidas ）

除了 ADIZERO SL 之外，目前 ADIZERO 系列也相繼推出了白色款式，可以讓更多跑友做選擇，不管是 ADIZERO Adios Pro 3 、ADIZERO Adios Boston 11 ，各系列的跑鞋在百搭的白色渲染下，看起來都非常的有質感，相信絕對會征服許多跑友的想像。

責任編輯：Chun